El índice Nasdaq, que cotiza en la bolsa de EE.UU. y comprende las empresas de alta tecnología en electrónica, informática, telecomunicaciones, biotecnología, entre otras, registró un crecimiento anual de 21.4% durante el 2021.

Así, el año pasado los cuatro gigantes tecnológicos mostraron reportes de resultados financieros formidables que provocaron la revalorización de sus acciones en el mercado bursátil.

El gran crecimiento reportado respondía al cambio en los hábitos de la gente que, por efecto de la pandemia, tuvo que adaptarse a un ambiente laboral y a recibir estudios a través de plataformas en línea.

Sin embargo, este año los precios de los papeles de muchas de estas grandes empresas registran una tendencia a la baja, algunas con retrocesos ligeros como las de Apple y Alphabet -matriz de Google- aunque otras, con caídas mayores.

En esta línea, las AFP no se desligaron del consenso y también tomaron participación en estos títulos en los últimos años. Empero, este año su decisión no sería la misma.

La inversión en acciones tecnológicas ha disminuido un poco, es muy probable que las AFP hayan desinvertido en estos papeles porque las perspectivas que ofrecen ya no son iguales a las del año pasado cuando subieron mucho de valor, dio Diego Marrero, gerente de inversiones de AFP Habitat.

Por ejemplo, la acción de Amazon muestra una caída de 9.7% a US$ 3,408, desde los US$ 3,075 de valor que reportaba al cierre del 2021. En noviembre del año pasado, había tocado un pico de US$ 3,676.

Asimismo, Meta, la empresa matriz de Facebook, y Netflix han perdido alrededor de la tercera parte de su valor.

Esto ha hecho que las expectativas sobre dichas compañías y sus títulos no sean tan buenas y, por ende, también disminuya la inversión en ellas, agregó el especialista.

Pese a ello, Marrero no descarta volver a incluir papeles de estas empresas en el portafolio más adelante.

“Nunca se descarta la participación en acciones como estas, siempre están en evaluación y en el momento en que se tornen atractivas nuevamente se volverá a entrar a invertir en ellas”, manifestó.