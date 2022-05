Hace unos días el Congreso aprobó un sexto retiro de fondos de los afiliados a las AFP hasta por 4 UIT (S/ 18,400), medida que está pendiente de ser revisada por el Ejecutivo para su promulgación u observación.

No obstante, los especialistas han advertido que un retiro generalizado no se justifica, pues muchos afiliados que siguen laborando se verán tentados de retirar ese fondo para gastos no prioritarios.

Frente a este escenario, Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas personales de Pacífico Business School, recordó la importancia de mantener el aporte previsional para la construcción de una adecuada pensión al jubilarse.

Si bien retirar S/ 18,400 para algunos podría representar un monto pequeño respecto al total del fondo, al acumularse con el paso de los años puede significar un incremento significativo en la pensión.

Así, Carrillo realizó tres proyecciones sobre en cuánto disminuirá la pensión del afiliado en caso retire las 4 UIT.

Para ello, indica que se asume que los fondos tendrán una rentabilidad promedio de 10% anual, teniendo en cuenta que la rentabilidad histórica de los fondos de las AFP es de 11% anual.

Asimismo, se asume que el afiliado al jubilarse a los 65 años comprará una renta vitalicia, donde la aseguradora pagará una pensión de por vida.

Con esto supuestos, estas serían las tres proyecciones:

• Un afiliado de 35 años, con 30 años para jubilarse, dejaría de recibir S/ 1,605 mensuales de pensión de por vida.

• Un afiliado de 45 años, con 20 años para jubilarse, dejaría de recibir S/ 619 mensuales de pensión de por vida.

• Un afiliado de 55 años, con 10 años para jubilarse, dejaría de recibir S/ 239 mensuales de pensión de por vida.

Como se observa, el impacto es mayor para los más jóvenes, pues tendrán más años siendo afiliados y por lo tanto las 4 UIT crecerán más vía la rentabilidad.

Esta proyección de la disminución de la pensión es al margen del nivel del fondo previsional total que acumule el afiliado, precisa Jorge Carrillo.

Cabe recordar que el proyecto aprobado por el Congreso fue recibido por el Ejecutivo el pasado 6 de mayo y tiene plazo hasta el 27 de mayo para pronunciarse (y si no se pronuncia, la ley sería promulgada de forma automática por el Congreso).

Para Carrillo, el Ejecutivo debería observar el proyecto de retiro de las 4 UIT y plantear que el retiro no sea generalizado, sino focalizado en quienes más lo necesiten, por ejemplo, quienes se encuentren desempleados.

“Un nuevo retiro no se justifica, en los anteriores retiros se indicó que fue una medida extraordinaria por el impacto de la pandemia, pero ya el año pasado la economía ha rebotado y este año continuará el crecimiento del PBI”, agregó Carrillo.

Finalmente, cabe anotar que si el Ejecutivo plantea alguna observación, la autógrafa de ley retornaría al Congreso para que evalúe si acoge estas observaciones o si aprueba el proyecto original vía la insistencia. En este último caso, la ley sería promulgada por el Congreso.