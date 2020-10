San Borja y La Molina son los distritos de Lima con la mayor oferta de casas en venta, reportó el portal de búsqueda inmobiliaria Properati.

Así, en San Borja hay 397 casas en venta y 351 en La Molina. En el resto de distritos, la oferta de casas está por debajo de los 100 inmuebles. En todo Lima Properati tiene registrado 3,100 ofertas de ventas de casas.

Carlos Vourakis, Director Comercial de Properati, refirió que si bien el reporte es en base a las ofertas registradas solo en este portal y no cubre todo lo existente en la capital, “sí es una muestra importante del mercado inmobiliario y sus tendencia”, anotó.

Como ejemplos, Vourakis señaló que en San Borja una casa de 350 m2 se vende a US$ 650,000. Mientras que en La Molina una casa de 500 m2 se vende a US$ 665,000.

“La mayoría de las casas en venta son de segundo uso”, anotó el ejecutivo.

Los más grandes

A nivel de dimensiones, en Lima Centro los distritos con casas en oferta con tamaños más grandes son Lima Cercado (con más de 250 m²) y La Victoria (+300 m²).

“Parte de ello debido a la nueva urbanización y restauración de casonas con amplias dimensiones”, refirió Vourakis.

En esa línea, el ejecutivo refirió que una tendencia interesante se muestra en Lima Cercado con la compra y restauración de casonas para diversos fines: residencial y comercio.

El ticket promedio de casas en Cercado de Lima es de US$ 1,476 el m2.

En el caso de Lima Top, los distritos de San Isidro, La Molina y San Borja son los que tienen casas de más de 350 m².

El ticket promedio de casas en San Isidro es de US$ 2,773 el m2, en La Molina US$ 2,418 el m2, y en San Borja US$ 3,128 el m2.