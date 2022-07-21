La semana pasada se dio cuenta que el Perú no está aprovechando al máximo los acuerdo comerciales suscritos con diversos países para venderles nuestros productos y servicios. Por ejemplo -el domingo pasado- dimos cuenta que hay más de 800 oportunidades comerciales con Australia que no son aprovechadas. Pero no es el único destino que tiene un potencial enorme, que puede ser utilizado por las mypes y pymes.
¿A qué otros destinos nos referimos? Específicamente a los países ubicados en Centroamérica como Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Honduras y hasta Haití que demandan desde cepillos de dientes hasta papelería de todo tipo.
En total existen más 1,000 oportunidades comerciales (partidas) que no son aprovechadas al máximo.
Hasta el 2020 -explicó a Gestión el especialista de Adex Educación Continúa, Cristhian Dolorier- pese a que país cuenta con un acuerdo comercial con países como Costa Rica, por ejemplo, las exportaciones peruanas a este país alcanzaron los US$ 59 millones el 2020. El año pasado crecieron a US$ 73 millones, pero en lo que va del 2022 (de enero a junio) apenas se han vendido US$ 38 millones.
Se espera -precisó el experto- que este resultado mejore hacia el segundo semestre para terminar el año en US$ 80 millones, en el mejor de los escenarios.
“No solo Costa Rica, sino también países como República Dominicana, Panamá, Honduras y hasta Haití están empezando a contactar a empresas peruanas debido -principalmente- a los problemas logísticos de Asia y sobre todo por el alto costo del flete y la escasez de contenedores. Los distribuidores con cadenas comerciales en Centroamérica están buscando nuevos proveedores, apuntando a Latinoamérica y a países como Perú que alberga una variedad de mypes y pymes desarrolladas especialmente en sectores como metalmecánica, textil, agroindustria y servicios”, precisó.
Es así que las empresas peruanas -sobre todo las mypes con capacidad de producción- están empezando a recibir pedidos de Centroamérica. “Un hecho a aprovechar -en estos momentos- es que los distribuidores de estos países no tienen proveedores debido a que comprarle a China es muy caro por el alto costo de los fletes y la falta de contenedores, por lo que están virando a Latinoamérica”, indicó.
Un punto que podría generar problemas a la hora de venderles desde Perú a estos países es que no hay ruta directa para exportar los productos peruanos, ya que el producto tiene que pasar por México para ingresar -recién- a estos países.
“Por eso es vital que las mypes exportadoras negocien bien los espacios (en los contenedores) y los fletes”, aconsejó.
¿Qué demandan estos países? en alimentos, por ejemplo, bebidas desarrolladas con productos naturales como maca o kiwicha ; galletas dulces y dulces. También útiles de limpieza así como papelería de todo tipo desde cartones, cajones hasta etiquetas, entre otros. En agroindustria se está exportando uvas, por ejemplo.
“Es un buen momento para ingresar a Centroamérica para ello lo ideal es buscar socios en estos países, mandándoles muestras del producto. Lo bueno es que llegan rápidamente. La forma de pago es en dos días. El problema radica en el tiempo, ya que no hay muchas rutas que vayan a Centroamérica, por lo que -la exportación- tiene que realizarse vía México”, comentó.
El especialista remarcó que un punto a favor es la afinidad de la cultura peruana con la de estos países, por lo que no es complicado entablar una relación comercial con distribuidores de Costa Rica, Honduras, República Dominicana o Panamá. “Son más abiertos y confían en la palabra. Hay una cultura de confianza, que ayuda a cerrar tratos. Lo que si es vital es adecuar el producto para sus necesidades”.
Otro punto a favor es que no se requiere muchos trámites, salvo la que demanda las autoridades peruanas al momento de exportar un producto como factura, documento de embarque, entre otros.
“Lo que sí demanda Centroamérica es el certificado de origen, ya que cuando ellos importan nuestro productos necesitan presentar el certificado de origen que certifica -valga la redundancia- que el producto viene de Perú y les permita acogerse al TLC para pagar menos aranceles. Lo que se recomienda es sacar con tiempo este documento ya que demora su emisión. La plataforma que usa el Mincetur debería ser más amigable y fácil para que las mypes lo puedan usar sin problemas”.
LO QUE DEMANDA COSTA RICA:
|Descripción Partida Aduanera
|Total US$ FOBTot
|0806100000 UVAS FRESCAS
|8,879,393
|2301201100 CON UN CONTENIDO DE GRASA SUPERIOR A 2% EN PESO
|2,885,456
|1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE)
|2,347,363
|3920100000 LAS DEMAS PLACAS, HOJAS, PELICULAS, BANDAS Y LAMINAS, DE PLASTICO NO C
|2,212,350
|6115950000 DE ALGODÓN
|1,857,039
|6109100039 LOS DEMAS ""T-SHIRTS"" DE ALGODON, PARA HOMBRES O MUJERES
|1,642,278
|3920209000 LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLÁSTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO, ESTRATIFICACIÓN NI SOPORTE O COMBINACIÓN SIMILAR CON OTRAS MATERIAS
|1,581,409
|6108210000 BRAGAS, DE PUNTO, DE ALGODON, PARA MUJERES O NIÑAS.
|1,524,475
|5603110000 TELA SIN TEJER DE FILAMENTOS SINTETICOS O ARTIFICIALES DE PESO<= 25 G/M2
|1,506,792
|3004903000 LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO
|1,426,782
|0307430000 MOLUSCOS, INCL. SEPARADOS DE SUS VALVAS, VIVOS, FRESCOS, CONGELADOS, SECOS, SALADOS O EN SALMUERA; INVERTEBRADOS ACUÁTICOS, EXCP. LOS CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SALADOS O EN SAL
|1,397,166
|2309909000 LAS DEMAS PREPARACIONES, UTILIZADAS P` LA ALIMENTACION DE ANIMALES
|1,365,287
|7313001000 ALAMBRE DE PUAS DE HIERRO O ACERO
|1,333,573
|0805299000 LAS DEMÁS CLEMENTINAS
|1,295,701
|7607200000 HOJAS Y TIRAS DELGADAS DE ALUMINIO CON SOPORTE DE PAPEL, CARTON, PLAST
|1,216,317
|3920690000 LAS DEMAS PLACAS, HOJAS, PELICULAS BANDAS Y LAMINAS, DE PLASTICO NO CE
|1,200,961
|6109909000 T-SHIRTS Y CAMISETAS INTERIORES DE PUNTO DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES
|1,089,394
|7217100000 ALAMBRE DE HIERRO O ACERO SIN REVESTIR, INCLUSO PULIDO
|1,032,598
|2817001000 OXIDO DE ZINC (BLANCO O FLOR DE ZINC).
|1,010,586
|3923210000 SACOS, BOLSITAS Y CUCURUCHOS DE POLIMEROS DE ETILENO
|971,652
|1803100000 PASTA DE CACAO SIN DESGRASAR
|811,033
|0810400000 ARANDANOS O MURTONES Y DEMAS FRUTOS DEL GENERO VACCINIUM FRESCOS.
|798,237
|3215190000 TINTA DE IMPRENTA, EXCEPTO DE COLOR NEGRO.
|777,683
|6103420000 PANTALONES,PANTALONES CON PETO O CORTOS,DE PUNTO DE ALGODON,P` HOMBRES
|776,882
|3004502000 DEMAS MEDICAMENTOS P` USO VETERINARIO Q` CONTENGAN VITAMINAS
|773,715
|6109100049 LOS DEMAS ""T-SHIRTS"" DE ALGODON, PARA NIÑOS O NIÑAS
|751,645
|4908909000 DEMAS CALCOMANIAS
|728,906
|7901110000 ZINC EN BRUTO SIN ALEAR, CONTENIDO DE ZINC >= 99,99% EN PESO
|705,885
|2810001000 ACIDO ORTOBORICO
|673,857
|3924109000 VAJILLA Y DEMAS ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE MESA O COCINA, DE PLASTICO
|650,401
|9619009000 LAS DEMÁS MANIQUÍES Y ARTÍCULOS SIMILARES; AUTÓMATAS Y ESCENAS ANIMADAS PARA ESCAPARATES
|638,161
|2106907900 LAS DEMÁS PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE
|632,884
|6907220000 PLACAS Y BALDOSAS, DE CERÁMICA, SIN BARNIZAR NI ESMALTAR, PARA PAVIMENTACIÓN O REVESTIMIENTO CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE AGUA > AL 0,5 % PERO <= A 10 % EN PESO
|597,835
|1905901000 GALLETAS SALADAS O AROMATIZADAS.
|565,237
|0709200000 ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS
|532,005
|4818100000 PAPEL HIGIENICO, EN ROLLOS DE ANCHURA INFERIOR O IGUAL A 36 CMS.
|519,043
|6109901000 T-SHIRTS Y CAMISETAS INTERIORES DE PUNTO DE FIBRAS ACRILICAS O MODACRILICAS
|497,353
|3919909000 LOS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS, CINTAS, TIRAS Y DEMÁS FORMAS PLANAS, AUTOADHESIVAS, DE PLÁSTICO, INCLUSO EN ROLLOS
|489,933
|3004202000 MEDICAMENTOS Q` CONTENGAN OTROS ANTIBIOTICOS P` USO VETERINARIO P` VENTA AL POR MENOR
|475,804
|7314410000 DEMAS TELAS METALICAS, REDES Y REJAS, ZINCADAS
|447,212
|7612100000 ENVASES TUBULARES FLEXIBLES DE ALUMINIO
|425,074
|6114200000 LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO, DE ALGODON.
|413,961
|3305900000 LAS DEMAS PREPARACIONES CAPILARES
|407,093
|3920620000 LAS DEMAS PLACAS, HOJAS, PELICULAS, BANDAS Y LAMINAS, DE PLA STICO NO
|401,812
|6206400000 DE FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES
|355,459
|3923299000 LOS DEMÁS ARTÍCULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLÁSTICO; TAPONES, TAPAS, CÁPSULAS Y DEMÁS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLÁSTICO
|340,164
|3004902900 LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO
|325,141
|1806900000 DEMAS CHOCOLATE Y PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO
|282,884
|7314420000 DEMAS TELAS METALICAS, REDES Y REJAS, REVESTIDAS DE PLASTICO
|277,173
|2833250000 SULFATO DE COBRE.
|271,216
|3305200000 PREPARACIONES PARA LA ONDULACION O DESRIZADO PERMANENTES.
|260,541
|2840200000 LOS DEMAS BORATOS (P.EJ.: DE AMONIO).
|252,747
|6111200000 PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, DE PUNTO, DE ALGODON, PARA BEBES.
