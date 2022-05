El mercado inmobiliario ofrece una variedad de propiedades en distintas etapas de desarrollo que se adecúan al presupuesto de cada inversionista.

Así, el 57% de la oferta de viviendas nuevas es en planos, mientras que el 36% está en construcción y apenas el 7 % es para entrega inmediata, sostuvo la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI).

En esta línea, el precio del inmueble va a depender de muchos factores como la constructora, el proyecto, el respaldo financiero que tenga o el distrito en que se encuentre, dijo Víctor Saldaña, gerente de Saldaña Consultora Inmobiliaria.

“Hay constructoras que operan con recursos propios y van trabajando con los ingresos de preventas, otras tienen el respaldo de entidades financieras; algunas tienen buen prestigio y apenas lazan su oferta les va muy bien”, agregó.

Por su parte, Álvaro Puga, socio de BlueBlox Asesores Financieros señaló que hay varias etapas en el desarrollo de una vivienda, incluso dentro de una que está en planos.

Hay un precio cuando inicia el proyecto, otro cuando va a la mitad y uno distinto previo a la independización, cuando prácticamente el proyecto está terminado y listo para financiarse con un banco o un crédito hipotecario regular, precisó.

Por tanto, comentó, el precio de viviendas en planos puede tener distintos descuentos comparados con un inmueble terminado dependiendo del grado de avance.

Si la propiedad está casi por entregar, el precio puede ser 5% más barato, sin embargo, puede llegar a un 15% más bajo cuando recién empieza el proyecto, detalló.

“Si mañana salgo a vender un proyecto que tomará 24 meses y aun no he hecho ninguna excavación puede incluso estar hasta un 20% más barato porque falta toda la construcción; pero si ya acabó la excavación, se construyó el edificio pero aun no tiene acabados, podría descontarse entre el 10% y 7% del precio de un inmueble por entregar”, añadió.

Según Puga, el descuento o menor precio no depende de algún riesgo durante la construcción sino, principalmente, del tiempo de espera del desarrollo y el costo de oportunidad del dinero en dicho periodo.

Cuando está el banco de por medio con una línea de financiamiento el riesgo es acotado, son muy pocos los proyectos financiados por el banco que no llegan a concluir, en ese caso el riesgo es muy bajo, acotó.