Víctor Saldaña, presidente de la Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios (Aspai), explicó que el distrito de Lince tiene dos áreas bien marcadas y que están delimitadas por el parque Mariscal Ramón Castilla. La primera es el Lince tradicional, que es la zona va del parque Mariscal Ramón Castilla con dirección Lima conformada por las calles José Leal, Juan Pardo de Zela, entre otras.

Y la otra es del parque Mariscal Ramón Castila hacia la avenida Javier Prado, con una residencialidad similar al distrito de San Isidro, lo que llama la atención de familias que -ciertamente- no tienen los recursos para comprar un inmueble en este distrito de Lima Top, pero pueden hacerlo en esta zona con características similares.

Esta zona residencial se extiende por las avenidas Arequipa, César Vallejo, Rivera Navarrete y Prolongación Iquitos.

Aquí -según Aspai- se ubican departamentos desde 90 a 150 metros cuadrados . Su valor se incrementa cada cinco años o cada vez que el mercado inmobiliario tiene una dinámica distinta debido a que es una zona altamente demanda, al estar cerca al corazón financiero de San Isidro.

El precio promedio de un inmueble está en el rango -de un departamento nuevo- de US$ 2,400 y US$ 2,600 el metro cuadrado. Mientras que el costo de un departamento de segundo uso está en el rango de US$ 2,200 y US$ 2,400 el metro cuadrado. Los precios varían dependiendo de la exclusividad del proyecto.

Un proyecto nuevo podría demandar una inversión cercana a los US$ 240,000 y US$ 260,000. A lo que se añade el costo de la cochera que es alrededor de US$ 15,000.

Otro dato a tomar en consideración es que la rentabilidad que ofrece una vivienda en ‘ Linsidro ’ está en el rango de 6.5% y 7.5%, muy por encima que otros distritos que tenían mejores rendimiento hasta antes de la pandemia.

“En Miraflores, por ejemplo, su rentabilidad a caído en 4.5% en promedio. En tanto la rentabilidad de una vivienda en San Isidro es de 5.5%. La rentabilidad se mide dividiendo el valor comercial del inmueble y el ingreso por el alquiler anual del departamento. Generalmente el alquiler de un departamento de 100 metros cuadrados -en esta área- puede bordear los US$ 1,000 con una cochera”, agregó Saldaña.

Por su parte el gerente de la División de Negocios de ASEI, Miguel Diaz, anotó que ‘Linsidro’ -actualmente- se está revaluando debido a que tiene atributos que la hacen una zona muy cotizada y ahora son más valorados al momento de comprar un inmueble como -por ejemplo- seguridad.