|243,462
|4011109000 LOS DEMÁS NEUMÁTICOS (LLANTAS NEUMÁTICAS) NUEVOS DE CAUCHO
|227,231
|3920610000 LAS DEMAS PLACAS, HOJAS, PELICULAS, BANDAS Y LAMINAS, DE PLASTICO NO C
|223,163
|4819100000 CAJAS DE PAPEL O CARTON ONDULADO.
|220,743
|0804400000 AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O SECAS
|216,469
|6212100000 SOSTENES (CORPIÑOS), INCLUSO DE PUNTO
|215,280
|8474900000 PARTES DE MAQUINAS Y APARATOS DE LA PARTIDA NO 84.74
|212,923
|6802210000 MARMOL, TRAVERTINOS Y ALABASTRO
|208,101
|6114300000 LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO, DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICI
|202,226
|6106200000 CAMISAS,BLUSAS Y BLU.CAMIS. DE PTO.DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFIC.PARA MUJERES O NIÑA
|198,523
|6401920000 CALZADO IMPERMEBALE QUE CUBRAN EL TOBILLO SIN CUBRIR LA RODILLA
|197,161
|3303000000 PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR.
|191,702
|6204620000 PANT.LARG.,PANT.C/PETO,PANT.CORTOS(CALZON.)Y SHORTS,P`MUJERES O NIÑAS, DE ALGODON
|191,450
|1008509000 LOS DEMÁS ALFORFÓN, MIJO Y ALPISTE; LOS DEMÁS CEREALES
|191,035
|6204430000 DE FIBRAS SINTÉTICAS
|190,062
|1805000000 CACAO EN POLVO SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO.
|187,879
|7117900000 LAS DEMAS BISUTERIAS
|183,856
|4009210000 SIN ACCESORIOS
|183,760
|6206900000 DE LAS DEMÁS MATERIAS TEXTILES
|180,634
|6204690000 PANTALONES, PANTALONES CON PETO O CORTOS, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTIL
|179,230
|8309900000 TAPONES Y TAPAS, CAPSULAS P`BOTELLAS, Y DEMAS ACCESORIOS PARA ENVASES, DE METAL COMUN
|177,869
|9608100000 BOLÍGRAFOS
|177,090
|3917239000 LOS DEMÁS TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: JUNTAS, CODOS, EMPALMES (RACORES)), DE PLÁSTICO
|175,133
|6206300000 DE ALGODÓN
|172,936
|3603002000 CORDONES DETONANTES
|171,167
|7217200000 ALAMBRE DE HIERRO O ACERO ZINCADO
|171,045
|7307990000 LOS DEMÁS ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: EMPALMES (RACORES), CODOS, MANGUITOS), DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO
|168,013
|7317000000 PUNTAS,CLAVOS,CHINCHES,GRAPAS APUNTADAS, Y ART. SIMI.DE FUNDICION DE HIERRO O ACERO
|166,376
|2835250000 HIDROGENOORTOFOSFATO DE CALCIO (""FOSFATO DICALCICO"")
|160,334
|3921901000 OBTENIDAS POR ESTRATIFICACIÓN CON PAPEL
|160,023
|6104490000 VESTIDOS, DE PUNTO, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES, EXCEPTO DE LANA, P
|156,402
|1207999900 LOS DEMÁS LAS DEMÁS SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS, INCLUSO QUEBRANTADOS
|154,529
|3916900000 MONOFILAM.DE LOS DEMAS PLASTICOS CUYA MAYOR DIMENS.D.CORTE TRANSV.SEA > 1 MM
|148,351
|6105100051 CAMISAS D`PTO.ALG.C/CUE.Y ABERT.DEL.PARC.P`HOMB.,D`TEJ.TEÑIDO D`UN SOLO COLOR INCL.BL
|144,730
|3808590010 INSECTICIDAS PRESENTADOS EN FORMAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR O EN ARTÍCULOS
|141,160
|7210610000 PROD.LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO, REVESTIDOS DE ALEACIONES DE ALUMINIO Y ZINC
|141,132
|8507100000 ACUMULADORES ELECTRICOS DE PLOMO, UTILIZADOS P`ARRANQUE DE MOTORES DE EXPLOSION
|140,774
|3924900000 LAS DEMAS VAJILLAS, ARTICULOS DE USO DOMESTICO, DE HIGIENE O TOCADOR
|139,207
|6104220000 CONJUNTOS, DE PUNTO, DE ALGODON, PARA MUJERES O NIÑAS.
|137,106
|8417900000 PARTES PARA HORNOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIO, INCLUSO INCINERADORES QUE NO SEAN E
|136,453
|0804502000 MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS
|133,657
|7219130000 PROD.LAMINADOS EN CALIENTE DE ACERO INOXIDABLE ENROLLADO 3 MM<=ESPESOR<4,75 MM
|133,029
|8714109000 LOS DEMÁS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS DE LAS PARTIDAS NOS 87.11 A 87.13.
|129,829
|9608200000 ROTULADORES Y MARCADORES CON PUNTA DE FIELTRO U OTRA PUNTA POROSA
|128,583
|7409190000 CHAPAS Y BANDAS SIN ENROLLAR, DE COBRE REFINADO, DE ESPESOR SUPERIOR A
|128,259
|6109100041 DE TEJIDO TEÑIDO DE UN SOLO COLOR UNIFORME, INCLUIDOS LOS BLANQUEADOS
|126,422
|6109100050 CAMISETAS INTERIORES
|125,293
|8301700000 LLAVES PRESENTADAS AISLADAMENTE, DE METALES COMUNES PARA LOS ARTICULOS
|125,038
|2905450000 GLICEROL
|121,782
|6006220000 TEÑIDOS
|117,086
|6107110000 CALZONCILLOS Y SLIPS DE ALGODON
|115,057
|8502121000 GRUPOS ELECTROGENOS PETROLEROS,DE CORRIENTE ALTERNA, 75KVA<POTENCIA <=375KVA
|114,593
|3213101000 PINTURAS AL AGUA (TEMPERA, ACUARELA)
|110,623
|3305100000 CHAMPUES
|109,426
|6109100031 DE TEJIDO TEÑIDO DE UN SOLO COLOR UNIFORME, INCLUIDOS LOS BLANQUEADOS
|107,435
|3808911200 QUE CONTENGAN BROMOMETANO (BROMURO DE METILO) O BROMOCLOROMETANO
|106,898
|1803200000 PASTA DE CACAO DESGRASADA TOTAL O PARCIALMENTE
|106,000
|3208900000 LAS DEMAS PINTURAS Y BARNICES DISPERSOS O DISUELTOS EN UN MEDIO NO ACUOSO
|105,800
|2009892000 DE MARACUYÁ (PARCHITA) (PASSIFLORA EDULIS)
|103,848
|8475290000 LAS DEMAS MAQUINAS PARA FABRICAR O TRABAJAR EN CALIENTE EL VIDRIO O SUS MANUFACTURAS
|101,544
|6110309000 SUETERES, PULLOVERS, CARDIGANS, CHALECOS Y ART. SIMILARES DE FIBRAS ARTIFICIALES
|100,475
|2309902000 PREMEZCLAS
|97,700
|3205000000 LACAS COLORANTES;PREPARAC. A Q` SE REFIERE LA NOTA 3 DE ESTE CAPIT. A BASE DE LACAS C
|93,923
|8439990000 PARTES DE MAQUINAS Y APARATOS PARA LA FABRICACION Y EL ACABADO DEL PAP
|92,900
|8484900000 JUEGOS O SURTIDOS DE JUNTAS DE DISTINTA COMPOSICION
|92,640
|6004100000 CON UN CONTENIDO DE HILADOS DE ELASTÓMEROS SUPERIOR O IGUAL AL 5% EN PESO, SIN HILOS DE CAUCHO
|92,448
|3304990000 LAS DEMAS PREPARACIONES DE BELLEZA, MAQUILLAJE Y CUIDADO DE LA PIEL
|92,396
|4016930000 JUNTAS (EMPAQUETADURAS), DE CAUCHO VULCANIZDO SIN ENDURECER.
|92,021
|3919100000 CINTAS Y DEMAS FORMAS PLANAS AUTOADHESIVAS, EN ROLLOS ANCHO <= 20 CM.
|91,705
|6204420000 DE ALGODÓN
|87,652
|0703100000 CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERADOS
|86,467
|6104630000 PANT.LARG,PANT.CON PETO, PANT.CORT(CALZON)Y SHORTS DE PTO,P`MUJER.O NIÑAS,DE FIB.SINT
|86,374
|3925900000 LOS DEMAS ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION, DE PLASTICO, N.E.
|85,555
|6403919000 LOS DEMÁS CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLÁSTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL.
|83,202
|0805210000 MANDARINAS (INCLUIDAS LAS TANGERINAS Y SATSUMAS) FRESCOS O SECOS
|82,570
|7407290000 LAS DEMÁS DE ALEACIONES DE COBRE
|82,548
|6104430000 VESTIDOS, DE PUNTO, DE FIBRAS SINTETICAS, PARA MUJERES O NIÑAS.
|81,543
|4202310000 ARTICULOS DE BOLSILLO O DE BOLSO DE MANO, CON LA SUPERFICIE EXTERIOR D
|80,478
|6005900000 LOS DEMÁS TEJIDOS DE PUNTO POR URDIMBRE (INCLUIDOS LOS OBTENIDOS EN TELARES DE PASAMANERÍA), EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS 60.01 Ó 60.04.
|79,902
|7215109000 LAS DEMÁS BARRAS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR
|79,871
|4901999000 LOS DEMÁS LIBROS, FOLLETOS E IMPRESOS SIMILARES, INCLUSO EN HOJAS SUELTAS
|79,683
|3926909090 DEMAS MANUFACT. DE PLASTICO Y MANUFACTURAS DE LAS DEMAS MAT. DE PA 39.01 A 39.14
|79,592
|3923309900 LOS DEMÁS BOMBONAS (DAMAJUANAS), BOTELLAS, FRASCOS Y ARTÍCULOS SIMILARES
|77,435
|0811909100 MANGO (MANGIFERA INDICA L)
|76,861
|3920990000 LAS DEMAS PLACAS,LAMINAS,HOJAS Y TIRAS DE LOS DEMAS PLASTICOS
|75,293
|0805100000 NARANJAS , FRESCAS O SECAS
|75,230
|3203002100 CARMIN DE COCHINILLA.
|74,375
|8484100000 JUNTAS METALOPLASTICAS
|73,077
|8703231000 CON TRACCIÓN EN LAS CUATRO RUEDAS
|72,990
|7310210000 LATAS P` CERRAR POR SOLDADURA DE FUNDICION DE HIERRO O ACERO CAPACIDAD<50LT
|70,727
|1704909000 CHOCOLATE BLANCO Y DEMAS ARTICULOS DE CONFITERIA SIN CACAO.
|70,423
|7210701000 PROD.LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO, REVESTIDOS PREVIAMENTE DE ALEAC.DE AL. Y ZN.
