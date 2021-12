El sector construcción en la región Lambayeque crecería este 2021 en 18% -efecto rebote-, explicado principalmente por la continuidad de proyectos de vivienda social cuya oferta alcanza los más de 7,000 departamentos este año -aunque el déficit se calcula en 40,000-; pero también por la demanda de terrenos comerciales en zonas de expansión y el potencial -a corto plazo- de nuevas habilitaciones para la inversión agrícola.

Mientras el precio de las viviendas nuevas suben entre 10% y 15% este año en la región -alentado por el alto costo del cemento y ladrillo-; el de los terrenos en zonas de expansión para actividades comerciales caen hasta en 20% debido a la coyuntura política que ha frenado las inversiones pero que, para la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco)-Lambayeque, representa una buena oportunidad de compra.

Dichos terrenos se ubican en el nuevo eje Chiclayo-Monsefú-Puerto Etén, que concentrarían alto interés por la cercanía al futuro terminal portuario regional. En ese lugar ya hay dos proyectos de vivienda en fase de construcción y preventa, pero resaltan también la adquisición de una hectárea para la construcción de un futuro centro comercial.

“Es una zona con buen potencial comercial para grifos, autoservicios, malls, ferreterías, almacenes, canchas de fútbol, pero también para hoteles y restaurantes, éstos son los rubros comerciales que más demandarían los terrenos”, explicó el Ing. Antonio Rabanal, director de Capeco Lambayeque.

El precio de los terrenos comerciales bajaron de US$ 500 el metro cuadrado en 2019 a US$ 450, dependiendo de la ubicación (más cerca o lejos de la pista principal). Frente a ello, los lotes se han reducido pasando de diez hectáreas a uno o dos, para flexibilizar las posibilidades de venta.

“Esperamos que el próximos año se concreten el ingreso de tres hoteles en este nuevo eje, dos de ellos de capitales locales (regional),que salen del centro a zonas de expansión, y un tercero de capital nacional, que tiene presencial en varios lugares del país”, anotó Rabanal sin precisar.

Terrenos agrícolas

Si la incertidumbre política frena la compra de terrenos comerciales; la falta de agua es la principal razón que impide concretar inversiones para actividad agrícola en Lambayeque, región que solo ha logrado que el 35% de sus terrenos con potencial para la agroexportación estén ocupados.

Así, los precios de los terrenos agrícolas con fuentes de agua se mantienen, en Olmos fluctúan en promedio entre los US$ 2,500 y US$ 4,000 el metro cuadrado; en Pomalca entre los US$2,500 y US$ 2,000 el metro cuadrado; y en Ferreñafe US$3,500. Pero si son terrenos eriazos -con posibilidad de agua subterránea-, estos bajan hasta en un 25% y se pueden conseguir desde los US$ 1,800 el metro cuadrado, informó Capeco.

Solo en Olmos existe una oferta de 40,000 hectáreas agrícolas, señala Max Santolaya, presidente de la Asociación Civil Lambayeque - ACIL, que está detrás de que proyectos como el Plan Hidráulico Regional (aprobado en 2010) sean realidad en el corto plazo para garantizar no solo el agua potable a las provincias de Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque -excepto la zona de Olmos-, sino también el recurso hídrico para la agricultura.

“Asimismo, se necesita el reservorio La Calzada para aumentar en 30,000 hectáreas las áreas de producción agrícola, por eso, se necesita que ese plan esté a cargo de un equipo integrado por lambayecanos. También es importante el proyecto Tinajones II”, refirió Santolaya.

En tanto, Antonio Rabanal indicó que inversiones respecto a la construcción de almacenes no se han detenido -ya hay 10 empresas ahí- aunque han sido pocas respecto a otros años. El interés de terrenos está en la ruta Chiclayo-Monsefú, aunque las inversiones “se retrasan porque el empresario busca la mejor opción con fuentes de agua”.

Plan de Desarrollo Hidráulico Regional de Lambayeque.

Oferta de viviendas

Según cifras compartidas por lo gremios, este año se colocarán 1,000 créditos MiVivienda, 100 más que en el 2019, pero se prevé que la cifra baje para el próximo año ante el incremento de las tasas de interés de los créditos hipotecarios (cabe indicar que ayer, el Banco Central de Reserva del Perú elevó la tasa de referencia a 2,50%).

La oferta actual está integrada por 30 proyectos que totalizan 4,000 departamentos bajo la modalidad de MiVivienda, y 3,300 viviendas bajo la modalidad de Techo Propio. Para el 2022, empezarían dos proyectos más que sumarían una oferta de 800 viviendas. En tanto, se espera que se concreten, en el marco de la Reconstrucción con Cambios, la culminación de 5,000 viviendas adicionales para las personas damnificadas por el Fenómeno El Niño del 2017.

El contraste con la vivienda formal, son los lotes ilegales. Según Capeco, hay varios proyectos que se están ofreciendo: cinco en el distrito de Monsefú, ocho en Pimentel, seis en Pomalca, a precios de S/ 12,000 un lote de 90 metros cuadrados. “Se está alertando a los municipios para que se respete los planes de desarrollo metropolitano en esas tres zonas, de lo contrario, en el futuro, se verán obligados a implementar servicios básicos que podrían costar seis veces más por la zona donde se ubican”, advirtió.