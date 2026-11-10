Al momento de comprar un departamento, una de las principales dudas es si conviene optar por una vivienda con mayor metraje o priorizar una ubicación cercana al trabajo, centros educativos y otros servicios. Aunque ambas alternativas ofrecen ventajas, la decisión no debería depender únicamente del tamaño o del distrito, sino también del presupuesto, el estilo de vida y las necesidades de quienes habitarán el inmueble.

De acuerdo con información de Real Estate Data Analytics de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP), la distribución del inmueble es uno de los factores más valorados por los compradores de vivienda en Lima, seguida del precio y la ubicación . A la par con este criterio de búsqueda, la demanda real del mercado se ha concentrado en formatos compactos: entre enero y agosto de 2026, los departamentos de entre 40 y 60 m² representaron el 39% de las ventas en la capital, lo que confirma la alta demanda por este tipo de viviendas.

“Elegir una vivienda implica evaluar mucho más que los metros cuadrados. Mientras algunas familias necesitan espacios más amplios, otras pueden beneficiarse de una ubicación que les permita reducir sus tiempos de traslado y estar cerca de sus actividades cotidianas. Lo importante es identificar qué aspectos tienen mayor valor para cada hogar”, señaló Ana Cecilia Gálvez, gerente general de CODIP.

En ese sentido, la especialista comparte cinco recomendaciones que pueden ayudar a los futuros compradores a tomar una decisión informada:

1. Evalúa los tiempos de traslado y la conectividad. Considera la cercanía al trabajo, centros educativos, servicios de salud y principales vías de acceso. También es recomendable visitar la zona en distintos horarios para conocer las condiciones del tránsito.

2. Prioriza una distribución funcional de los espacios. Un departamento pequeño, pero bien distribuido, puede ser más cómodo que uno amplio. Revisa la disposición de los ambientes, la iluminación, ventilación y áreas de almacenamiento.

3. Considera tus necesidades a futuro. Anticipa posibles cambios, como el crecimiento de la familia o la necesidad de trabajar desde casa, que podrían influir en el tamaño y las características de la vivienda.

4. Compara los gastos más allá del precio de compra. Incluye en tu presupuesto el mantenimiento, los servicios, el estacionamiento y la movilidad. También compara el precio por metro cuadrado entre distintas zonas.

5. Revisa los servicios y características del entorno. Evalúa la disponibilidad de comercios, áreas verdes y transporte público, así como las condiciones de seguridad, el ruido y las características del vecindario.

El dato. La próxima Feria Nexo Inmobiliario, organizada por CODIP, se realizará del 12 al 15 de noviembre en la Explanada de la Costa Verde, en Magdalena del Mar. El evento reunirá diversas alternativas inmobiliarias en un solo lugar, donde los asistentes podrán comparar proyectos, conocer opciones de financiamiento y recibir orientación para tomar una decisión de compra.