|69,185
|3402200000 PREPARACIONES TENSOACTIVAS, PARA LAVAR Y DE LIMPIEZA
|68,521
|2401201000 TABACO NEGRO, TOTAL O PARCIALMENTE DESVENADO O DESNERVADO.
|68,367
|3923109000 LAS DEMÁS ARTÍCULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLÁSTICO; TAPONES, TAPAS, CÁPSULAS Y DEMÁS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLÁSTICO
|67,571
|4011101000 RADIALES
|67,349
|3917329100 PARA SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO, POR ASPERSIÓN U OTROS
|67,147
|4908901000 CALCOMANIAS PARA TRANSFERENCIA CONTINUA SOBRE TEJIDOS
|66,000
|3215110000 TINTAS DE IMPRENTA NEGRAS
|62,873
|2202100000 AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, C/ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE
|61,318
|4202920000 DEMAS FUNDAS, ESTUCHES, BOLSAS Y CONTINENTES SIMIL. CON LA SUPERF. EXT. DE MAT.TEXTIL
|59,786
|3603001000 MECHAS DE SEGURIDAD
|58,000
|4811599000 LOS DEMAS PAPEL Y CARTON RECUBIERTOS, IMPREGNADOS O REVESTIDOS DE PLASTICO (EXCEPTO LOS ADHESIVOS)
|57,116
|6104440000 VESTIDOS, DE PUNTO, DE FIBRAS ARTIFICIALES, PARA MUJERES O NIÑAS.
|55,872
|2815110000 HIDROXIDO DE SODIO (SOSA CAUSTICA, SOLIDO)
|55,670
|0307490000 DEMAS JIBIAS, GLOBITOS,CALAMARES Y POTAS, CONGELADAS, SECAS, SALADAS O EN SALMUERA
|54,734
|2922410000 LISINA Y SUS ESTERES; SALES DE ESTOS PRODUCTOS
|53,770
|3923302000 PREFORMAS
|52,685
|6210500000 LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR PARA MUJERES O NIÑAS
|52,630
|3006101000 CATGUTS ESTERILES Y LIGADURAS ESTERILES SIMIL., P` SUTURAS QUIRURGICAS
|52,208
|2005700000 ACEITUNAS, PREPARADAS O CONSERVADAS (EXC. EN VINAGRE O ACIDO ACETICO)
|51,923
|0801220000 NUECES DEL BRASIL SIN CASCARA FRESCAS O SECAS
|49,673
|4809200000 PAPEL AUTOCOPIA EN BOBINAS DE ANCHURA SUPERIOR A 36 CMS O EN HOJAS CUA
|49,000
|6105100052 CAMISAS D`PTO.ALG.C/CUE.Y ABERT.DEL.PARC.P`HOMB.,D`TEJ.C/HILADOS D`DIST.COLOR.A RAYAS
|47,985
|3926100000 ARTICULOS DE OFICINA Y ARTICULOS ESCOLARES
|47,966
|3923509000 LOS DEMÁS ARTÍCULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLÁSTICO; TAPONES, TAPAS, CÁPSULAS Y DEMÁS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLÁSTICO
|46,999
|6204440000 DE FIBRAS ARTIFICIALES
|45,969
|8543701000 ELECTRIFICADORES DE CERCAS
|45,305
|6105100041 CAMISAS D`PTO.ALG.C/ABERT.DEL.PARC.,C.Y PUÑ.DE TEJ.ACAN.P`HOMB.,TEÑIDO D`UN SOLO COLO
|45,244
|9614000000 PIPAS (INCLUIDAS LAS CAZOLETAS), BOQUILLAS PARA CIGARROS (PUROS) O CIGARRILLOS, Y SUS PARTES..
|44,435
|6106100031 CAMIS.BLUS.D`PTO.DE ALG.P`MUJ.O NIÑ,C/CUE.Y ABER.DEL.PARC.,UN SOLO COLOR INC.BLANQUEA
|44,134
|6105100059 LAS DEMAS CAMISAS D`PTO.ALG.CON CUELLO Y ABERTURA DELANTERA PARCIAL PARA HOMBRES
|42,917
|4205009090 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE CUERO NATURAL O CUERO REGENERADO
|42,496
|6104420000 VESTIDOS, DE PUNTO, DE ALGODON, PARA MUJERES O NIÑAS.
|42,040
|1302391000 MUCÍLAGOS DE SEMILLA DE TARA (CAESALPINEA SPINOSA)
|41,879
|8207198000 LOS DEMÁS ÚTILES
|40,596
|6205200000 CAMISAS PARA HOMBRES O NIÑOS, DE ALGODON
|40,553
|8502131000 GRUPOS ELECTROGENOS PETROLEROS,DE CORRIENTE ALTERNA, POTENCIA >375KVA
|40,242
|2710191510 DESTINADOS A LAS EMPRESAS DE AVIACIÓN
|39,972
|6105100092 LAS DEMAS CAMISAS D`PTO.ALG.C/CUELLO Y ABERTURA DELANTERA PARCIAL P`HOMBRES O NIÑOS
|38,640
|6110209090 LOS DEMÁS SUÉTERES (JERSEYS), ""PULLOVERS"", ""CARDIGANS"", CHALECOS Y ARTÍCULOS SIMILARES, INCLUIDOS LOS ""SOUS-PULL"", DE PUNTO
|38,343
|6907230000 PLACAS Y BALDOSAS, DE CERÁMICA, SIN BARNIZAR NI ESMALTAR, PARA PAVIMENTACIÓN O REVESTIMIENTO CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE AGUA > AL M10 % EN PESO
|38,283
|8708701000 RUEDAS Y SUS PARTES
|38,037
|9506620000 BALONES Y PELOTAS INFLABLES.
|37,731
|3103190000 LOS DEMÁS ABONOS MINERALES O QUÍMICOS FOSFATADOS
|37,350
|6211420000 DE ALGODÓN
|36,705
|0910110000 SIN TRITURAR NI PULVERIZAR
|36,621
|7307920000 CODOS, CURVAS Y MANGUITOS, ROSCADOS, EXCEPTO LOS MOLDEADOS Y LOS DE AC
|36,594
|6203320000 DE ALGODÓN
|36,000
|2002900000 TOMATE PREPARADO O CONSERVADO, EXCLUIDO ENTERO O EN TROZOS
|35,405
|6110201010 CON CUELLO DE CISNE (SOUS PULL, TURTLE NECK)
|34,440
|7311009000 LOS DEMAS RECIPIENTES PARA GASES COMPRIMIDOS O LICUADOS, DE HIERRO O A
|34,344
|7013490000 LOS DEMÁS ARTÍCULOS PARA SERVICIO DE MESA (EXCLUIDOS LOS RECIPIENTES PARA BEBER) O COCINA, EXCEPTO LOS DE VITROCERÁMICA
|34,060
|8422900000 PARTES PARA MAQUINAS Y APARATOS PARA LLENAR, CERRAR, TAPAR O ETIQUETAR BOTELLAS,LATAS
|33,147
|8418500000 LOS DEMAS ARMARIOS, COFRES, VITRINAS, MOSTRADORES Y MUEBLES SIMILARES PARA LA PRODUCC
|33,079
|1209290000 DEMAS SEMILLAS FORRAJERAS PARA SIEMBRA, EXCEPTO DE REMOLACHA
|33,000
|4009310000 SIN ACCESORIOS
|32,930
|6107210000 CAMISONES Y PIJAMAS DE PUNTO DE AGODON, PARA HOMBRES O NIÑOS
|32,200
|7217900000 LOS DEMAS ALAMBRES DE HIERRO O ACERO
|32,079
|3603004000 CAPSULAS FULMINANTES
|32,000
|8462910000 LAS DEMAS PRENSAS HIDRAULICAS
|32,000
|3215909000 LAS DEMAS TINTAS.
|31,666
|6110201090 LOS DEMÁS SUÉTERES (JERSEYS), ""PULLOVERS"", ""CARDIGANS"", CHALECOS Y ARTÍCULOS SIMILARES, INCLUIDOS LOS ""SOUS-PULL"", DE PUNTO
|31,569
|1806201000 SIN ADICIÓN DE AZUCAR, NI OTROS EDULCORANTES
|30,640
|4418790000 LAS DEMÁS OBRAS Y PIEZAS DE CARPINTERÍA PARA CONSTRUCCIONES, INCLUIDOS LOS TABLEROS CELULARES, LOS TABLEROS PARA PARQUÉS Y TABLILLAS PARA CUBIERTA DE TEJADOS O FACHADAS (""SHINGLES"" Y ""SHAKES""), DE MADERA
|30,139
|9607190000 LOS DEMAS CIERRES
|29,946
|4016992900 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER
|29,304
|8536501100 DEMAS INTERRUPTORES,SECCIONAD. Y COMMUTADOR. P` VEHIC. DEL CAP. 87 PÏTENSION <= 260 V
|29,238
|3401110000 JABON DE TOCADOR (INCLUSO MEDICINAL), EN BARRA, PANES O TROZOS
|29,032
|6108310000 CAMISONES Y PIJAMAS, DE PUNTO, DE ALGODON, PARA MUJERES O NIÑAS.
