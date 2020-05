La economía registró una desaceleración durante los tres primeros meses, la cual se acentuó en el segundo trimestre.



En la misma línea, la tasa anual de inflación pasó de 1.82% en marzo a 1.72% en abril, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).



“La inflación se mueve mucho con el ritmo de la actividad económica”, dijo Luis Eduardo Falen, Head of Macroeconomics & Investment Research en Intéligo.



Así, ante las posibles caídas más atenuadas de la actividad económica en los próximos meses, se prevé también una reducción en el nivel de precios de productos y servicios, sostuvo.



Este comportamiento sería causado por una menor demanda interna, agregó.



El Banco Central estima un rango entre 1% y 3% para la inflación, mientras que Intéligo espera que se ubique ligeramente por debajo, en 0.9%. Otros analistas consideran incluso que podría llegar a 0%.



En cualquier caso, la inflación del 2020 sería la más baja en casi 18 años, afirmó el especialista.



Esta tendencia se puede revelar también de las expectativas de inflación publicadas por el BCR, que estaban alrededor de 2% en marzo y cayeron a 1.5% en abril.



Segmentos

Al desagregar por productos y servicios, se observaron algunos comportamientos variados del precio, refirió.



En el grupo de alimentos, por ejemplo, el precio del pollo registró una reducción importante en las ventas, señaló.



Indicó que vestido y calzado, otros factores importantes en la canasta peruana, también tendrían una corrección a la baja en precios.



Se comienza a acumular inventarios, lo que se quedó en stock en verano se tendrá que rematar para recuperar la inversión, añadió.



Explicó además que la venta de electrodomésticos seguiría la misma historia, pues las tiendas se habrían abastecido para una potencial demanda hasta junio y al no estar operativas para el Día de la Madre, el de mayor actividad económica, quedó anulada la compra de línea blanca.



Según Falen, esta sería la salida de muchos retailers pues tienen medio año casi perdido y, por ahora, sólo está habilitado el canal digital con el que todavía no calza totalmente el estilo de compra del peruano.



La menor demanda de alquileres podría incentivar a los propietarios a reducir precios, aunque sería algo temporal pues en el último trimestre podrían volver a sus niveles previos a la pandemia, expresó.



Por otro lado, resaltó que servicios como el transporte podría incrementar precios, pues el aforo de los vehículos estará muy limitado.



Además de los hospitales del Ministerio de Salud, las clínicas están siendo muy demandadas lo que presiona al alza sus precios, comentó.



En el caso de educación, la caída de precios presentará una moderación lo que restará relevancia a la reducción, añadió.



El analista estima que esta tendencia a la baja en la tasa de inflación se va a mantener hasta fin de año, tras lo que se observará una recuperación.