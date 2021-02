El últimos cinco años una opción que viene ganando terreno –sobre todo entre las medianas y pequeñas empresas– ante la demanda de activos tecnológicos de alto valor tales como laptops; equipos de ciberseguridad, de análisis de big data, entre otros, es el llamando “leasing alternativo” que implica alquilar estos equipos a cambio de un arrendamiento por un plazo determinado, al terminado del cual se tendrá la opción de comprar el bien, devolverlo o renovar el contrato (de leasing).

“El costo promedio (del alquiler mensual) de activos tecnológicos son variados y van desde los US$ 100 hasta US$ 100,000″, explicó a Gestión.pe Carlo Mario Dioses, cofundador de Leasein, la primera fintech peruana dedicada al leasing operativo.

En el Perú existen empresas dedicadas a esta actividad -al alquiler de activos tecnológicos bajo el mecanismo de leasing- que se han convertido una alternativa adicional a la que ofrece el sistema financiero, que -en ocasiones- lo rechaza por ser operaciones muy pequeñas.

“A diferencia de los bancos, la empresa que represento -por ejemplo- no restringe por cantidad y ni tampoco por ticket mínimo. Eso debido a que cuando un emprendedor va a un banco y pide un leasing por US$ 10,000 -por ejemplo- muchas veces son rechazados al ser una operación muy pequeña y que no le genera valor a la entidad financiera”, acotó.

Igualmente, dijo que -actualmente- cerca de 40,000 empresas entre medianas y pequeñas ya tienen la posibilidad de acceder a este mecanismo para la adquisición de diversos bienes. Lo que a su vez abre un abanico de oportunidades para el crecimiento de fintech dedicadas a esta actividad y que cuentan con la autorización de la SBS.

“Este es un producto que permite la formalización de las mypes ya que lo que se paga por el alquiler de los equipos se hace a través del sistema financiero”, agregó .

En esa línea, mencionó que generalmente el leasing alternativo lo usan las empresas de alto crecimiento, no necesariamente aquellas que están ligadas al sector comercio, sino aquellas que hacen s ervicios profesionales, tecnología y proveedores de la construcción.

Un detalle que también hay que tomar en cuenta es que a diferencia de lo que se pueda pensar, no conviene comprar tecnología ya que con el paso de los años, esta se va a depreciar.

¿Cómo funciona? El leasing de laptops implica un contrato de alquiler que usualmente es de dos a tres años . “Si una empresa, por ejemplo, necesita de 100 laptops puede entrar a nuestra página web en la que podrá cotizar de acuerdo a su requerimiento”.

Hay que tomar en cuenta que dos alternativas bajo este mecanismo: el leasing financiero y el operativo.

En el caso del primero, la empresa tiene la opción de comprar el activo una vez que concluya el tiempo especificado en el contrato de alquiler. Mientras que en el segundo, al termino del contrato de alquiler, la empresa devuelve los equipos.

En esta alternativa se le brinda acompañamiento técnico.

“En nuestro caso hemos alquilado 1 laptop desde US$ 65 hasta 500 laptops por US$ 25,000 al mes ”.

, la primera peruana dedicada al leasing operativo, registró un avance de 70% el 2020 en relación al 2019. Este año proyecta crecer en 80% en comparación al 2021.

El leasing alternativo es una opción para activos de menor valor, que también podrían implementarse para la adquisición de motos o -incluso- automóviles.

alternativo es una opción para activos de menor valor, que también podrían implementarse para la adquisición de motos o -incluso- automóviles. Mientras que en Europa el 50% de las medianas y pequeñas empresas usan esta alternativa para la adquisición de activos, en Perú ni el 1% lo usa. “Es básicamente por desconocimiento”, acotó Carlo Mario Dioses.