|28,916
|6204630000 PANTALONES, PANTALONES CON PETO O CORTOS, DE FIBRAS SINTETICAS, PARA M
|28,908
|4819200000 CAJAS Y CARTONAJES, PLEGABLES, DE PAPEL O CARTON, SIN CORRUGAR
|28,887
|8413819000 DEMAS BOMBAS PARA LIQUIDO, EXC. DE INYECCION
|28,858
|6910900000 LOS DEMAS FREG.,LAVAB.,PEDEST.DE LAVABO,BAÑER.,BIDES,INODO.,URINAR.Y APAR.FIJ.SIMIL.D
|28,850
|7013280000 LOS DEMÁS RECIPIENTES PARA BEBER (POR EJEMPLO: VASOS, JARROS), EXCEPTO LOS DE VITROCERÁMICA
|28,655
|2005600000 ESPARRAGOS PREPARADOS O CONSERVADOS, SIN CONGELAR
|28,556
|9607200000 PARTES DE CIERRES DE CREMALLERA
|28,324
|8207132000 BROCAS CON PARTE OPERANTE DE CERMET
|28,066
|4819400000 SACOS CON UNA ANCHURA EN LA BASE INFERIOR A 40 CMS., BOLSAS Y CUCURUCH
|27,992
|1106201000 MACA (LEPIDIUM MEYENII)
|27,636
|5702910000 ALFOMBRAS Y REVESTIM. P EL SUELO, SIN ATERCIOPELAR CONFECCIO. D LANA O PELO FINO
|27,440
|6205300000 CAMISAS PARA HOMBRES O NIÑOS, DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES
|27,395
|6112410000 TRAJES DE BAÑO (DE UNA O DOS PIEZAS), DE PUNTO, DE FIBRAS SINTETICAS,
|27,187
|4202320000 ARTICULOS DE BOLSILLO O DE BOLSO DE MANO C/LA SUPERF. EXT. DE HOJAS DE PLASTICO
|25,957
|9607110000 CIERRES DE CREMALLERA, CON DIENTES DE METAL COMUN
|25,817
|0604900000 LOS DEMÁS FOLLAJE, HOJAS, RAMAS Y DEMÁS PARTES DE PLANTAS, SIN FLORES NI CAPULLOS, Y HIERBAS, MUSGOS Y LÍQUENES, PARA RAMOS O ADORNOS, FRESCOS, SECOS, BLANQUEADOS, TEÑIDOS, IMPREGNADOS O PREPARADOS DE OTRA FORMA
|25,625
|5407200000 TEJIDOS FABRICADOS CON TIRAS O FORMAS SIMILARES
|25,440
|4012904100 PARA RECAUCHUTAR
|25,389
|4421999000 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE MADERA
|25,213
|3808941900 LOS DEMÁS INSECTICIDAS, RATICIDAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INHIBIDORES DE GERMINACIÓN Y REGULADORES DEL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS, DESINFECTANTES Y PRODUCTOS SIMILARES, PRESENTADOS EN FORMAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR
|24,786
|6103430000 PANTALONES, PANTALONES CON PETO O CORTOS, DE PUNTO, DE FIBRAS SINTETIC
|24,342
|3922109000 BAÑERAS, EXCEPTO REFORZADAS CON FIBRA DE VIDRIO, DUCHAS Y LAVABOS DE PLASTICO
|24,279
|6211430000 DE FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES
|24,253
|6006210000 CRUDOS O BLANQUEADOS
|24,198
|4806400000 PAPEL CRISTAL Y DEMAS PAPELES CALANDRADOS, TRANSPARENTES O TRASLUCIDOS
|23,530
|7607110000 HOJAS Y TIRAS DELGADAS DE ALUMINIO, SIN SOPORTE, SIMPLEMENTE LAMINADAS
|23,380
|8306290000 ESTATUILLAS Y DEMAS OBJETOS DE ADORNO, EXCEPTO LOS PLATEADOS, DORADOS
|23,235
|0805502200 LIMA TAHITÍ (LIMÓN TAHITÍ) (CITRUS LATIFOLIA)
|22,680
|9403700000 MUEBLES DE PLASTICO
|22,526
|6307903000 MASCARILLAS DE PROTECCIÓN
|22,469
|8544491090 LOS DEMÁS CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA TENSIÓN INFERIOR O IGUAL A 80 V
|21,933
|7009100000 ESPEJOS RETROVISORES PARA VEHICULOS, DE VIDRIO.
|21,845
|8481909000 LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE GRIFERÍA Y ÓRGANOS SIMILARES PARA TUBERÍAS, CALDERAS, DEPÓSITOS, CUBAS O CONTINENTES SIMILARES, INCLUIDAS LAS VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN Y LAS VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS
|21,738
|6106100032 BLUSAS ALGD.C/CUELLO Y ABERT.DELANT.PARC. DE VARIOS COLORES
|21,656
|9017209000 LOS DEMAS INSTRUMENTOS DE DIBUJO, TRAZADO O CALCULO
|21,406
|2837111000 CIANURO
|21,300
|2005999000 LAS DEMÁS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ÁCIDO ACÉTICO), SIN CONGELAR, EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA NO 20.0
|21,275
|2203000000 CERVEZA DE MALTA.
|20,466
|6110209010 CON CUELLO DE CISNE (SOUS PULL, TURTLE NECK)
|20,374
|8544601000 CONDUCTORES ELECTRICOS DE COBRE, PARA UNA TENSION SUPERIOR A 1,000 V.
|20,254
|4202220000 BOLSOS DE MANO, INCL. C/BANDOLERA O S/ASA CON LA SUPERF. EXTER. DE HOJAS DE PLASTICO
|19,524
|2208202100 PISCO
|19,467
|1211909099 LAS DEMÁS PLANTAS, PARTES DE PLANTAS, SEMILLAS Y FRUTOS DE LA ESPECIES UTILIZADAS PRINCIPALMENTE EN PERFUMERÍA, MEDICINA O PARA USOS INSECTICIDAS, PARASITICIDAS O SIMILARES, FRESCOS O SECOS, INCL. CORTADOS, QUEBRANTADOS O PULVERIZADOS
|19,354
|6106100039 LAS DEMAS CAMIS.BLUS.DE PTO.DE ALGODON, PARA MUJERES O NIÑAS CON ABERT.DELANT.PARCIAL
|19,278
|8418699900 LOS DEMÁS MATERIALES, MÁQUINAS Y APARATOS PARA PRODUCCIÓN DE FRÍO; BOMBAS DE CALOR
|19,000
|9027300000 ESPECTRÓMETROS, ESPECTROFOTÓMETROS Y ESPECTRÓGRAFOS QUE UTILICEN RADIACIONES ÓPTICAS (UV, VISIBLES, IR)
|18,750
|6110301000 SUETERES, CHALECOS Y ART. SIMILARES, DE PUNTO, DE FIBRAS ACRILICAS
|18,639
|6212200000 FAJAS Y FAJAS BRAGA (FAJAS BOMBACHA), INCLUSO DE PUNTO
|18,573
|2106901000 POLVOS PARA LA PREPARACION DE BUDINES, CREMAS, HELADOS, POSTRES, GELATINAS Y SIMILARE
|18,561
|0811909300 LÚCUMA (LÚCUMA OBOVATA)
|18,415
|6102900000 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS ANORAKS, CAZADORAS Y ARTICULOS SIMILARES,
|18,400
|8508110000 DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 1500 W Y DE CAPACIDAD DEL DEPÓSITO O BOLSA PARA EL POLVO INFERIOR O IGUAL A 20 L
|18,375
|9016001200 BALANZAS ELECTRONICAS SENSIBLES A UN PESO INF O IGUAL A 5 CG, INCLUSO
|18,000
|6108390000 CAMISONES Y PIJAMAS, DE PUNTO, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES, EXCEPTO
|17,874
|9018909000 LOS DEMAS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA CIRUGIA, ODONTOLOGIA O VETERINARIA, INC
|17,854
|4821100000 ETIQUETAS DE TODAS CLASES, DE PAPEL O CARTON, IMPRESAS
|17,700
|6211320000 DE ALGODÓN
|17,626
|8308900000 CIERRES, Y ARTIC. SIMIL. DE METAL COMUN, P`PRENDAS DE VESTIR INCL. LAS PARTES
|17,509
|4806200000 PAPEL RESISTENTE A LAS GRASAS (""GREASEPROOF"")
|17,244
|2106907200 QUE CONTENGAN COMO INGREDIENTE PRINCIPAL UNO O MÁS EXTRACTOS VEGETALES, PARTES DE PLANTAS, SEMILLAS O FRUTOS, CON UNA O MÁS VITAMINAS, MINERALES U OTRAS SUSTANCIAS
|17,191
|3004322000 MEDICAMENTOS Q` CONTENGAN HORMONAS CORTICOSUPRARRENALES PARA USO VETERINARIO
|17,022
|8311100000 ELECTRODOS RECUBIERTOS PARA SOLDADURA DE ARCO, DE METALES COMUNES.
|16,940
|2403190000 LOS DEMÁS TABACOS Y SUCEDÁNEOS DEL TABACO, ELABORADOS; TABACO ""HOMOGENEIZADO"" O ""RECONSTITUIDO""; EXTRACTOS Y JUGOS DE TABACO
|16,926
|6203421020 PANTALONES CORTOS (CALZONES) Y SHORTS
|16,897
|3911900000 POLISULFUROS, POLISULFONAS Y DEMAS PRODUCTOS PREVISTOS EN LA NOTA 3 DE
|16,783
|2507001000 CAOLIN, INCLUSO CALCINADO
|16,603
|7407100000 BARRAS Y PERFILES DE COBRE REFINADO
|16,407
|6101200000 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CARGADORAS Y ARTICULOS SIMILARES
|16,236
|9022900000 LOS DEMAS, INCLUIDAS LAS PARTES Y ACCESORIOS
|16,111
|0805400000 TORONJAS O POMELOS, FRESCOS O SECOS
|15,957
|8451800000 LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS NO INCL. ENTRE LA 8451.10 A 8451.50
|15,923
|8207139000 LOS DEMÁS UTILES
|15,918
|3808919900 LOS DEMÁS INSECTICIDAS, RATICIDAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INHIBIDORES DE GERMINACIÓN Y REGULADORES DEL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS, DESINFECTANTES Y PRODUCTOS SIMILARES, PRESENTADOS EN FORMAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR, O COMO PREPARACIO
|15,523
|8431310000 PARTES DE ASCENSORES, MONTACARGAS O ESCALERAS MECANICAS
|15,399
|8419899200 AUTOCLAVES DE TORREFACCION
|15,217
|7318159000 LOS DEMAS TORNILLOS,PERNOS Y ARANDELAS DE FUNDICION DE HIERRO O ACERO
|15,147
|3407001000 PASTAS PARA MODELAR
|15,142
|6305909000 LOS DEMAS SACOS Y TALEGAS PARA ENVASAR DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES
|14,940
|0805291000 TANGELO (CITRUS RETICULATA X CITRUS PARADISIS), FRESCOS O SECOS
|14,849
|8512209000 DEMAS APARATOS DE ALUMBRADO O SEÑALIZACION VISUAL, P` AUTOMOVILES
|14,699
|5508201000 ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR
|14,620
|8505191000 BURLETES MAGNETICOS DE CAUCHO O PLASTICO
|14,575
|4821900000 DEMAS ETIQUETAS DE TODAS CLASES, DE PAPEL O CARTON
|14,526
|6202120000 ABRIGOS, IMPERMEABLES, CHAQUETONES, CAPAS Y ARTICULOS SIMILARES, DE AL
|14,520
|8430490000 MAQUINAS DE SONDEO O DE PERFORACION, EXCEPTO AUTOPROPULSADAS.
|14,496
|6102200000 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS ANORAKS, CAZADORAS Y ARTICULOS SIMILARES,
|14,437
|6110900000 SUETERES, PULLOVERS, CARDIGANS, CHALECOS Y ART. SIMILARES DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTI
|14,155
|4817300000 CAJAS, BOLSAS, PRESENTAC. SIMIL. D`PAPEL/CARTON, C/SURTIDO D`ARTIC. D`CORRESPONDENCIA
|13,842
|4818200000 PAÑUELOS, TOALLITAS DE DESMAQUILLAR Y TOALLAS
|13,842
|2811229000 LOS DEMAS DIOXIDOS DE SILICIO
|13,761
|1902190000 DEMAS PASTAS ALIMENTICIAS SIN COCER,RELLENAR NI PREPARAR DE OTRA FORMA
|13,707
|1008902900 LOS DEMÁS CEREALES
|13,639
|8421991000 ELEMENTOS FILTRANTES PARA FILTROS DE MOTORES
|13,476
|8425110000 POLIPASTOS CON MOTOR ELECTRICO.
