El mercado inmobiliario en Florida se muestra dinámico, por lo que atrae a inversionistas de distintas parte del mundo, entre ellos los peruanos.

¿Cuáles son los temas claves a conocer si busca incursionar en este tipo de inversión? Los temas más relevantes están relacionados a los requisitos legales a cumplir por los inversionistas, las zonas atractivas para invertir, los precios y rentabilidad estimada, los gastos adicionales a tener en cuenta (impuestos y costos de mantenimiento) y la seguridad jurídica de la propiedad en caso el inquilino no pague la renta.

Existen dos grandes grupos entre los inversionistas extranjeros: quienes migran para residir en Florida; o también se puede tener la inversión a distancia y seguir viviendo en el país de origen.

“En ese caso solo se tendría que viajar para cerrar el contrato de compra y solo requieres contar con la visa”, señala Merylla Musso, gerente comercial de la sucursal en Perú de la agencia Miami Realty Network.

Agrega que el inversionista incluso puede acceder a un crédito hipotecario. La financiación para inversionistas extranjeros es del 60% y para residentes o ciudadanos americanos es de hasta el 80%.

“Dependiendo del proyecto que se escoja y el valor de la propiedad durante la construcción, se paga el 40% que dura aproximadamente un año y el saldo del 60% se financia para el extranjero”, señala.

Otro de los atractivos para apostar por el mercado inmobiliario en Estados Unidos es que podría ayudar obtener la visa de residencia.

El programa EB-5 permite que las personas de Latinoamérica interesadas en invertir en un proyecto inmobiliario, destinado al cuidado del adulto mayor o “senior care”, puedan optar por la visa de residencia permanente en este país e, incluso, a la ciudadanía, indica Alejandrina Figari, abogada y representante de Latam en USA Perú, empresa especializada en el acompañamiento profesional para trasladarse a los Estados Unidos e iniciar relaciones comerciales cumpliendo con todos los requisitos legales.

Explica que al invertir en un proyecto de bienes raíces, los interesados acceden a los beneficios de la EB-5, entre los que se considera la visa de residencia para el inversionista y su familia (cónyuge e hijos menores de 21 años), lo que les brinda la libertad para vivir, viajar, trabajar y jubilarse en cualquier parte de los Estados Unidos.

Zonas, precios y rentabilidad

Entre las zonas atractivas para invertir en Florida se encuentran Miami-Dade, Cutler Bay, South Beach, Homestead y Kemdall, indica Lucy Gabriela Elías, agente de bienes raíces de La Rosa Realty Kendall Llc (Florida).

Refiere que en la zona de Kendall, al sur de Miami, un apartamento de dos dormitorios se puede adquirir en US$ 240,000. Ese apartamento se puede rentar en US$ 2,100. Pero hay que descontar costos por impuestos, pagos por asociación (mantenimiento) y seguros, los cuales promedian US$ 600. Con ello tenemos que la ganancia neta mensual sería de US$ 1,500, por lo que la inversión por la compra se recuperará en 13 años.

Otra zona de gran atractivo se encuentra en Orlando, donde diversas cadenas de hoteles vienen construyendo condominios ubicados cerca a los parques de atracciones, con el objetivo de brindar residencias temporales a los turistas.

El inversor puede adquirir un departamento en estos denominados condo-hotel. “La inversión mínima en estos casos sería de unos US$ 250,000″, indica Merylla Musso.

Explica que la rentabilidad promedio de las propiedades vacacionales en Orlando, después de gastos, está entre el 4.5% y 6%, dependiendo del operador y del tiempo que el dueño use la propiedad.

Respecto a la seguridad jurídica de la propiedad en caso de inquilinos morosos, Lucy Gabriela Elías refiere que para reducir riesgos se revisa el historial y nivel de ingresos del inquilino. Además se suelen pedir dos meses de adelanto.

Y si el inquilino deja de pagar, el propietario puede ejecutar su desalojo vía la acción policial. “El desalojo se realiza en los tiempos previstos, por lo que no hay mayores problemas para el propietario”, anota Elías.

El propietario también puede contar con un administrador de su propiedad. En el caso de los condominios de Orlando, la administración lo brinda el operador hotelero, siendo esta una de las ventajas de este tipo de proyectos.

“En el caso de las propiedades residenciales nuevas o usadas en Fort Lauderdale y Miami, nuestra oficina brinda el servicio de administración, sin costo adicional, es parte del servicio por la asesoría al invertir”, señaló por su parte Merylla Musso.