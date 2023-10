¿Esto se replica en el Perú? Para el socio de consultoría para la industria financiera de EY Perú, Numa Arellano, los principales riesgos de los bancos peruanos son los mismos: ciberseguridad y el riesgo de crédito, así como los vinculados a eventos climatológicos.

“Lo que se observa en el Perú son los ataques a la ciberseguridad. Esto ha llevado a las entidades bancaria a fortalecer sus áreas de ciberseguridad, no solo porque así lo consideran, sino porque el regulador los obliga a robustecer la gestión de ciberseguridad, a través de una norma”, comentó.

Anotó que aún existen ciertas vulnerabilidades, lo cual lo saben los hackers internacionales, pues se observaría al país como uno que no se encuentra a la vanguardia en temas de defensa (de ciberseguridad).

Señaló que los bancos se encuentran en un proceso de transformación digital y las áreas de gestión de riesgo no necesariamente se encuentran participando en el lanzamiento de nuevos productos. “Por ejemplo, (las entidades) ofrecen un nuevo canal digital. Esos cambios requieren de pruebas, pero a veces el tiempo no alcanza, y los lanzan sin hacer pruebas suficientes para verificar que no fallen, pero fallan”, anotó.

Por el lado del riesgo de crédito, está preocupando a las áreas de riesgo de las entidades bancarias locales, debido al desempeño de la economía, lo cual ha hecho que los bancos sean más cautos al momento de conceder préstamos, dijo.

“Ahora los bancos otorgan créditos, pero solicitan garantías, principalmente, para préstamos más grandes o empresariales”, refirió Areallano. Entonces, bancos y cajas ya no están siendo tan agresivos como antes (previo a un fenómeno de El Niño), sino más bien conservadores.

Otro riesgo importante para los bancos locales es el climatológico, el cual se tiene que gestionar considerando que este es riesgo es uno financiero. “Las entidades financieras deben ser conservadoras a la hora de brindar préstamos en zonas expuestas a problemas climatológicos”, refirió.

Arellano destacó que el riesgo climatológico destaca como un riesgo emergente para los próximos cinco años. “Perú es una zona expuesta al riesgo climático. Entre el 2023 y 2024 se espera que el Fenómeno de El niño pueda mermar las capacidades de los clientes”, refirió durante la presentación de la encuesta.

También resaltó otros riesgos; las disrupciones en la industria por las nuevas tecnologías, el geopolítico, entre otros. “El riesgo geopolítico agrega incertidumbre al panorama económico”, agregó.

Talentos y recursos

De acuerdo con la citada encuesta, los riesgos relacionados al talento persisten en todas las organizaciones en el mundo, situación que se refleja también en el Perú. “El talento es uno de los riesgos más significativos a largo plazo y se enfrenta un desafío a corto plazo para atraer nuevos talentos, entre otros”, indica.

Las empresas (bancos) abordan la guerra por el talento con salarios ajustados en todos los puestos y rangos para ser competitivos en el mercado; con horarios flexibles, incluyendo la opción para trabajar de forma remota; un mayor enfoque en la salud de los empleados, etcétera.

Entre los principales conjuntos de habilidades que los recursos de gestión de riesgos deberían priorizar para administrar mejor los riegos en los próximos años destacan la habilidad de adaptarse a un ambiente de riesgo cambiante, la comprensión del negocio, la perspicacia digital, entre otros, indica la encuesta.