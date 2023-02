En 2022, el bitcoin, la criptomoneda más fuerte, llegó a valer menos de US$ 16 mil. Hoy está cerca de los US$ 23 mil.

Para quienes tenían inversiones en criptoactivos, el 2022 fue un año que no querrán recordar. Bitcoin y Ethereum, que juntas ocupan más del 60% del mercado, cerraron el año en US$ 16,540.69 y US$ 1,196.61, la cuarta parte de sus picos históricos del 2021. ¿Qué le espera a las ‘criptos’ en el 2023?

Explotó la burbuja En 2021 el Bitcoin llegó a valer más de US$ 70,000 y Ethereum casi US$ 5,000. Las perspectivas eran tentadoras. Pero un año después, todo cambió. Y la primera razón es consecuencia tardía de la pandemia: la subida de las tasas de interés. “Los bancos de reserva facilitaron liquidez en el mercado por la crisis sanitaria y ahora deben controlar esa inflación subiendo las tasas de referencia”, explica Antonio Guarniz, especialista en mercado de capitales de PPU Legal. El mayor costo del dinero ocasionó que haya menor apetito por las ‘criptos’. “Fue un año malo para todos los activos de riesgo. Las criptomonedas no fueron la excepción”, explica Enrique Castellanos, profesor de Economía en la Universidad del Pacífico (UP) que ha invertido en este tipo de activos. Luego, varios exchanges (plataformas de intercambio de estas divisas digitales) quebraron, lo que empeoró el escenario. “Tomaron enormes cantidades de riesgo sin comunicar a los inversionistas. Luego, se quedaron con los pantalones abajo. Uno tras otro empezaron a quebrar: Celsius, FTX, BlocFi y más. Te prometían un 5% o 10% de rentabilidad”, asegura Martijn van Rooij, magister en monedas digitales por la Universidad de Nicosia. FTX, la segunda plataforma más importante del rubro, quebró en noviembre luego de acusaciones de fraude. Hoy debe más de US$ 3,100 millones a sus 50 acreedores más grandes, según la BBC. Con la caída de las exchanges, más inversionistas se vieron forzados a vender. “Todo ese conjunto hizo que el año fuese terrible”, dice Van Rooij. ¿Y el 2023? En el primer mes del año, criptoactivos como el Bitcoin han recuperado parte de su valor. Actualmente, un BTC (moneda de bitcoin) vale alrededor de US$ 23 mil. Pero el ascenso es lento y no se espera que vuelvan pronto a sus picos anteriores. La recuperación se explica porque todavía hay inversionistas que siguen confiando en que, a futuro, el blockchain será una alternativa al sistema tradicional bancario, dado que permite intercambiar divisas de forma rápida, sin intermediarios financieros y con un alto grado de opacidad. Blockchain es el mecanismo que se usa para el registro de transacciones con criptomonedas. Es una suerte de gran libro contable que funciona como una ‘cadena de bloques’, por eso su nombre. Cada movimiento se registra en la cadena sin la intervención de una institución financiera. Solo se verifica la existencia de los fondos. Tampoco se consignan las identidades de los operadores, lo que facilita su uso para financiar actividades ilícitas. Según Castellanos, de la UP, la confianza en esa tecnología sostiene el precio. “El blockchain es lo que hace valiosas a las criptomonedas. Será muy interesante si en un futuro logra volverse un dinero alternativo al regular”, explica. Otra característica detrás de la recuperación es que tienen un límite de circulación. En el caso de Bitcoin, son 21 millones de BTC. Actualmente hay 19 millones en el mercado. “Con oferta limitada, si la demanda eventualmente sube, los precios también. Se verá en un par de años cuando el minado de bitcoins se acabe”, afirma Castellanos. “Si hoy inviertes en dólares, sabes que la inflación cambiará los precios. Las criptos pueden tener una inflación mucho menor”, complementa Van Rooij. La regulación de las ‘criptos’ está en la congeladora Los criptoactivos son terreno fértil para el lavado y el financiamiento de actividades ilícitas. La UIF dijo a Gestión que ha identificado 532 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) relacionadas a activos virtuales en Perú entre 2020 y 2022, por US$ 636 millones. LEA TAMBIÉN: Hay 1.2 millones de peruanos que invierten en criptomonedas pese a no estar reguladas El año pasado, el superintendente adjunto de la UIF-Perú, Sergio Espinosa, anunció un proyecto para obligar a las empresas proveedoras de activos virtuales a reportar ROS. Sin embargo, la propuesta está en la congeladora. “Según se nos ha informado, viene siendo evaluada por el Minjus”, dijo la SBS a Gestión. Según Guarniz, de PPU Legal, no hay legislación comparada a seguir “en ninguna parte del mundo”.