“Cada vez que hubo un evento de esta magnitud, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) sacó los procedimientos respectivos para poder reprogramar (deudas)”, refirió a Gestión Jorge Mogrovejo , Superintendente Adjunto de Banca y Microfinanzas del regulador.

“Se hizo con las protestas sociales, se hizo con el covid, se hizo con El Niño anterior y se va a hacer con Yaku; siempre se hace”, adelantó.

Las microfinancieras, enfocadas en la atención de mypes y personas, están a la espera de que la SBS establezca los lineamientos de reprogramación de deudas para comunicar las facilidades a sus clientes.

Si las entidades actúan solas en la reprogramación, podrían tener un impacto en sus indicadores financieros pues esta modificación del cronograma requiere incrementar las provisiones frente la posibilidad de incumplimiento de pago, comentó John Sarmiento, gerente corporativo de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac).

El regulador puede tomar las consideraciones necesarias y evitar, de esta forma, un impacto en la mora o rentabilidad de las cajas, agregó.

A las protestas y bloqueos de carreteras que afectaron más el sur del país, le siguieron los desastres naturales e inundaciones en el norte, frente a los cuales también se tomará medidas adicionales de apoyo al deudor, aseguró Jorge Delgado, presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomif).

“Hay mypes donde el agua ha penetrado y deteriorado su mercadería, al punto de no poder venderse, y tampoco tienen capital de trabajo para renovar inventario o restablecer su negocio”, advirtió.

¿Cómo serían las reprogramaciones de deudas de afectados por lluvias?

En esta línea, Sarmiento precisó que la SBS es quien establece los lineamientos generales y cada entidad evalúa la situación de sus clientes para definir las condiciones de la reprogramación.

Ahí se determina si el deudor tendrá uno o dos meses de gracia, si extiende el plazo para reducir la cuota o si conserva su plazo y los pagos pendientes (gracia) se reparten entre los meses restantes (cuota un poco más alta), añadió.

Según Delgado, estas facilidades serán para las mypes y las personas cuyas fuentes de ingreso son afectadas por las recientes lluvias.

“Esto recién empieza, el rol de la SBS y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es prioritario para conocer la dimensión de las consecuencias”, manifestó.

¿En qué beneficia al usuario la reprogramación?

Asimismo, Sarmiento refirió que estas facilidades de pago permiten que el deudor no se perjudique en su calificación crediticia.

Un cliente con atraso de 60 días en su pago deja de ser sujeto de crédito para las entidades financieras pues el sistema lo califica como “deficiente” y toma algunos meses que se recupere para acceder nuevamente a financiamiento, señaló.

Con el respaldo de la SBS en las reprogramaciones, las entidades comprenden que la falta de pago no es por voluntad del deudor sino que es un cliente puntual pero ahora está dando prioridad a su integridad y la de su familia ante las inundaciones, acotó.

Los especialistas coinciden en que estas medidas de apoyo buscan abarcar a gran parte de deudores que, por causas exógenas, dejan de cumplir con sus obligaciones financieras.

Sin embargo, hay quienes vienen arrastrando problemas desde la pandemia y, posiblemente, no puedan ser salvados con estas facilidades, expresó Sarmiento. “Se quiere apoyar a todos pero, a veces, no es posible, hay a quienes no les llega la ayuda”, lamentó.

Delgado prevé que esto podría reflejarse en una morosidad algo más elevada en abril, aunque enfatizó que uno de los objetivos de las reprogramaciones, precisamente, es evitar que este indicador se dispare.