Si estás pensando en solicitar una mayor línea de crédito o en mejorar las condiciones de un préstamo, el punto de partida no es solo tu nivel de ingresos, sino cómo gestionas tu historial financiero. En ese proceso, el Reporte de Crédito puede convertirse en un aliado si sabes interpretarlo.

El Reporte de Crédito no es únicamente un resumen de lo que debes. Es una herramienta que te permite anticiparte a cómo te evalúan las entidades financieras y tomar decisiones para fortalecer tu perfil.

A diferencia de lo que muchas personas creen, mejorar tu imagen financiera ante las entidades no se trata solo de pagar a tiempo.

Pautas a considerar

A continuación, algunos consejos de Infocorp para que tu Reporte de Crédito te ayude a avanzar:

1. Analiza tu comportamiento de pago:

No basta con no estar en mora. Las entidades valoran cuánto tiempo llevas cumpliendo de forma constante, si has tenido retrasos leves o reincidencias, y cómo respondes ante distintas obligaciones. Esa trazabilidad aparece en tu Reporte, y al observarla, puedes identificar patrones y corregir hábitos que resten puntos sin que lo notes.

2. Evalúa tu uso del crédito y no abuses del límite disponible:

Aunque pagues puntualmente, usar siempre el 90% o 100% de tu línea de crédito da señales de presión financiera. Idealmente, deberías usar entre el 30% y 50% de tu línea. Esto demuestra capacidad de manejo y reduce tu riesgo percibido.

3. Identifica tus fortalezas crediticias y preséntalas al negociar:

Un buen historial financiero puede ser un respaldo al momento de solicitar una ampliación de línea o una tasa preferente. Si tienes varios productos al día, sin atrasos y con antigüedad, es válido pedir que se tomen en cuenta como parte de tu perfil. Tu comportamiento crediticio es una herramienta de negociación que muchas veces no se aprovecha.

4. Usa tu Reporte como mapa de alertas y oportunidades:

El documento también muestra si hay deudas olvidadas, productos que ya no usas o movimientos que podrían estar afectando tu perfil sin que lo sepas. Revisarlo regularmente te permite hacer ajustes estratégicos: cerrar productos innecesarios, consolidar pagos o evitar acumulación de líneas abiertas.

5. Refuerza tu historial con productos que construyan reputación:

Si aún tienes un historial corto o limitado, el Reporte de Crédito te permite identificar qué productos estás manejando y cuáles podrías incorporar. Incluso una tarjeta de crédito usada de forma responsable o un préstamo pequeño bien gestionado puede fortalecer tu perfil con el tiempo.