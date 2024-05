El gerente general de Profuturo AFP, Ignacio Aramburú, conversó en exclusiva con Gestión sobre esta liberación de recursos, los ajustes en los portafolios de inversión a raíz de ese medida y la reciente aprobación de la reforma integral del sistema de pensiones.

- ¿Cómo se preparan las AFP para desembolsar el dinero de los afiliados?

Ya hemos pasado por seis retiros en cuatro años; entonces la mecánica operativa será la misma. Esta vez estamos trabajando, individualmente y como gremio de AFP, en mejoras tecnológicas y de seguridad para las plataformas de atención, a fin de garantizar un proceso robusto y totalmente digital porque el número de solicitudes que recibimos es muy alto.

- ¿Cuántos pedidos de desembolso esperan atender?

De acuerdo con la experiencia previa, podemos recibir entre 50 o 60 solicitudes de retiro por minuto. El volumen suele ser muy fuerte en la primera ronda de cada dígito de DNI, según el cronograma. Estamos asegurando un sistema estable para atender ese número de clientes.

- ¿Qué activos serán los primeros en liquidarse?

Los que podemos vender fácilmente, bonos soberanos, ciertos bonos corporativos, sobre todo, fondos de fondos y acciones internacionales. También algunas acciones locales. Lamentablemente, la bolsa limeña tiene muchos papeles que no son líquidos.

- ¿Cómo se recompone el portafolio con estas ventas?

En nuestro caso, con cierta anticipación hemos armado los portafolios de manera que tras los retiros no haya un impacto negativo y no cambie la proporción en la asignación de activos como sucedió en las primeras liberaciones.

- La SBS dispuso que los primeros retiros se ejecuten como máximo el 14 de junio. ¿Se anticiparán a esta fecha?

Es poco probable que veamos desembolsos en mayo, porque esta vez la ventana entre la solicitud y el retiro es más corta. Lo que las AFP debemos mirar entre hoy y la entrega del dinero es el mejor momento para vender los activos de la cartera. Según este proceso, es posible que algunos retiros sucedan antes, el 10 de junio, aunque la mayoría empezaría a desembolsar el 14.

- ¿Cuánto dinero saldría en los primeros dos meses?

Entre junio y julio puede salir casi la mitad del total estimado -lo equivalente a S/ 15,000 millones-, tenemos un gran porcentaje de afiliados que tienen menos de S/ 5,150 (una UIT) y sacarían su dinero en la primera armada. Aunque el total retirado va disminuyendo con cada retiro, en los primeros desembolsos fue el 80% de lo previsto, en el último fue 67%.

- Un monto significativo del patrimonio administrado…

En un fondo de pensiones no debería ser usual la necesidad de liquidez porque es muy predecible saber cuándo toca pagar a alguien que se está jubilando. Pero los retiros aparecen y distorsionan todo. De golpe hay que empezar a pagar no a algunos sino a muchos afiliados y nos obliga a vender de forma anticipada.

- ¿Cuál es el impacto de esta liquidación de instrumentos?

Negativo. Incluso para el valor del fondo del afiliado que decide no retirar. Apenas se anuncian los desembolsos los mercados locales van hacia abajo porque todos los participantes se adelantan a la venta de las AFP.

- ¿Qué tan prolongado es este efecto?

En los mercados, es de corto plazo. Pero estructuralmente hay un impacto de largo plazo en el sistema y el principal perjudicado es el afiliado que decide retirar su dinero cuando no lo necesita para algo apremiante, porque también se pierde la rentabilidad de los años en que no estará invertido. Desde el 2020, los mercados han rendido bien, salvo el 2022 que fue un mal año a nivel global.

- ¿El trabajador que retira puede aspirar todavía a un ahorro para la vejez?

Claro que sí. Puede tener una pensión, aunque inevitablemente será más baja que la esperada antes de los retiros- Incluso el impacto varía si dispuso de su dinero una, dos o las seis veces previas. Si es un trabajador formal que piensa seguir aportando con frecuencia, la posibilidad de reconstruir su fondo de jubilación es muy alta.

- Sobre la reforma del sistema de pensiones, ¿considera que el dictamen aprobado por la comisión de Economía del Congreso representa un cambio fundamental o son solo mejoras estéticas?

Sí lo veo como un cambio estructural que va en la dirección correcta para que el sistema se vuelva a enfocar en pagar pensiones. Con las modificaciones de los últimos años, lo que tenemos es un esquema de ahorro para otros motivos que no son la vejez.

- ¿Ataca el problema principal de las bajas pensiones?

El fondo de este problema en el Perú tiene mucho más que ver con nuestro esquema laboral que con el sistema de pensiones. Incluso si hubiese una reforma muy profunda o con un impacto muy grande, se tiene que arreglar primero el desafío de los puestos de trabajo y no es fácil.

- ¿Esta propuesta permitirá que más peruanos cuenten con un ahorro para el futuro?

Comparándolo con la situación actual, definitivamente. Para empezar, focaliza que el sistema sirva para el pago de pensiones, no incluye retiros extraordinarios y limita la disposición del 95.5% del fondo. Solo con mantener el dinero durante toda la vida laboral del afiliado para que vaya ganando rentabilidad, se genera una masa de ahorro más significativa para cada persona.

Magnitud de retiros de AFP

- ¿Qué opina de establecer una pensión mínima también para los afiliados a las AFP?

Eso es clave. Es un incentivo importante para que a los afiliados les sea atractivo quedarse en el sistema privado. Se les garantiza una pensión si cumplen con determinado número de aportes o si no retiraron su dinero anticipadamente. Esto beneficiará a un segmento que migra entre la formalidad e informalidad, que no logrará un fondo suficiente para recibir una pensión.

- ¿Coincide con el ministro de Economía en que la pensión por consumo “no hará ni cosquillas” a los fondos de afiliados?

Entiendo que el MEF debe estar muy preocupado pensando en cómo defiende el presupuesto del Estado y en qué gasta los recursos, pues hay muchos problemas que requieren inversión del Gobierno. Pero sí sería una forma de complementar los fondos.

- ¿De qué magnitud sería el impacto de aportar el 1% de los consumos del trabajador?

No será la solución al 100%. Es cierto que no es suficiente para tener una pensión completa, pero ayuda a llegar a la mitad o a un cuarto de pensión. El trabajador independiente que no se siente parte de ningún esquema previsional empezará a considerar estos beneficios para afiliarse.

- Cuando se implemente la reforma del sistema de pensiones, empezarán a aportar nuevos segmentos de trabajadores. ¿Espera que la mayoría se afilie al esquema privado o público?

Depende de qué tan interesante presentamos la oferta al futuro aportante. Hoy vemos que un porcentaje cada vez más grande se incorpora al sistema privado. Si sumamos la pensión mínima, diría que la mayoría de independientes y dependientes de bajos ingresos se sentirán más atraídos por el SPP.

- ¿Qué riesgos encuentra en el dictamen recién aprobado?

Es una buena idea que haya más competencia. Cuando la SBS implementó la licitación de afiliados también buscó aumentar los jugadores y bajar las comisiones; logró el segundo objetivo, pero seguimos siendo cuatro AFP. Muchos piensan que es un tema de barreras de ingreso al mercado, sin embargo, la principal razón es que no hay estabilidad regulatoria.

- Entonces, ¿ingresarían más participantes?

Creo que sí, podría ser la puerta de entrada para algún banco, un par de aseguradoras y algunas entidades financieras pequeñas. El reto está en la poca claridad o predictibilidad del negocio en el largo plazo, así como en la reducción del fondo administrado en los últimos años.

