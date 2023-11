Los créditos a micro y pequeñas empresas (mypes) se están desacelerando en medio de la recesión. ¿Qúe perspectivas tiene para fin de año?

En nuestro caso, se está de acuerdo a lo esperado y nuestra cartera (de créditos), básicamente de mypes, creció alrededor de 16% y se prevé cerrar el año con un crecimiento de 13%. Ahora, es cierto que los microempresarios están tomando cada vez decisiones más conservadoras respecto de su endeudamiento, aunque estamos entrando a la mejor época del año (la Navidad), y también estamos realizando un análisis más cuidadoso de los riesgos para la concesión de los créditos. Entonces, los montos de los préstamos se están reduciendo y el crédito promedio también. Además, a los clientes con perfiles que están por encima del apetito de riesgo de Compartamos, les pedimos más información antes de aprobarles préstamos.

Por sectores en que operan las mypes, ¿cómo ve la demanda de créditos en la actual coyuntura?

Trabajamos con microempresas ligadas al sector comercio y servicios, que son más dinámicas en esta época del año, dado que viene la campaña navideña, que en muchos casos representa el 60% de las ventas del año. Sin embargo, (la campaña navideña 2023) será parecida (a la anterior).

Morosidad puede afectarse por El Niño

La mora está elevándose en el sistema financiero y se prevé que sea mayor en verano. ¿Cómo enfrenta su avance?

Estamos corrigiendo progresivamente la mora desde julio porque, como sucedió en todo el sistema, la morosidad se afectó en el primer semestre por los eventos políticos y climatológicos. Ello (la corrección) es una buena noticia, considerando que se viene el Fenómeno de El Niño, que tendrá impacto en el movimiento comercial de las zonas que se afectarán, como el norte, puede compromer la calidad de la cartera (crediticia). Estamos trabajando para que el impacto sea menor.

¿Qué tan cautas estan las entidades financieras en prestar a clientes de zonas geográficas expuestas a El Niño?

Más que por la zona geográfica, en Compartamos seguiremos apoyando a los microempresarios. Lo que si estamos preparando es un paquete de medidas para que, si la crisis es compleja, podamos ayudarlos con acciones que les permitan atender los riesgos que se les van presentando; y a medida que recuperen su dinámica comercial puedan empezar a pagar sus obligaciones (crediticias) . Pero ello se tiene que hacer evaluando la situación de cada cliente. En ese sentido, el Gobierno está contemplando tomar medidas para apoyar en caso se presenten situaciones complejas, que afecten su dinámica comercial y el entorno en el que se desarrollan (las microempresas).

Mypes a la expectativa de campaña navideña.

¿Se están restringiendo los créditos a clientes con deudas reprogramadas?

Los clientes (con préstamos) reprogramados tienen limitaciones para seguir avanzando, pues al estar en esa condición ya están teniendo dificultades para cumplir con sus obligaciones (financieras). En ese contexto, no sería prudente entregarles más dinero, porque se perjudicaría su condición crediticia y el futuro de sus emprendimientos.

Deuda con varias entidades financieras

Hay clientes que tiene deudas con diferentes instituciones financieras ¿las entidades están siendo prudentes en prestarles?

Eso está relacionado con el sobreendeudamiento y consideramos a los clientes que tienen deudas no solo con una entidad, sino hasta con dos y tres instituciones. Más allá de este número, el riesgo se eleva de manera importante. Entonces, estamos atentos a que los clientes de Compartamos (Financiera) no se endeuden con más de tres entidades, porque ese es el límite prudente y razonable para que puedan gestionar sus obligaciones.

¿Es prudente crecer en creditos a doble dígito en recesión?

Es en estos momentos, cuando los clientes necesitan más apoyo de sus instituciones. Obviamente, estamos trabajando en mitigar de manera relevante los riesgos que se pudiesen ir presentado con el endeudamiento de los clientes.

En cuanto a productos financieros pasivos, ¿cómo se están preparando las instituciones financieras para un eventual retiro la compensación por tiempo de servicios (CTS)?

Alrededor del 60% de nuestras colocaciones (de préstamos) es financiado por los ahorros del público, siendo los productos más relevantes los depósitos a plazo. En ese contexto, las situaciones en el frente político podrían convertirse en un riesgo pues, lamentablemente, a veces se abren opciones para retirar esos ahorros (las CTS) y si estuviéramos concentrados (en depósitos CTS ) se podría afectar el posicionamiento de ahorros. Asimismo, buscaremos incorporar a más (clientes) en el ahorro corriente a fin de que tengan opciones para que puedan usar sus recursos.

Proyectos Compartamos Financiera

¿Qué proyectos tiene Compartamos Financiera?

Hemos trabajado aspectos vinculados a la transformación, dentro de la cual la digitalización es una herramienta fundamental porque no solo posibilita ser más eficientes, sino también, acercarnos más a los clientes. Se puede creer que la digitalización aleja a los asesores de los clientes, pero no es así, porque en nuestro caso los acerca. Todos los procesos que se efectuaban de forma manual o se digitalizaron o se eliminaron, porque no brindaban valor. De otro lado, la financiera logró alcanzar el millón de clientes atendidos.

¿Están evaluando adquirir alguna entidad financiera en esta coyuntura?

Siempre estamos observando qué opciones se pueden considerar, pero no tenemos nada en el radar actualmente. Creo que hay que evaluarlo con mucho cuidado.

