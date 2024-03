El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, reafirma su postura en contra de nuevos retiros de fondos previsionales, luego de que la Comisión de Economía del Congreso de la República anunciara para mañana el debate de un dictamen de reforma del sistema de pensiones, que incluye un retiro de hasta S/ 20,600 (4 UIT), para los peruanos desempleados por seis meses, contabilizado hasta el 31 de noviembre.

“Considero que ya no se debe discutir más retiros porque a la fecha de 10 pensionistas originales que había en el país, ya solamente dos o tres de ellos cuentan con fondos de pensiones, el resto ya no tiene pensión. Y aquellos que ya no tienen pensión, después quién los va a mantener cuando esas personas lleguen a la adultez”, manifiesta.

Igualmente, Arista adelantó que se reunirá con los congresistas para tratar esta propuesta e identificar al público que realmente se beneficiaría con una nueva liberación de fondos.

“Hay que sentarnos con las autoridades del Congreso para hablar sobre este tema. Y siempre he dicho que este tema no es oportuno. La verdad es que no sé a quién favorece porque los perjudicados somos todos”, manifestó.

Entre los puntos de consenso que contiene el dictamen de reforma previsional figuran la pensión mínima, aumento de la competencia, libre traslado de AFP a ONP y una comisión por desempeño, que obliga a las AFP a generar rentabilidad positiva para poder cobrar a los afiliados por la administración de sus aportes.

¿Quiénes se oponen al sétimo retiro de fondos de AFP?

Mientras que los parlamentarios promueven el nuevo retiro, organismos técnicos como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), así como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), han reafirmado su tajante oposición a esa medida, al considerar que afectará el ahorro previsional de los afiliados, que quedarán sin una fuente de ingresos al jubilarse.

Advierten la nocividad de esas propuestas, pues afectarán la rentabilidad de los fondos de los afiliados que decidan no retirar su ahorros, y provocará graves distorsiones en los mercados financiero y de capitales del país.

