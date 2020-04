Tras la declaración de estado de emergencia nacional para combatir la rápida expansión del covid-19, muchas actividades se paralizaron.



Pese a que el sector financiero es uno de los que continúa funcionando, se vio restringido en ciertas operaciones, especialmente, en las que implican contacto entre personas como el cambio de moneda.



Esto condujo a los usuarios que requerían comprar o vender soles, hacia medios que ya estaban presentes en la economía pero no utilizaban, por temor o desconfianza, como son las plataformas digitales.



Con la orden de aislamiento, las personas están buscando alternativas, conocer los canales digitales que son seguros para intercambiar divisas, dijo Laure Schlesinger, gerente general de Cambio Seguro.



Así, la demanda de este servicio aumentó durante la cuarentena y las operaciones de cambio de moneda mediante casas digitales se duplicaron, agregó.



Indicó que al ser transacciones 100% en línea se pueden realizar desde el hogar, característica que permitió acelerar el proceso de digitalización de los usuarios de casas de cambio.



“Proyectamos incluso que cuando se levante la cuarentena, las personas que acudían a cambistas de la calle ya no lo harán porque se están acostumbrando a la comodidad y seguridad de hacerlo desde casa”, manifestó.



La digitalización que se observa no es puntual, es un cambio que va a perdurar en el tiempo, acotó.



Mencionó que existen cerca de 80 casas de cambio digital registradas en el Perú, pero son cerca de 30 que están operativas.



Si bien no todas reportaron el mismo incremento en sus operaciones, pues algunas fintech son más jóvenes en el mercado y manejan poca tecnología, el total transado en este segmento de cambio de moneda aumentó significativamente, sostuvo.



Asimismo, comentó que Cambioseguro.com realiza opera desde US$1 y alcanzaron el medio millón de dólares, pero el ticket promedio es de US$1,800.



Refirió que el spread, diferencia entre el precio de compra y de venta de la moneda, que ofrece una casa de cambio digital es muy competitivo.



Actualmente oscila en un rango de S/ 0.02 a S/ 0.04, por debajo del que establece la banca (2%), agregó.