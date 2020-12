Las inversiones en startup en el primer semestre crecieron 30.6% respecto del mismo periodo del año pasado, señaló un reporte de la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor (Pecap).



El tercer trimestre fue de récord histórico pues se llegó a invertir US$ 6,600 millones a nivel mundial y se espera alcanzar los US$ 18,000 millones al cierre del año, manifestó Luis Narro, director ejecutivo de Pecap.



Hay necesidades de tecnología e innovación, se están requiriendo mucho en países desarrollados y ese efecto podría llegar a América, en que se generarán nuevas necesidades que representarán nichos de actuación para las startup, agregó.



No obstante, hay signos de desaceleración como el número de transacciones que se vio golpeado en el mismo período, dijo Karen Montjoy, Coordinadora de Emprendimiento e Innovación de Innova ESAN.



“Por tanto, si bien la crisis generó efectos mixtos en las startups, en el balance no creo que se haya beneficiado a los emprendimientos locales”, sostuvo.



Según la especialista, los emprendimientos de tecnología educativa registraron un crecimiento acelerado pero no significa que se hayan generado las condiciones para el “primer unicornio” en el país, como se le conoce a las startup que logran una valorización de US$ 1,000 millones.



“Es difícil conseguir US$ 1 millón en capital y se habla de cientos de millones de dólares; hay que tocar muchas puertas”, comentó Montjoy.



Indicó que, precisamente, está faltando espaldas de inyección de recursos de grandes inversores.



Es necesario generar el ecosistema para que grandes fondos de inversión, local o extranjera, coloquen ese capital que otorgue a la startup una escalabilidad mundial, enfatizó.



De acuerdo con la especialista, los unicornios tienen un ratio de crecimiento dentro de los cinco años.



Sin embargo, de fomentarse el crecimiento de fondos de inversión del gobierno, capital nacional y extranjero, dentro de los próximos siete a 10 años se podría empujar el primer unicornio en Perú, estimó.



Durante la pandemia nació el primer unicornio en México, al igual que en Uruguay, por lo que esperamos que Perú también pueda lograr esa meta, dijo Narro.









