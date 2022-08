En el primer semestre, unos US$ 3,400 millones salieron del país, de los que US$ 829 millones corresponden al monto enviado al exterior en el segundo trimestre.

La migración de fondos es impulsada por la crisis política y expectativas poco favorables sobre la economía para este y los próximos años, según analistas.

Las personas y empresas tienen pocas perspectivas de que el país evolucione positivamente en los siguientes meses, manifestó a Gestión Jorge Espada, cofundador de Valoro Capital.

Factor que pesa

“Hay temores sobre una desaceleración económica, incluso de una recesión, pero el factor que sigue pesando más es la crisis política que viene afectando al país en poco más de un año”, mencionó.

“La gente no espera que nuestra economía vaya a crecer a una tasa mediana o alta en adelante, las empresas no estiman que sus proyectos rindan tanto porque no hay mucha demanda; piensan en poner costos bajos, aunque los precios hayan subido en todo el mundo”, sostuvo Carlos Rojas, CEO de Capia SAFI.

“Por tanto, a los inversionistas ya no les interesa mucho poner su plata en el Perú”, añadió (ver página 3).

Así, en 18 meses contados a junio último se fueron del país capitales de corto plazo por US$ 20,500 millones, principalmente a depósitos en el exterior, de los que US$ 17,170 millones salieron durante el 2021.

Acomodados

Espada refiere que tras el inicio de la segunda vuelta electoral y posterior cambio de Gobierno empezó una fuerte fuga de dinero, en la que peruanos de alto patrimonio, con tickets de US$ 50 millones o más, llevaron sus recursos fuera del país en busca de refugio.

Pero ahora los que están sacando su dinero son del sector medio alto, que manejan montos de US$ 100,000, de un perfil acomodado, aunque no están muy acostumbrados a tener su dinero fuera del Perú, acotó.

“Por eso se tomaron más tiempo en tomar la decisión de llevarlo fuera del país”, precisó.

Sin antecedentes

“Esta salida de patrimonio no tiene antecedentes. Cuando el país atravesó una hiperinflación fue más pequeño el monto que salió, pero en el último año creció mucho, porque el nerviosismo está provocando una salida de capital no vista antes”, comentó Rojas.

Según los especialistas, aunque las personas no están sacando del país los mismos montos que en el 2021, persiste la salida de capitales, y quienes lo traen de regreso al Perú lo conservan en dólares.

A pesar de que en el mercado local hay tasas de interés elevadas para depósitos a plazo, la gente prefiere estar en moneda extranjera y sacarlo del país, aprovechando también que las tasas en dólares afuera son mucho más elevadas que en el Perú, sostuvo Rojas.

Incertidumbre

“Hay una incertidumbre gigantesca, no se sabe si las autoridades van a salir o no (de su cargo). Acaba de salir Antauro Humala de prisión, no se sabe lo que pasará. Entonces, vamos a sentir un ruido político que genera nerviosismo y que hace a la gente pensar por qué arriesgar su dinero”, expresó.

Asimismo, las empresas están generando ingresos, pero como no tienen en cartera proyectos de crecimiento, prefieren repartir dividendos a sus accionistas antes que reinvertirlo en su desarrollo, o enviar el dinero a sus matrices en el exterior, afirmó Rojas.

Segundo semestre

Los analistas estiman que la salida de capitales seguiría en este segundo semestre, aunque a menor velocidad.

Tras la gran fuga del 2021, se enviaron al exterior US$ 2,612 millones en el primer trimestre del presente año y un monto menor en el segundo, según estadísticas del BCR (ver gráfico).

“En los siguientes trimestres seguiría saliendo dinero, pero en menor medida, y no será porque crean que a la economía local le irá bien sino porque ya ha salido bastante patrimonio y llegará un momento en que no habrá mucho por enviar al extranjero”, estimó Espada.

Las plazas preferidas por los peruanos son EE.UU. y Europa.





Cifras

34,154 MILLONES de dólares totalizan los depósitos en esa moneda en la banca local.

1% CRECIÓ la inversión privada en el segundo trimestre, según datos del BCR.

Pago de dividendos

Empresas extranjeras envían dinero a sus matrices

Las compañías continúan entregando dividendos a falta de planes de crecimiento. Un gran número de las que operan en el país son extranjeras, por ejemplo, mineras o eléctricas, y están generando mucha caja, dijo Carlos Rojas, de Capia SAFI.

“Antes querían crecer muy rápido y desarrollaban proyectos con estos recursos, si no la competencia les ganaba participación de mercado”, comentó.

Sin embargo, el país ahora crece menos y las empresas ya no requieren construir una planta cada dos años sino cada cinco o seis años, añadió. En esa línea, las firmas no están necesitando tanta caja y más bien la envían a su matriz, por lo menos hasta tener alguna certeza sobre lo que pasará con el país en el mediano o largo plazo, sostuvo.

Asimismo, mencionó que el alza de la tasa de interés del BCR frena la inversión privada y promueve el reparto de dividendos a accionistas, lo que también se registra como salida de dinero si estos se destinan al exterior.