|13,452
|3906902100 POLIACRILATO DE SODIO CUYA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE UNA SOLUCIÓN ACUOSA DE CLORURO DE SODIO AL 1%, SEA SUPERIOR O IGUAL A 20 VECES SU PROPIO PESO
|13,430
|2803001000 NEGRO DE ACETILENO
|13,406
|6204230000 DE FIBRAS SINTÉTICAS
|13,275
|6104590000 FALDAS Y FALDAS PANTALON DE PUNTO PARA MUJERES O NIÑAS, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILE
|13,068
|6211330000 DE FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES
|12,509
|8413820000 ELEVADORES DE LIQUIDOS.
|12,500
|2106902100 PRESENTADAS EN ENVASES ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR
|12,230
|4811419000 LOS DEMÁS PAPEL Y CARTÓN ESTUCADOS POR UNA O LAS DOS CARAS CON CAOLÍN U OTRAS SUSTANCIAS INORGÁNICAS, CON AGLUTINANTE O SIN ÉL, CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRO ESTUCADO O RECUBRIMIENTO, INCLUSO COLOREADOS O DECORADOS EN LA SUPERFICIE O IMPRESOS, EN B
|12,218
|3307410000 «AGARBATTI» Y DEMÁS PREPARACIONES ODORÍFERAS QUE ACTÚAN POR COMBUSTIÓN
|12,051
|2103909000 DEMAS PREPARACIONES PARA SALSAS, Y DEMAS SALSAS PREPARADAS
|11,824
|6204490000 DE LAS DEMÁS MATERIAS TEXTILES
|11,680
|3203001400 MATERIAS COLORANTES DE ORIGEN VEGETAL DE ACHIOTE (ONOTO, BIJA)
|11,400
|8302500000 ALZAPAÑOS, PERCHAS, SOPORTES Y ARTICULOS SIMILARES, DE METALES COMUNES
|11,279
|9609900000 LOS DEMAS, TIZAS PARA ESCRIBIR O DIBUJAR Y JABONCILLOS DE SASTRE
|11,249
|8502111000 GRUPOS ELECTROGENOS PETROLEROS,DE CORRIENTE ALTERNA, POTENCIA <=75KVA
|11,212
|6204320000 DE ALGODÓN
|11,212
|0910300000 CURCUMA
|10,800
|7326190000 LAS DEMAS MANUFACTURAS FORJADAS O ESTAMPADAS PERO SIN TRABAJAR DE OTRO
|10,612
|6203429010 PANTALONES LARGOS Y PANTALONES CON PETO
|10,308
|0802420000 SIN CÁSCARA
|10,220
|6203490000 PANTALONES, PANTALONES CON PETO O CORTOS, DE LAS DEMAS MATERIAS, EXCEP
|10,117
|4820200000 CUADERNOS.
|9,864
|2103902000 CONDIMENTOS Y SAZONADORES COMPUESTOS.
|9,831
|7116200000 MANUFACTURAS DE PIEDRAS PRECIOSAS O SEMIPRECIOSAS (NATURALES,SINTETICAS O RECONSTI.)
|9,817
|5509690000 LOS DEMAS HILADOS DE FIBRAS DISCONTINUAS ACRILICAS/MODACRILICAS
|9,816
|8516790000 LOS DEMAS APARATOS ELECTROTERMICOS DE USO DOMESTICO
|9,813
|2526200000 ESTEATITA NATURAL, TALCO, TRITURADOS O PULVERIZADOS
|9,773
|7117190000 LAS DEMAS BISUTERIAS DE METALES COMUNES
|9,738
|3402909900 LOS DEMÁS AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS (EXCEPTO EL JABÓN); PREPARACIONES TENSOACTIVAS, PREPARACIONES PARA LAVAR (INCLUIDAS LAS PREPARACIONES AUXILIARES DE LAVADO) Y PREPARACIONES DE LIMPIEZA, AUNQUE CONTENGAN JABÓN, EXCEPTO LAS DE LA PARTIDA NO 34
|9,730
|3307490000 LAS DEMAS PREPARACIONES PARA PERFUMAR O DESODORANTES DE LOCALES.
|9,660
|6204220000 DE ALGODÓN
|9,606
|8413919000 PARTES DE LAS DEMAS BOMBAS CON EXCEPCION DE LAS BOMBAS ELEVADORES DE LIQUIDOS
|9,549
|9401800000 LOS DEMAS ASIENTOS
|9,494
|8483904000 RUEDAS DENTADAS Y DEMÁS ÓRGANOS ELEMENTALES DE TRANSMISIÓN PRESENTADOS AISLADAMENTE
|9,479
|0901211000 CAFE TOSTADO, SIN DESCAFEINAR, EN GRANO
|9,468
|5210490000 LOS DEMÁS TEJIDOS CON HILADOS DE DISTINTOS COLORES
|9,410
|4803009000 DEMAS PAPEL DEL UTILIZ. P` PAPEL HIGIENICO, TOALLITAS P`DESMAQUILLAR, TOALLAS,ETC.
|9,332
|6104620000 PANTALONES, PANTALONES CON PETO O CORTOS, DE PUNTO, DE ALGODON, PARA M
|9,313
|6105100049 LAS DEMAS CAMISAS DE PTO.ALG.,CON ABERT.DEL.PARC.,C.Y PUÑ.DE TEJ.ACAN.ELAST.P`HOMBRES
|9,313
|8487902000 AROS DE OBTURACIÓN (RETENES O RETENEDORES)
|9,243
|6101300000 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CARGADORAS Y ARTICULOS SIMILARES
|9,098
|6110111090 LOS DEMÁS SUÉTERES (JERSEYS), ""PULLOVERS"", ""CARDIGANS"", CHALECOS Y ARTÍCULOS SIMILARES, INCLUIDOS LOS ""SOUS-PULL"", DE PUNTO
|9,077
|8511509000 LOS DEMAS GENERADORES, EXCEPTO PARA MOTORES PARA AVIACION.
|9,072
|9503009300 QUE REPRESENTEN ANIMALES O SERES NO HUMANOS
|8,894
|8482100000 RODAMIENTOS DE BOLAS.
|8,843
|8544429000 LOS DEMÁS HILOS, CABLES (INCL. COAXIALES) Y DEMÁS CONDUCTORES AISLADOS PARA ELECTRICIDAD, AUNQUE ESTÉN LAQUEADOS,ANODIZADOS O PROVISTOS DE PIEZAS CONEXIÓN; CABLES FIBRAS ÓPT. CONSTITUIDOS POR FIBRAS ENFUNDADAS INDIVIDUALMENTE, INCLUSO CON CONDUCTORES
|8,828
|4823904000 JUNTAS O EMPAQUETADURAS, DE PASTA DE PAPEL, PAPEL, CARTON,GUATA DE CELULOSA O FIBRAS
|8,752
|7315110000 CADENAS DE RODILLOS DE FUNDICION DE HIERRO O ACERO
|8,699
|3004492000 MEDICAMENTOS CONSTITUIDOS POR PROD.S MEZCLADOS O SIN MEZCLAR, PREPARADOS PARA USO VETERINARIO, DOSIFICADOS O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR
|8,587
|2510100000 FOSFATOS DE CALCIO NATURALES, ALUMINOCALCICOS NATURALES Y CRETAS NATUR
|8,532
|2201100011 AGUA MINERAL NATURAL O MINERAL MEDICINAL, INCLUSO GASEADA
|8,479
|8438900000 PARTES PARA MAQUINAS PARA LA FABRICACION INDUSTRIAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
|8,410
|8409919900 LOS DEMAS EQUIPOS PARA LA CONVERSION DEL SISTEMA DE CARBURACION DE VEHICULOS AUTOMOVI
|8,333
|2815120000 HIDROXIDO DE SODIO EN DISOLUCION ACUOSA (LEJIA DE SOSA O SODA CAUSTICA)
|8,248
|6202130000 ABRIGOS, IMPERMEABLES, CHAQUETONES, CAPAS Y ARTICULOS SIMILARES, DE FI
|8,035
|4823690000 LOS DEMÁS PAPELES, CARTONES, GUATA DE CELULOSA Y NAPA DE FIBRAS DE CELULOSA, CORTADOS EN FORMATO; LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE PASTA DE PAPEL, PAPEL, CARTÓN, GUATA DE CELULOSA O NAPA DE FIBRAS DE CELULOSA
|7,930
|7323931000 ARTÍCULOS
|7,880
|8471609000 LAS DEMAS UNIDADES DE ENTRADA O SALIDA, AUNQUE INCL.UNIDADES DE MEMORIA EN ENVOLTURA
|7,619
|6203421010 PANTALONES LARGOS Y PANTALONES CON PETO
|7,576
|6913900000 LAS DEMAS ESTATUILLAS Y DEMAS ARTICULOS PARA ADORNOS DE CERAMICA
|7,551
|8424490000 LOS DEMÁS APARATOS MECÁNICOS (INCL. MANUALES) PARA PROYECTAR, DISPERSAR O PULVERIZAR MATERIAS LIQUIDAS O EN POLVO; EXTINTORES, INCL. CARGADOS; PISTOLAS AEROGRÁFICAS Y APARATOS SIMILARES; MÁQUINAS Y APARATOS DE CHORRO DE ARENA O DE VAPOR Y APARATO
|7,450
|9014800000 LOS DEMAS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE NAVEGACION.
|7,400
|8543300000 MAQUINAS Y APARATOS DE GALVANOTECNIA, ELECTROLISIS O ELECTROFORESIS
|7,231
|3203001600 DE MAÍZ MORADO (ANTOCIANINA)
|7,001
|8471490000 LAS DEMÁS PRESENTADAS EN FORMA DE SISTEMAS
|7,000
|8431101000 DE POLIPASTOS, TORNOS Y CABRESTANTES
|6,955
|8474319000 LAS DEMAS HORMIGONERAS Y APARATOS DE AMASAR MORTERO
|6,938
|6106100090 LAS DEMAS CAMISAS,BLUSAS DE PTO.DE ALGODON, PARA MUJERES O NIÑAS
|6,907
|3506100000 PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS ACONDIC
|6,854
|3304200000 PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS OJOS
|6,823
|9205909000 LOS DEMÁS INSTRUMENTOS MUSICALES DE VIENTO (POR EJEMPLO: CLARINETES, TROMPETAS, GAITAS)
|6,810
|8213000000 TIJERAS Y SUS HOJAS.
