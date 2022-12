Diciembre es un mes donde aparecen con mayor impulso los gastos ‘hormiga’ y ‘vampiro’, que pueden afectar su bolsillo: los regalos, las celebraciones, entre otros. Por tal motivo, se debe tener cuidado con las finanzas personales, para empezar el 2023 sin deudas.

José Kohagura, docente especialista en finanzas personales del instituto Certus, señaló que para hacer frente a esta situación, lo primero es saber identificar los gastos extras que incrementan nuestro presupuesto mensual.

¿Qué son los gastos ‘hormiga’?

El especialista indicó que los gastos ‘hormiga’ son pequeños consumos diarios que llegan a convertirse en una cantidad de dinero considerable , como la gaseosa o el café que se compras a diario, pero que al sumarse en todo el mes afectan tu bolsillo.

“Evita estos gastos identificándolos y reconociéndolos como innecesarios y emplea ese dinero en tu meta de ahorro mensual”, sugirió.

Precisó que otros gastos ‘hormiga’ es el café de las mañanas, una caja de chicles, una cajetilla de cigarros, apuestas deportivas, comer fuera de casa, compras por impulso, los helados, las salidas nocturnas, etc.

¿Cuáles son los principales gastos ‘hormiga’?

De acuerdo a la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), siete de cada 10 peruanos gasta más de lo que gana.

En ese sentido, refirió que los principales gastos ‘hormiga’ de los peruanos son las gaseosas, cigarrillos, chicles y galletas .

Se le llama gastos 'hormiga a aquella salida de dinero que podrían ser insignificante, pero que sumados pueden representar parte sustancial del presupuesto mensual. (Foto: GEC)

¿Qué son los gastos ‘vampiro’?

El docente de Certus subrayó que los gastos ‘vampiro’ son pequeños consumos indetectables generados por dejar conectados los artefactos eléctricos mientras no se utilizan , estos “absorben” la energía eléctrica y tu dinero.

Como ejemplos de gastos ‘vampiro’ mencionó que es la fuga del agua de un caño con alguna avería, la terma que se queda encendida mientras no se utiliza, los cargadores cuando se dejan conectados, las luces prendidas, algún desperfecto de la lavadora, entre otros.

¿Por qué la mayoría de peruanos manejan mal sus finanzas?

De acuerdo al experto, hay una deficiente cultura financiera en el país. “Las personas gastan el dinero que aún no reciben, no invierten, no tienen metas a futuro o solo viven al límite de su capacidad económica”, dijo.

Agregó que, la gran mayoría, no tienen un presupuesto mensual de sus ingresos y gastos, o no generan otra fuente de ingresos.

¿Cómo evitar gastos ‘hormiga’ y ‘vampiro’?

José Kohagura brindó cuatro recomendaciones para no despilfarrar el dinero en épocas de fiestas de fin de año.