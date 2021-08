En un contexto de tipo de cambio alto las personas tienen dudas alrededor de sus ahorros, deudas, negocios, entre otros puntos relacionados. Jorge Ojeda, docente de la Facultad de Negocios EPE de la UPC, y Jorge Carrillo Acosta, experto en finanzas y docente en Pacífico Business School, nos comentan sobre cómo sobrellevar el actual escenario.

¿Debo comprar dólares?

Respecto a ello, señaló Ojeda, no se debe tener una reacción exagerada y hacer una compra innecesaria de dólares, lo cual puede incluso generar pérdidas si el tipo de cambio baja.

“Por ejemplo, si yo gano en soles y tengo a fin de mes el pago de mi alquiler en soles entonces no habría necesidad de comprar dólares. No se debe cambiar los soles que están destinados a pagar flujos en la misma moneda”, indicó.

En el mismo sentido, señaló Carrillo, no es recomendable que la persona se exponga a las variaciones del tipo de cambio si los gastos que se tienen que pagar están en soles.

Sobre ahorros

Respecto al tema de excedentes de ingresos o ahorros, indicó el docente de la UPC, se puede optar por destinar una parte de los mismos a inversiones para darles cobertura.

Si se decide por la cobertura, mantener un porcentaje de los excedentes en monedas más “fuertes” como, por ejemplo, euros, sería una opción. Asimismo, se podría evaluar dirigir recursos a inversiones seguras como depósitos a plazos en el extranjero.

“Estos depósitos pagan bajos intereses en dólares, pero sería una manera de protegerse. Esto implica que se cambien los excedentes antes a dólares”, señaló.

Por su parte, Carrillo dijo que, si no se tienen planeados gastos en dólares, no habría gran problema si se tienen ahorros en soles. Asimismo, en cuanto a ahorros de largo plazo, las decisiones de mantener una parte o no en dólares depende de lo que se espere de la economía.

“Hay que tener en cuenta que la tasa de interés en soles es más alta que la que se ofrece en dólares. Siempre y cuando este compense la inflación, no habría gran problema”, indicó.

Deudas

En el caso de tener una deuda en dólares y que la persona tenga ingresos en soles, lo recomendable sería que esta pase a tener denominación en esta última moneda.

Se puede ir a la entidad financiera con la que se tiene la deuda a solicitar el cambio; sin embargo, comentó Ojeda, en caso de tener una negativa de su parte, se puede optar por la alternativa de compra de deuda.

“Si yo tengo una deuda con un banco en dólares, puedo endeudarme con otro en soles, pagar la primera deuda y quedarme solo con la nueva. Otra posibilidad es que el nuevo banco compre directamente (al primer banco) la deuda que se tiene dólares y, con ello, tener una sola obligación en soles”, explicó.

En la misma línea, manifestó el docente de Pacífico Business School, si ya se tiene tomada una deuda en dólares, la compra de deuda interna (en simple, que se pase la deuda de dólares a soles) es una alternativa.

Otra sería pasar a una nueva entidad financiera a través de la compra de deuda, aunque las condiciones dependerán del historial del cliente.

En caso de mantener la deuda, ante el actual contexto político, se debería guardar o comprar dólares de manera previsional.

“Es probable que por la coyuntura política el dólar siga aumentando, en ese caso se debe tener una reserva de dólares con mira a los siguientes meses para cubrir las obligaciones de manera oportuna”, señaló.

Negocios

En caso de querer iniciar un negocio, según Ojeda, se debe analizar en primer lugar los insumos que se necesitan y si estos pueden ser afectados por variaciones en el tipo de cambio (que los puedan encarecer).

Ante ello, se debe hacer un seguimiento de los precios de estos bienes y tener en cuenta el factor de reposición; es decir, qué tanto más les va a costar reponer los productos que recientemente han sido objeto de comercio o a qué costo se volverán a comprar.

Por ejemplo, si suponemos que importamos un producto a un tipo de cambio de S/ 4 para venderlo luego a S/ 4.50, entonces se tiene una ganancia de S/ 0.50. No obstante, se tiene que volver a importar el producto para seguir comerciando. Siendo ese el caso si ahora el tipo de cambio es mayor y se ubica en S/ 4.50, ya no hay utilidades de la anterior venta.

“Quien corre con este financiamiento es la empresa, entonces se tiene que observar los costos de compra y de reposición. El riesgo que se puede correr es que la empresa se desfinancie y tenga problemas para reponer el stock o pagar a sus proveedores”, señaló.

Por su parte, afirmó Carrillo, si el negocio espera tener ingresos en soles lo más sano es que todas sus obligaciones sean en la misma moneda, pues se anticipa así a escenarios donde el precio del dólar sea elevado.

“A pesar de que hayan escenarios donde sea beneficioso una deuda en dólares (si este baja). No es ideal hacerse de una riesgo que no se puede controlar”, indicó.