|6,798
|7325990000 LAS DEMAS MANUFACTURAS MOLDEADAS, DE FUNDICION, HIERRO O ACERO (P.EJ.:
|6,750
|6912000000 VAJILLA Y DEMAS ART.DE USO DOMESTICO,HIGIENE O TOCADOR,DE CERAMICA,EXCEPTO PORCELANA
|6,660
|7017900000 LOS DEMAS ARTICULOS DE VIDRIO P` LABORATORIO,HIGIENE O FARMACIA
|6,564
|6402910000 QUE CUBRAN EL TOBILLO
|6,510
|8414809000 LOS DEMAS COMPRESORES
|6,470
|3406000000 VELAS, CIRIOS Y ARTICULOS SIMILARES.
|6,400
|8437109000 LAS DEMAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA , CLASIFICACION O CRIBADO DE SEMILLAS, GRANOS U HORT
|6,290
|3304910000 POLVOS, INCLUIDOS LOS COMPACTOS
|6,272
|6810990000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE CEMENTO, HORMIGON O PIEDRA ARTIFICIAL, INCL.ARMADAS
|6,200
|6203429020 PANTALONES CORTOS (CALZONES) Y SHORTS
|6,110
|9618000000 MANIQUIES Y ARTICULOS SIMILARES; AUTOMATAS Y ESCENAS ANIMADAS PARA ESCAPARATES.
|6,054
|7304230000 LOS DEMÁS TUBOS DE PERFORACIÓN
|6,053
|8429400000 COMPACTADORAS Y APISONADORAS (APLANADORAS)
|6,000
|6201130000 ABRIGOS, IMPERMEABLES, CHAQUETONES, CAPAS Y ARTICULOS SIMILARES, DE FI
|5,960
|6104230000 CONJUNTOS, DE PUNTO, DE FIBRAS SINTETICAS, PARA MUJERES O NIÑAS.
|5,950
|4421100000 PERCHAS PARA PRENDAS DE VESTIR, DE MADERA.
|5,855
|0804100000 DATILES, FRESCOS O SECOS
|5,724
|7612909000 DEPOSITOS, CAJAS Y RECIPIENTES SIMILARES DE ALUMINIO PARA CUALQUIER MA
|5,659
|8438101000 MAQUINAS Y APARATOS PARA PANADERIA, PASTELERIA O GALLETERIA
|5,628
|8311900000 DEMAS ALAMBRES, VARILLAS, DE POLVO DE METAL COMUN AGLOMERADO, INCLUIDAS LAS PARTES
|5,621
|8483109300 ARBOLES FLEXIBLES
|5,607
|3916200000 MONOFILAM.DE POLIM.CLORURO DE VINILO CUYA MAYOR DIMENS.D.CORTE TRANSV. SEA >1 MM
|5,595
|0904221000 PAPRIKA (CAPSICUM ANNUUM, L.)
|5,579
|6903909000 LOS DEMAS ART.CERAM.REFRACT.,EXCEP.DE HARINAS SILICEAS FOSILES O DE TIERRAS SILICEAS
|5,524
|8474809000 LAS DEMAS MAQUINAS PARA AGLOMERAR, FORMAR O MOLDEAR COMBUSTIBLES MINER
|5,500
|9506290000 ESQUIS ACUATICOS, TABLAS, Y DEMAS ARTICULOS PARA LA PRACTICA DE DEPORT
|5,338
|6104520000 FALDAS Y FALDAS-PANTALON, DE ALGODON,PARA MUJERES O NIÑAS.
|5,333
|0813400000 LAS DEMAS FRUTAS U OTROS FRUTOS SECOS
|5,325
|8483500000 VOLANTES Y POLEAS, INCLUIDOS LOS MOTONES
|5,315
|8431390000 LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS O APARATOS DE LA PARTIDA N° 84.28
|5,278
|9505900000 DEMAS ART. P` FIESTAS U OTRAS DIVERSIONES, INCLUIDOS LOS DE MAGIA
|5,256
|6110191090 LOS DEMÁS SUÉTERES (JERSEYS), ""PULLOVERS"", ""CARDIGANS"", CHALECOS Y ARTÍCULOS SIMILARES, INCLUIDOS LOS ""SOUS-PULL"", DE PUNTO
|5,254
|5607410000 CUERDAS DE POLIETILENO O DE POLIPROPILENO, PARA ATADORAS O GAVILLADORA
|5,220
|3401300000 PRODUCTOS Y PREPARACIONES ORGÁNICOS TENSOACTIVOS PARA EL LAVADO DE LA PIEL, LÍQUIDOS O EN CREMA, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR, AUNQUE CONTENGAN JABÓN
|5,177
|8207900000 LOS DEMAS UTILES INTERCAMBIABLES.
|5,107
|8421310000 FILTROS DE ENTRADA DE AIRE PARA MOTORES DE ENCENDIDO POR CHISPA O POR
|5,088
|3917310000 TUBOS FLEXIBLES PARA UNA PRESION IGUAL O SUPERIOR A 27,6 MPA.
|4,980
|8512301000 BOCINAS
|4,962
|6204530000 DE FIBRAS SINTÉTICAS
|4,951
|6102300000 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS ANORAKS, CAZADORAS Y ARTICULOS SIMILARES,
|4,940
|9102110000 RELOJES DE PULSERA, DE PILAS O ACUMULADOR, CON INDICADOR MECANICO SOLA
|4,935
|8447900000 LAS DEMAS MAQUINAS DE TRICOTAR, DE COSER, DE ENTORCHAR, DE FABRICAR TUL, ENCAJE ETC.
|4,911
|3917400000 ACCESORIOS DE TUBERIAS DE PLASTICO.
|4,694
|6110203000 CÁRDIGAN
|4,680
|8512201000 FAROS DE CARRETERA (EXCEPTO FAROS ""SELLADOS"" DE LA PARTIDA 85.39).
|4,630
|6204590000 FALDAS Y FALDAS-PANTALON, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES, EXCEPTO DE L
|4,611
|9503009900 LOS DEMÁS JUGUETES; MODELOS REDUCIDOS A ESCALA Y MODELOS SIMILARES, PARA ENTRETENIMIENTO, INCLUSO ANIMADOS; ROMPECABEZAS DE CUALQUIER CLASE
|4,591
|8483109100 CIGUEÑALES
|4,575
|8536909000 DEMAS APARATOS P` CORTE,SECCIONAMI.,PROTECC.,DERIVACION,EMPALME. P` TENS. <= 1000 V
|4,484
|3808911900 LOS DEMÁS INSECTICIDAS, RATICIDAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INHIBIDORES DE GERMINACIÓN Y REGULADORES DEL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS, DESINFECTANTES Y PRODUCTOS SIMILARES, PRESENTADOS EN FORMAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR, O COMO PREPARACIO
|4,450
|3307200000 DESODORANTES CORPORALES Y ANTITRANSPIRANTES.
|4,342
|1806209000 LOS DEMÁS CHOCOLATE Y DEMÁS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO
|4,240
|2106909000 LAS DEMÁS PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE
|4,129
|8483309000 LAS DEMAS CAJAS DE COJINETES SIN RODAMIENTOS Y COJINETES.
|4,119
|8483409900 LOS DEMAS ENGRANAJES Y RUEDAS DE FRICCION; HUSILLOS FILETEADOS DE MOTORES DE AVIACION
|4,116
|3923900000 LOS DEMAS ARTICULOS PARA TRANSPORTE O ENVASADO DE PLASTICO
|4,080
|8438600000 MAQUINAS Y APARATOS PARA LA PREPARACION DE FRUTOS U HORTALIZAS
|4,074
|9029209000 VELOCIMETROS ELECTRICOS O ELECTRONICOS, ESTROBOSCOPIOS
|4,057
|6903901000 LAS DEMAS RETORTAS Y CRISOLES
|4,007
|6402200000 CALZADO CON LA PARTE SUPERIOR DE TIRAS O BRIDAS FIJAS A LA SUELA POR TETONES (ESPIGAS)
|3,990
|6006330000 CON HILADOS DE DISTINTOS COLORES
|3,949
|6203430000 PANTALONES, PANTALONES CON PETO O CORTOS, DE FIBRAS SINTETICAS, PARA H
|3,946
|6505009000 LOS DEMÁS SOMBREROS Y DEMÁS TOCADOS, DE PUNTO O CONFECCIONADOS CON ENCAJE, FIELTRO U OTRO PRODUCTO TEXTIL, EN PIEZA (PERO NO EN TIRAS), INCLUSO GUARNECIDOS; REDECILLAS PARA EL CABELLO, DE CUALQUIER MATERIA, INCLUSO GUARNEC
|3,930
|3926400000 ESTATUILLAS Y DEMAS OBJETOS DE ADORNO, DE PLASTICO.
|3,802
|2843210000 NITRATO DE PLATA.
|3,800
|4407960000 DE ABEDUL (BETULA SPP.)
|3,750
|6209200000 DE ALGODÓN
|3,745
|8539291000 LAMPARAS Y TUBOS DE INCANDESCENCIA PARA VEHICULOS
|3,743
|4010390000 LAS DEMAS CORREAS DE TRANSMISION DE CAUCHO VULCANISADO
|3,664
|0901119000 LOS DEMÁS CAFÉ, INCLUSO TOSTADO O DESCAFEINADO; CÁSCARA Y CASCARILLA DE CAFÉ; SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ QUE CONTENGAN CAFÉ EN CUALQUIER PROPORCIÓN
|3,648
|2204210000 DEMAS VINOS EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD <= A 2 L
|3,631
|8431490000 LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS Y APARATOS DE LAS PARTIDAS N° 84.26,84.29 U 84.30
|3,625
|6204520000 DE ALGODÓN
|3,597
|6110202000 CHALECOS
|3,535
|8504409000 LOS DEMAS CONVERTIDORES ESTATICOS
|3,502
|1104299000 LOS DEMAS GRANOS TRABAJADOS
|3,494
|1106309000 LOS DEMÁS DE LOS PRODUCTOS DEL CAPÍTULO 8
|3,494
|8511409000 LOS DEMAS MOTORES DE ARRANQUE EXC. P` MOTORES DE AVIACION
|3,419
|6111300000 PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, DE PUNTO, DE FIBRAS SINTETICAS, PARA
|3,383
|3304100000 PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS LABIOS
|3,375
|8208900000 DEMAS CUCHILLAS Y HOJAS CORTANTES PARA MAQUINAS O APARATOS MECANICOS
|3,359
|6006230000 CON HILADOS DE DISTINTOS COLORES
|3,358
|3922200000 ASIENTOS Y TAPAS DE INODOROS DE PLASTICO.
