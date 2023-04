La seguridad de la información personal y financiera es un tema cada vez más importante en la era digital en la que vivimos. En Perú, el fraude de identidad es uno de los delitos más comunes en línea, ya que de acuerdo con el Sistema de Denuncias de la Policía (Sidpol), se han registrado más de 1,300 casos de suplantación de identidad en el primer semestre del 2022.

Este tipo de situaciones pueden traer graves consecuencias para las víctimas, incluyendo la pérdida de datos personales y financieros, así como la posibilidad de caer en deudas y problemas legales.

Por ello, Juan Carlos Venturo, gerente general de Experian Perú, ofrece cinco consejos prácticos para evitar el fraude de identidad en Perú y proteger la información personal y financiera.

1. Protege tus contraseñas. Utiliza contraseñas seguras y únicas para cada cuenta, y cámbialas periódicamente. Asegúrate de que tu contraseña sea lo suficientemente larga y compleja, combinando letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos. No utilices información personal, como nombres o fechas de nacimiento, en tus contraseñas. Si te cuesta recordar tus contraseñas, considera usar un administrador de contraseñas.

2. No compartas información personal en línea. Se recomienda no compartir información personal en línea, como tu número de DNI, dirección, número de cuenta bancaria o cualquier otra información que pueda ser utilizada para acceder a tus cuentas financieras. No envíes esta información por correo electrónico, ni la publiques en redes sociales.

3. Sé cauteloso al recibir correos electrónicos sospechosos. Los correos electrónicos de phishing pueden parecer legítimos, pero en realidad están diseñados para engañarte y obtener información personal o financiera. Al recibir un correo sospechoso, verifica la dirección del remitente, y no hagas clic en ningún enlace o archivo adjunto. Nunca ingreses información personal o financiera en un sitio web que no te parezca seguro.

4. Usa un software de seguridad actualizado. Mantén tu dispositivo protegido con un software antivirus actualizado, un firewall y protección contra malware. Actualiza regularmente tu sistema operativo y cualquier software que utilices en tu dispositivo. También es importante no descargar software o aplicaciones de fuentes no confiables.

5. Revisa tu informe de crédito. Revisa regularmente tu informe de crédito para detectar cualquier actividad sospechosa o fraudulenta. Si encuentras algún problema, comunícate de inmediato con el banco o institución financiera correspondiente para reportarlo.

“La prevención es clave para evitar el fraude de identidad. Al tomar medidas para proteger su información personal y financiera, se podrá reducir el riesgo de ser víctimas de estafas en línea y mantener la seguridad de su identidad”, finalizó el experto.

