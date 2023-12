Los niveles de tenencia de productos financieros de inversión en Perú son menores que los de Colombia y Chile, sin embargo, ha crecido el interés de los peruanos por acceder a nuevos instrumentos.

A la fecha, siete de cada 10 peruanos (71%) cuenta con un depósito a plazo o encuentra este producto atractivo, porcentaje superior al 57% registrado en 2021, explicado por el incremento significativo en las tasas de interés, dijo Valdemaro Mendoza, Co-founder y Deputy CEO de tyba.

Asimismo, un 67% de encuestados muestra preferencia por los fondos mutuos, cifra distante del 38% observado hace dos años, señala el estudio realizado por la app de inversiones de Credicorp Capital.

“En Perú hay una serie de fondos mutuos conformados por depósitos a plazo, se empaquetan varios depósitos para lograr un mejor rendimiento, por lo que el entorno de altas tasas también benefició el acercamiento a estos fondos”, complementó.

Sin embargo, comentó que hay una alternativa está llamando mucho el interés de los peruanos y son las criptomonedas . La preferencia por este activo subió de 47% en 2021 a 61% este año, precisó.

Así, los productos financieros de inversión más populares entre los inversionistas peruanos son las criptomonedas y los depósitos a plazo, concluye.

Pese a ello, el especialista advierte sobre la volatilidad que caracteriza a los criptoactivos y la escasa regulación sobre su administración en el país.

“En tyba, quisimos en algún momento lanzar un producto de criptomonedas, revisamos muchas empresas para entender cómo funcionaban, pero no hubo información clara y no tenían regulación, sin determinados requisitos mínimos no es un mercado en el que pensemos estar por ahora”, expresó.

Mendoza destacó también el incremento en el atractivo sobre aportes voluntarios con fin previsional, que pasó de 35% a 57% en los últimos dos años; y sobre las inversiones alternativas (derivados, Private equity y fondos inmobiliarios) cuya preferencia se expandió de 19% a 55% en el mismo periodo.

