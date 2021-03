La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso aprobó el dictamen que autoriza a los trabajadores disponer del 100% de su cuenta de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), propuesta que deberá debatirse en el pleno del Congreso.



Sin embargo, hay diversas posturas sobre los efectos que tendría esta medida.



La CTS permite que el trabajador tenga cierto fondo acumulado para que al perder su empleo cuente con recursos hasta conseguir trabajo nuevamente, dijo Arturo García, profesor de Esan.



Por tanto, el retiro de dichos fondos desnaturaliza el sentido de esta cuenta, agregó.



Así, señaló que el principal beneficio de esta propuesta es que los trabajadores tendrían liquidez inmediata en este escenario de pandemia.



Estos recursos le permitirán, a su vez, cubrir las necesidades de alimentación o salud, añadió.



Asimismo, refirió que el destinar este dinero a consumo ayudaría a dinamizar la demanda en la economía, lo cual podría ser favorable en su proceso de recuperación de la crisis.



“Empero, el principal riesgo de pensar en el ahora y no en el futuro es que muchos trabajadores quedarán descubiertos ante una eventual pérdida de empleo”, manifestó.



Si bien es natural que la gente prefiera tener mayores recursos en estos momentos, podría necesitarlos en el futuro pues el desempeño del mercado laboral aún es incierto, comentó.



Además, cerca del 80% de la población económicamente activa es informal y no cuenta con CTS, por lo que la ley se enfocaría en un grupo privilegiado, expresó.



Y, el 20% restante continúa laborando, indicó, por lo que mantiene sus ingresos y posiblemente no requiera hacer este retiro.



De disponer del total de su fondo, también estaría poniendo en riesgo el futuro económico de su hogar, acotó.



En tanto, García sostuvo que al ser recursos de largo plazo depositados en el sistema financiero, muchas entidades los colocan a créditos de mediano plazo.



Por ello, un retiro intempestivo y total de estas cuentas podría afectar la estabilidad de algunas instituciones, sobre todo, microfinancieras, mencionó.



Ante la posibilidad de que esta ley sea aprobada definitivamente, el docente recomienda no retirar sus fondos sino procurar mantener su presupuesto con los ingresos mensuales de su empleo.