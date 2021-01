El modelo de negocio de franquicias fue uno de los más impactados por la pandemia y tuvo que transformarse para continuar operando.

“Antes del Covid-19, este mercado aumentaba a un ritmo de 20% anual y facturaba US$ 1,500 millones anuales, sin embargo, en el 2020 apenas habría crecido 3%”, dijo Guillermo Quintana, director de Expansión Franquicia.

Si bien el 75% de franquicias en Perú están vinculadas a gastronomía, el 25% quebró o cerró tras las limitaciones como el confinamiento para evitar un aumento del contagio del virus, señaló.

Asimismo, mencionó que a inicios de año las franquicias locales superaron en número a las extranjeras y estimó que dicha diferencia, la cual era mínima, crecería este año.

En los últimos seis meses del 2020 se ha cuatriplicado el registro de nuevas marcas en Indecopi, lo cual llevaría a que nazcan nuevos negocios de franquicias peruanas, acotó.

Además, comentó que muchas marcas gastronómicas migraron al formato digital para funcionar como “dark kitchen”, un concepto basado en cocinas fantasma que elaboran alimentos exclusivamente para entrega a domicilio.

En este sentido, el especialista detalló que existe un formato de microfraquicias de bajo costo que se maneja a nivel local, cuyas marcas costarían desde US$ 5,000 a US$ 30,000, pues se tiene los insumos en el país y aun no se han internacionalizado.

Empero, la implementación de la franquicia puede costar de US$ 20,000 a US$ 80,000 adicionales, según la ubicación y los metros cuadrados del negocio, calculó.

En tanto, para ingresar una marca extranjera en el país dicho costo se necesitaría desde US$ 150,000 a más pues requerirá importar insumos y demás recursos, añadió.

Quintana sugirió a quienes desean traer una nueva marca, que nunca estuvo en Perú, adquirirla directamente a la matriz extranjera y bajo el formato de “franquiciador master”.

Las marcas extranjeras tienen en su página web los formularios para contactarlos y mostrarles interés en comprar la marca, expresó.

“El ser franquiciador master le dará exclusividad para ser el único desarrollador de la marca en el país y luego, cuando logre un crecimiento exponencial de ventas, los dueños le darán la facultad de franquiciar la marca a nivel local”, enfatizó.

Indicó que el primer pago equivale solo al valor de la marca, lo que le derecho a usarla por un periodo promedio de cinco años.