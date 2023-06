En Codeco se aprobó -por mayoría- el predictamen recaído en los proyectos de Ley 3428/2022-CR y 3739/2022-CR que, con texto sustitutorio, propone complementar la Ley N° 31143, que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros.

En el predictamen se incorpora la sexta disposición complementaria final: “Eliminación de la comisión por transferencia bancaria y pago de tarjeta de crédito. En el contrato de cuenta de ahorro y corriente no procede el cobro de la comisión por transferencia bancaria a entre entidades bancarias, con la excepción de transferencias hacia o desde una caja rural, caja municipal o cooperativa de ahorro y crédito”, según el documento.

Además, en el contrato de tarjetas de crédito no procede el cobro de la comisión a través de una entidad financiera o de un tercero distinto de la empresa que se contrató el producto.

Sin embargo, sí se seguirá dando la comisión del pago de tarjeta si se realiza en una caja rural, caja municipal o cooperativa de ahorro y crédito.

El siguiente paso de este proyecto es que entre a debate y votación para su aprobación o rechazo en el pleno del Congreso de la República.

Expertos opinan

Para Juan José Marthans, exjefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), generar regulaciones de este tipo constituye un intento de control que es contraproducente y negativo.

Sostuvo que si se aprueba la eliminación de dichas comisiones en el Congreso, se podrían generar comisiones alternas, entre ellas, los créditos más altos.

“Cada vez que se ha intentado que Perú transite por una experiencia de control de este tipo, las secuelas han sido negativas. Directa o indirectamente van a suplir los ingresos que dejan de ganar”, mencionó a Gestión.

Marthans también indicó que se fomentará la informalidad. “Otro punto es que por factor tecnológico es que ya no tengan vigencias, sobre todo, las comisiones de transferencias interbancarias”, añadió.

Con respecto a las excepciones de las microfinancieras que sí seguirían cobrando las comisiones de transferencias interbancarias y pago de tarjetas de crédito, el exjefe de la SBS subrayó que es discriminatorio.

“Lo mejor es no mover las regulaciones porque no son efectivas, no son prioritarias y solo es un ruido al mercado”, anotó.

Del mismo modo, Yang Chang, docente del programa especializado en finanzas de la Universidad de Piura, manifestó que las entidades financieras cobrarán con otros productos lo que dejen de ganar.

“Pueden ser con una alza en la tasa de interés u otros servicios”, expresó el profesor.

Chang explicó que las excepciones para que las cajas rurales, cajas municipales o cooperativas de ahorro y crédito continúen cobrando dichas comisiones se debe a las asimetrías de costos.

“A los bancos les cobran una comisión pequeña la Cámara de Compensación, mientras a las cajas municipales y otras una tasa más alta. Están aprovechando mucho su posición de dominio para esos cobros”, dijo.

Según Alfredo Mendiola Cabrera, director de la Maestría en Finanzas de ESAN, la eliminación de las comisión tanto para las transferencias interbancarias y pago de tarjetas de crédito ayudarán a la bancarización .

“Pueden tener un impacto en la bancarización y eso se puede ver en el mediano plazo, pero al final hay que esperar un poco para saber los niveles que se alcanzan”, acotó.

Sin embargo, el catedrático explicó que son inconstitucionales las excepciones para que las comisiones se paguen en las cajas rurales, cajas municipales y cooperativas.

“No entiendo qué es lo que han querido hacer, es para todos o para nadie. Eso podría ser tildado de inconstitucional y discriminación porque se le cobra a unos y a otros no”, argumentó.

La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), el Banco Central de Reserva (BCR) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en anteriores oportunidades se pronunciaron en contra del proyecto.

