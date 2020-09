Las estrategias de fijación y ajuste de precios ofrecen la oportunidad de sacarle el jugo a las ventas de una empresa, aunque no son muy utilizadas, en especial, por los pequeños negocios.



“El markup es un indicador que permite a los empresarios saber cuánto van a ganar, considerando los costos adicionales y teniendo como base siempre el costo de adquisición”, señaló Alfredo Cardoso, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Piura.



Por ejemplo, si el costo de producción es de S/ 100, se debe agregar algunos porcentajes que están relacionados a los gastos variables, también algunos costos fijos y agregarle un porcentaje de ganancia esperado, dijo.



Para el especialista, un empresario debe saber perfectamente el costo de sus productos, todos los gastos en que incurre para poder venderlos, pues muchas veces hay errores en la forma de calcular las ganancias que llevan a un empresario a no alcanzar sus objetivos de venta.



Algunos empresarios se enfocan solo en la compra y en la venta pero se olvidan de incorporar algunos gastos como el pago al personal, contrato de almacén, local de venta, pago de recibo de servicios, y eso es un error, reiteró.



En esa línea, el docente enfatizó la importancia de determinar correctamente los costos pues son la base para el cálculo del markup.



Asimismo, indicó que se puede establecer un margen por producto a fin de maximizar las ganancias.



Hay productos de baja rotación que pueden ser un poco más valiosos en los que se podría tener un margen de beneficio de hasta 60% mientras que otros, de ticket más pequeño y de mayor rotación como los productos de primera necesidad, en que se gana poco, manifestó.



Una bodega no puede tener el mismo markup en la venta de arroz que en la de licor, por ejemplo, pero podría diferenciar y generar la ganancia correcta para cada uno, acotó.



Además, comentó que aquellos negocios que tienen una marca establecida o que ofrecen servicios en lugar de productos, pueden definir incluso un markup más elevado.



Tal es el caso de la venta de flores, cuyo precio puede ser distinto si se adquiere en un mercado o en una florería, añadió.