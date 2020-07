Un creciente optimismo de los inversionistas sobre las tendencias de compras en internet, las cuales aumentaron con la ampliación de la cuarentena, catapultó las acciones de Amazon en 7.8%, su mayor cotización desde diciembre de 2018.



Esto permitió a Jeff Bezos, CEO y fundador de Amazon, sumar a su fortuna US$ 13,000 millones en un solo día y convertirse en el hombre más rico del mundo.



En este escenario, hay quienes se preguntan sobre la posibilidad de invertir en activos de la bigtech desde el mercado local.



Las firmas dominantes, que son Facebook, Amazon, Apple, Microsoft y Google, representan casi el 50% de la capitalización bursátil del Nasdaq 100, el índice tecnológico de la plaza norteamericana, dijo Eduardo Leciñana, Wealth Manager de Seminario SAB.



Asimismo, ocupan cerca del 25% de participación en el S&P 500, el índice más importante para los inversionistas, por lo que cualquier movimiento fuerte en estas firmas tecnológicas hace que el mercado tome una dirección positiva o negativa, e influye en el resto de valores, agregó.



“Sin embargo, pese a que desde algún tiempo se menciona que Amazon es una firma sobrevalorada, la compañía no hace más que subir y es una de las primeras recomendaciones entre los asesores de inversión”, manifestó.



Según Leciñana, Amazon es una de las compañías que tienen una expectativa importante de crecimiento, por lo que seguirá incrementando sus ingresos, márgenes y beneficios.



La mayoría que la recomienda como opción de compra, mantiene unos precios objetivos muy alcistas superiores a los que se negocian ahora en el mercado, acotó.



Así, expresó que un inversionista individual (Retail) que desee comprar Amazon lo puede hacer de manera directa a través de una casa de bolsa a partir de $2,986 que es el costo por acción.



Aunque, agregó que es necesario sumar el costo de la sociedad agente de bolsa por atender el proceso, Cavali y de la Bolsa de Valores de Lima.



Dependerá de la espalda financiera de cada inversionista, de cuán limitados estén los recursos que posee para la compra.



“Si solo podrá comprar dos acciones de Amazon por un poco más de US$ 5,000, sería mejor que compre y diversifique mediante un ETF que está aproximadamente US$258”, señaló.



El QQQ es un fondo cotizado que replica el índice tecnológico estadounidense (Nasdaq) y se puede adquirir directamente en el mercado americano, aunque se recomienda la compra a través de la bolsa peruana, sugirió el ejecutivo.



Amazon, como otras grandes compañías, está listada en la bolsa de Lima al igual que una serie de acciones extranjeras, aunque es mejor comprarlas en la plaza local para que el costo fiscal no sea del 30% sobre las utilidades sino del 5%, sostuvo el analista.