|3,290
|8544300000 JUEGOS DE CABLES P` BUJIAS DE ENCENDIDO Y DEMAS UTIL. EN MEDIOS DE TRANSPORTE
|3,287
|6104530000 FALDAS Y FALDAS-PANTALON, DE FIBRAS SINTETICAS,PARA MUJERES O NIÑAS.
|3,283
|5402200000 HILADOS DE ALTA TENACIDAD DE POLIESTER
|3,281
|8517180000 LOS DEMÁS TELÉFONOS DE ABONADO; VIDEÓFONOS
|3,276
|6304930000 DE FIBRAS SINTÉTICAS, EXCEPTO DE PUNTO
|3,220
|6101901000 DE LANA O PELO FINO
|3,212
|8546909000 LOS DEMÁS AISLADORES ELÉCTRICOS DE CUALQUIER MATERIA
|3,195
|4911100000 IMPRESOS PUBLICITARIOS, CATALOGOS COMERCIALES Y SIMILARES
|3,144
|2937219010 PREDNISONA (DEHIDROCORTISONA)
|3,102
|4901910000 DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS, INCLUSO EN FASCICULOS
|3,080
|8437809300 PARA PULIR GRANOS
|3,043
|4820900090 LOS DEMÁS LIBROS REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, TALONARIOS (DE NOTAS, PEDIDOS O RECIBOS), AGENDA, BLOQUES MEMORANDOS, BLOQUES DE PAPEL DE CARTAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, CUADERNOS, CARPETAS DE MESA, CLASIFICADORES, ENCUADERNACIONES (DE HOJAS MOVILE
|3,014
|6103220000 CONJUNTOS DE PUNTO,PARA HOMBRES O NIÑOS, DE ALGODON
|3,011
|3004391900 LOS DEMÁS MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS NOS 30.02, 30.05 Ó 30.06) CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS MEZCLADOS O SIN MEZCLAR, PREPARADOS PARA USOS TERAPÉUTICOS O PROFILÁCTICOS
|3,003
|8481801000 CANILLAS O GRIFOS PARA USO DOMESTICO
|2,965
|4810390000 DEMAS PAPEL Y CARTON KRAFT, EXC.LOS UTIL.P`ESCRIBIR, IMPRIMIR U OTROS FINES GRAFICOS
|2,950
|8545200000 ESCOBILLAS DE CARBON, PARA USO ELECTRICO.
|2,900
|6204330000 DE FIBRAS SINTÉTICAS
|2,887
|7307190000 ACCESORIOS DE TUBERIA MOLDEADOS EXC. FUNDICION NO MALEABLE
|2,861
|3305300000 LACAS PARA EL CABELLO
|2,855
|8543703000 MANDO A DISTANCIA (CONTROL REMOTO)
|2,829
|8803900000 LAS DEMAS PARTES DE LOS APARATOS DE DE LAS PARTIDAS N§ 88.01 U 88.02
|2,818
|8205510000 DEMAS HERRAMIENTAS DE MANO DE USO DOMESTICO
|2,750
|8504230000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO, POTENCIA > 10000KVA
|2,689
|8207192900 LOS DEMÁS, INCLUIDAS LAS PARTES
|2,675
|6203220000 DE ALGODÓN
|2,645
|2909430000 ETERES MONOBUTILICOS DEL ETILENGLICOL O DEL DIETILENGLICOL.
|2,628
|8409914000 EMBOLOS (PISTONES) PARA MOTORES DE LA PARTIDA N°84.07
|2,586
|8471500000 UNIDADES DE PROCESO, EXCEPTO LAS DE LAS SUBPARTIDAS 847141 U 847149, AUNQUE INCLUYAN EN LA MISMA ENVOLTURA UNO O DOS DE LOS TIPOS SIGUIENTES DE UNIDADES: UNIDAD DE MEMORIA, UNIDAD DE ENTRADA Y UNIDAD DE SALIDA
|2,574
|7117110000 GEMELOS Y SIMILARES, DE METALES COMUNES, INCLUSO PLATEADOS, DORADOS O
|2,554
|4820100000 LIBROS REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, TALONARIOS (DE NOTAS, DE PEDI
|2,449
|8479898000 LAS DEMAS PRENSAS
|2,426
|9503009500 PRESENTADOS EN JUEGOS O SURTIDOS O EN PANOPLIAS
|2,423
|8536509000 LOS DEMAS INTERRUPTORES, SECCIONADORES Y COMMUTADORES
|2,419
|4202210000 BOLSOS DE MANO, INCL. C/BANDOLERA O SIN ASA CON LA SUPERFICIE EXTERIOR DE CUERO
|2,352
|7326200000 MANUFACTURAS DE ALAMBRE DE HIERRO O ACERO
|2,348
|8482910000 BOLAS, RODILLOS Y AGUJAS, DE RODAMIENTO.
|2,317
|3209100000 PINTURAS Y BARNICES A BASE DE POLIMEROS ACRILICOS/VINILICOS DISPERSOS EN MEDIO ACUOSO
|2,301
|8419909000 LAS DEMAS PARTES DE APARATOS Y DISPOSITIVOS, AUNQUE SE CALIENTEN ELECT
|2,298
|9018312000 JERINGAS INCLUSO CON AGUJA DE PLASTICO
|2,293
|8409915000 SEGMENTOS (ANILLOS) PARA MOTORES DE LA PARTIDA N°84.07
|2,272
|6102100000 ABRIGOS Y ART.SIMILARES, DE LANA O PELO FINO, P` MUJERES O NIÑAS
|2,268
|9202900000 LOS DEMAS INSTRUMENTOS DE CUERDA, EXCEPTO DE ARCO (P.EJ.: GUITARRA).
|2,225
|4202190000 DEMAS BAULES,MALETAS Y MALETINES, INCL. DE ASEO,PORTADOCUMENTOS, Y CONTINENTES SIMIL.
|2,210
|8409916000 CARBURADORES Y SUS PARTES, PARA MOTORES DE EMBOLO DE ENCENDIDO POR CHI
|2,193
|6204290000 CONJUNTOS, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES, EXCEPTO DE LANA, PELO FINO,
|2,160
|5603920000 LAS DEMAS TELA SIN TEJER DE FILAMENTOS SINTETICOS DE PESO >25 G/M2 PERO <=70 G/M2 D
|2,118
|6301300000 MANTAS DE ALGODÓN (EXCEPTO LAS ELÉCTRICAS)
|2,092
|6914900000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE CERAMICA
|2,091
|8708992900 PARTES DE TRANSMISIONES CARDANICAS
|2,071
|8537109000 LAS DEMÁS CUADROS, PANELES, CONSOLAS, ARMARIOS Y DEMÁS SOPORTES EQUIPADOS CON VARIOS APARATOS DE LAS PARTIDAS NOS 85.35 U 85.36, PARA CONTROL O DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, INCLUIDOS LOS QUE INCORPOREN INSTRUMENTOS O APARATOS DE
|2,053
|6203330000 DE FIBRAS SINTÉTICAS
|2,046
|7505220000 ALAMBRE DE ALEACIONES DE NIQUEL.
|2,035
|6405900000 LOS DEMAS CALZADOS
|2,016
|4903000000 ALBUMES O LIBROS DE ESTAMPAS P`NIÑOS Y CUADERNOS INFANTILES P` DIBUJAR
|2,016
|4202999000 LAS DEMAS FUNDAS, ESTUCHES, BOLSAS Y CONTINENTES SIMILARES, EXCEPTO BA
|2,002
|7318151000 PERNOS DE ANCLAJE EXPANDIBLES, PARA CONCRETO, DE FUNDICION DE HIERRO O ACERO
|2,000
|8511809000 LOS DEMAS APARATOS Y DISPOSITIVOS ELECTRICOS DE ENCENDIDO O DE ARRANQU
|1,980
|8536411000 PARA CORRIENTE NOMINAL INFERIOR O IGUAL A 30 A
|1,929
|6006320000 TEÑIDOS
|1,924
|4504902000 JUNTAS (EMPAQUETADURAS) Y ARANDELAS, DE CORCHO AGLOMERADO.
|1,854
|6303120000 DE FIBRAS SINTÉTICAS
|1,824
|8214100000 CORTAPAPELES, ABRECARTAS, RASPADORES, SACAPUNTAS Y SUS CUCHILLAS
|1,822
|3910009000 LAS DEMAS SILICONAS EN FORMAS PRIMARIAS
|1,820
|6211120000 PARA MUJERES O NIÑAS
|1,803
|8415900000 PARTES PARA ACONDICIONADORES DE AIRE
|1,751
|4005919000 LAS DEMAS PLACAS, HOJAS Y TIRAS DE CAUCHO MEZCLADO SIN VULCANIZAR
|1,742
|6302401000 DE FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES
|1,740
|9504901000 JUEGOS DE AJEDREZ Y DE DAMAS.
|1,689
|6117909000 PARTES DE PRENDAS O DE COMPLEMENTOS DE VESTIR, DE LAS DEMAS MATERIAS T
|1,680
|8413309200 BOMBAS DE ACEITE PARA MOTORES DE ENCENDIDO POR CHISPA O COMPRESION
|1,671
|8207193000 BARRENAS INTEGRALES
|1,577
|3824999600 CORRECTORES LÍQUIDOS ACONDICIONADOS EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR NO EXPRES. NI COMPREN.
|1,555
|5208190000 LOS DEMAS TEJIDOS CRUDOS DE ALGODON >=85>%, GRAMAJE <= 200 G/M2
|1,520
|9015809000 LOS DEMAS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE GEODESIA, TOPOGRAFIA, AGRIMENSURA
|1,500
|6117901000 PARTES DE PRENDAS O DE COMPLEMENTOS DE VESTIR DE PTO DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIA
|1,476
|7013370000 LOS DEMÁS ARTÍCULOS PARA SERVICIO DE MESA (EXCLUIDOS LOS RECIPIENTES PARA BEBER) O COCINA, EXCEPTO LOS DE VITROCERÁMICA
|1,440
|9609100000 LAPICES.
|1,424
|9404900000 LOS DEMAS ARTICULOS DE CAMA Y SIMILARES (EJ.CUBREPIES,EDREDONES,COJINES,PUFES,ALMOHAD
|1,415
|1106302000 DE LÚCUMA (LÚCUMA OBOVATA)
|1,414
|8413309100 BOMBAS DE CARBURANTE PARA MOTORES DE ENCENDIDO POR CHISPA O COMPRESION
|1,350
|3921909000 LAS DEMÁS PRODUCTOS CELULARES
|1,324
|0805220000 CLEMENTINAS FRESCOS O SECOS
|1,320
|5406009000 HILADOS DE FILAMENTOS ARTIFICIALES
|1,302
|8481100090 LAS DEMAS VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION
|1,283
|6404190000 LOS DEMAS CALZADOS CON PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL Y SUELA DE CAUCHO O PLASTICO
|1,260
|7308400000 MATERIAL DE ANDAMIAJE, ENCOFRADO, APEO O APUNTALAMIENTO DE FUNDICION DE HIERRO O ACE.
