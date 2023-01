La Contraloría General de la República dio a conocer mediante el informe de Auditoría de Cumplimiento N°003-2022-2-4733-AC, con periodo de evaluación del 11 de febrero del 2021 al 31 de julio del 2022, que el Fondo Mivivienda habría generado pérdidas por no haber entregado a tiempo los bonos del programa Techo Propio.

De acuerdo al informe, la no ejecución de las garantías vencidas por la entrega de Bonos Familiares Habitacioneles (BFH) generó un perjuicio económico de S/ 41,089,762 en contra del Fondo Mivivienda.

Es importante destacar que por el Estado de Emergencia Nacional, se publicó un Decreto de Urgencia que establecía en su Segunda Disposición Complementaria Final, la prórroga del plazo de ejecución de fianzas, cartas fianzas y pólizas de caución por el periodo de vigencia, que fue posteriormente modificado por el Decreto de Ugencia N°018-2021.

En ese sentido, la Gerencia de Operaciones del Fondo Mivivienda no impartió instrucciones para la ejecución de la garantía por el desembolso de los bonos en las modalidades de Adquisición de Vivienda Nueva (AVN) y Construcción en Sitio Propio (CSP), vencidas el 28 de febrero del 2021.

El informe de la Contraloría cuenta que este hecho no fue comunicado a la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo (DGPPUV) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), lo que hizo que las garantías vencidas en el plazo de ley no se ejecuten, incumpliendo con las entidades técnicas y promotoras para la entrega de las Viviendas de Interés Social (VIS).

Ante ello, el Fondo Mivivienda proporcionó información sobre las garantías en condiciones de vencidas y no ejecutadas suman un total de 67 garantías por la no entrega de las VIS y la no recuperación de los bonos. Dicho monto involucra la entrega de BFH a favor de 785 Grupos Familiares Beneficiarios (GFB).

La responsabilidad incurrida también incluiría a la Gerencia de Finanzas que no administró las actividades relacionadas a la eficiente gestión de la oficina de Tesorería, ni gestionó el cumplimiento normativo. Asimismo, la Gerencia Legal ante las consultas de la Gerencia de Finanzas y Gerencia General, emitió opiniones que no resultaban exactas ni apropiadas sobre la vigencia del reglamento.

Por estos motivos, el informe de la Contraloría determinó la presunta responsabilidad civil y administrativa entidad en 10 funcionarios, exfuncionarios, servidores y exservidores del Fondo Mivivienda.

La Contraloría recomendó al Directorio del Fondo Mivivienda realizar las acciones correspondientes para el deslinde de las responsabilidades que correspondan de las personas involucradas.