|1,254
|9017203000 REGLAS, CIRCULOS Y CILINDROS DE CALCULO
|1,238
|8461909000 LAS DEMÁS MÁQUINAS DE CEPILLAR, LIMAR, MORTAJAR, BROCHAR, TALLAR O ACABAR ENGRANAJES, ASERRAR, TROCEAR Y DEMÁS MÁQUINAS HERRAMIENTA QUE TRABAJEN POR ARRANQUE DE METAL O CERMETS, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE
|1,230
|9503009400 INSTRUMENTOS Y APARATOS, DE MÚSICA
|1,216
|1515900090 LOS DEMÁS ACEITE DE MAÍZ Y SUS FRACCIONES
|1,215
|8207600000 UTILES DE MANDRINAR O DE BROCHAR.
|1,203
|8418999090 LOS DEMAS PARTES DE GRUPOS FRIGORIFICOS.
|1,200
|7018900090 ESTATUILLA Y DEMAS ARTICULOS DE ADORNO DE VIDRIO
|1,188
|9004100000 GAFAS (ANTEOJOS) DE SOL.
|1,177
|8203200000 ALICATES (INCLUSO CORTANTES), TENAZAS, PINZAS Y HERRAMIENTAS SIMILARES
|1,158
|2102200000 LEVADURAS MUERTAS; LOS DEMAS MICROORGANISMOS MONOCELULARES MUERTOS.
|1,158
|3405300000 LUSTRES Y PREPARACIONES SIMILARES PARA CARROCERIAS, INCLUSO IMPREGNADO
|1,157
|6117809000 LOS DEMÁS COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) DE VESTIR
|1,134
|6307909000 LOS DEMAS ARTICULOS CONFECCIONADOS
|1,115
|8413500000 LAS DEMAS BOMBAS VOLUMETRICAS ALTERNATIVAS.
|1,098
|8211949000 DEMAS HOJAS, EXCEPTO LAS DE CUCHILLOS DE MESA
|1,097
|8415109000 LOS DEMAS ACONDICIONADORES DE AIRE PARA PARED O VENTANA
|1,088
|8409911000 BLOQUES Y CULATAS PARA MOTORES DE LA PARTIDA N°84.07
|1,072
|4202119000 PORTADOCUMENTOS, PORTAFOLIOS, Y CONTINENTES SIMIL. C/LA SUPERF. EXTERIOR DE CUERO
|1,064
|9105290000 LOS DEMAS RELOJES DE PENDULO Y DE PARED, EXCEPTO LOS QUE LLEVEN PEQUEÑ
|1,004
|8526910000 LOS DEMAS APARATOS DE RADIONAVEGACION.
|1,000
|9503004000 ROMPECABEZAS DE CUALQUIER CLASE
|967
|6201120000 ABRIGOS, IMPERMEABLES, CHAQUETONES, CAPAS Y ARTICULOS SIMILARES, DE AL
|963
|8517692000 APARATOS EMISORES O RECEPTORES, DE RADIOTELEFONÍA O RADIOTELEGRAFÍA
|953
|8483109200 ARBOLES DE LEVAS
|947
|9004909000 LAS DEMAS GAFAS(ANTEOJOS) CORRECTORAS U OTRAS Y ARTICULOS SIMILARES
|941
|9029201000 VELOCIMETROS, EXCEPTO ELECTRICOS O ELECTRONICOS
|900
|5807900000 LAS DEMAS ETIQUETAS, EXCUDOS Y ARTICULOS SIMILARES DE MATERIAS TEXTILE
|888
|3004201900 LOS DEMÁS QUE CONTENGAN OTROS ANTIBIÓTICOS
|855
|4009410000 SIN ACCESORIOS
|828
|4203300000 CINTOS, CINTURONES Y BANDOLERAS DE CUERO NATURAL O CUERO REGENERADO
|819
|7409390000 LAS DEMAS CHAPAS Y TIRAS DE ALEACIONES A BASE DE COBRE-ESTAÑO,DE ESPES. > A 0,15 MM
|800
|3906909000 LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS.
|788
|9615900000 HORQUILLAS, RIZADORES, BIGUDIES Y ARTICULOS SIMILARES PARA EL PEINADO
|780
|4818300000 MANTELES Y SERVILLETAS DE GUATA DE CELULOSA O NAPA DE FIBRAS DE CELULOSA
|770
|6903201000 RETORTAS Y CRISOLES CON CONT.DE ALUMINA O MEZC.DE ALUMINA Y SILICE >AL 50% PESO
|765
|3302109000 DEMAS MEZCLAS DE SUST. ODORIFERAS P` INDUST. ALIMENTARIA O DE BEBIDAS .
|760
|8481809900 LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE GRIFERÍA Y ÓRGANOS SIMILARES
|756
|8515809000 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA SOLDAR METAL, DE ARCO O CHORRO DE PLASMA
|750
|3405900000 ENCAUSTICOS, EXCEPTO PARA MADERAS, LUSTRES PARA VIDRIO Y METAL, INCLUS
|740
|1006200000 ARROZ DESCASCARILLADO (ARROZ CARGO O PARDO).
|733
|3904220000 LOS DEMAS POLICLORUROS DE VINILO PLASTIFICADOS, EN FORMAS PRIMARIAS
|728
|8532300000 CONDENSADORES VARIABLES O AJUSTABLES.
|706
|8505110000 IMANES PERMANENTES Y ARTICULOS DESTINADOS A SER IMANTADOS PERMANETEMEN
|700
|3004392000 LOS DEMAS MEDICAMENTOS P` USO VETERINARIO CON HORMONAS SIN ANTIBIOTICOS
|698
|6202190000 DE LAS DEMÁS MATERIAS TEXTILES
|693
|4911990000 DEMAS IMPRESOS
|677
|7408220000 ALAMBRE A BASE DE COBRE-NIQUEL (CUPRONIQUEL) O DE COBRE-NIQUELZINC (AL
|675
|8547909000 DEMAS PIEZAS AISLANTES TOT. DE MAT. AISLANTE O CON SIMPLES PIEZAS META
|673
|6506910000 LOS DEMAS SOMBREROS Y TOCADOS DE CAUCHO O PLASTICO
|650
|6211110000 PARA HOMBRES O NIÑOS
|650
|3822009000 LOS DEMÁS REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO SOBRE CUALQUIER SOPORTE Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO PREPARADOS, INCLUSO SOBRE SOPORTE, EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS NOS 30.02 Ó 30.06
|636
|4419900000 LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE MESA O DE COCINA DE MADERA
|632
|6202920000 DE ALGODÓN
|613
|4901109000 LOS DEMÁ LIBROS, FOLLETOS E IMPRESOS SIMILARES, INCLUSO EN HOJAS SUELTAS
|600
|8453100000 MAQUINAS Y APARATOS PARA LA PREPARACION, CURTIDO O TRABAJO DE CUERO O PIEL
|600
|9031809000 LOS DEMAS INSTRUMENTOS, APARATOS Y MAQUINAS DE MEDIDA DE CONTROL, EXCE
|593
|7609000000 ACCESORIOS DE TUBERIA (POR EJEMPLO: EMPALMES (RACORES), CODOS, MANGUITOS) DE ALUMINIO
|581
|6217100000 COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) DE VESTIR
|574
|7104900000 LAS DEMAS PIEDRAS PRECIOSAS
|572
|8481300090 DEMAS VALVULAS DE RETENCION
|562
|8414600000 CAMPANAS ASPIRANTES EN LAS QUE EL MAYOR LADO HORIZONTAL SEA INFERIOR O
|550
|8517629000 LOS DEMÁS APARATOS ELÉCTRICOS DE TELEFONÍA O TELEGRAFÍA CON HILOS, INCLUIDOS LOS TELÉFONOS DE ABONADO DE AURICULAR INALÁMBRICO COMBINADO CON MICRÓFONO Y LOS APARATOS DE TELECOMUNICACIÓN POR CORRIENTE PORTADORA O TELECOMUNICACIÓN DIGITAL; VIDEÓFONOS
|545
|7318220000 LAS DEMAS ARANDELAS DE FUNDICION DE HIERRO O ACERO
|543
|4016100000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER, DE CAUCHO CELULAR.
|539
|8421219000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUA
|521
|2103901000 SALSA MAYONESA
|517
|9602009000 LAS DEMAS MATERIAS VEGETALES O MINERALES PARA TALLAR,TRABAJADAS Y MANUFACTURAS DE EST
|512
|9506910000 ARTICULOS Y MATERIAL PARA CULTURA FISICA, GIMNASIA O ATLETISMO
|508
|6103230000 CONJUNTOS DE PUNTO, DE FIBRAS SINTETICAS, PARA HOMBRES O NIÑOS.
|504
|7409400000 CHAPAS Y TIRAS DE ALEACIONES A BASE DE COBRE-NIQUEL O DE COBRE-NIQUEL-ZINC
|500
|7223000000 ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
|480
|6105100099 LAS DEMAS CAMISAS DE PUNTO DE ALGODON PARA HOMBRES O NIÑOS
|478
|4015909000 LAS DEMAS PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR DE CAUCHO VULCANIZADO SIN E
|473
|8513109000 LAS DEMAS LAMPARAS ELECTRICAS PORTATILES
|473
|3214101000 MASILLA, CEMENTOS DE RESINA Y DEMÁS MÁSTIQUES
|460
|6301201000 MANTAS DE LANA (EXCEPTO LAS ELECTRICAS)
|450
|8482990000 LAS DEMAS PARTES DE RODAMIENTOS.
|446
|3926904000 EMPAQUETADURAS, DE PLASTICO.
|442
|4203100000 PRENDAS DE VESTIR DE CUERO NATURAL O CUERO REGENERADO
|442
|4202911000 SACOS DE VIAJE Y MOCHILAS CON LA SUPERF. EXT. DE CUERO NATURAL, REGENERADO,CHAROLADO
|440
|5701100000 ALFOMBRAS DE NUDO DE LANA O DE PELO FINO, INCLUSO CONFECCIONADAS.
|440
|9403600000 LOS DEMAS MUEBLES DE MADERA
|440
|3213109000 LOS DEMAS COLORES EN SURTIDOS
|434
|8421399000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR GASES.
|414
|9026101200 INDICADORES DE NIVEL ELECTRICOS O ELECTRONICOS
|412
|9620000010 DE PLASTICO
|408
|8443120000 MÁQUINAS Y APARATOS DE OFICINA PARA IMPRIMIR, OFFSET, ALIMENTADOS CON HOJAS EN LAS QUE UN LADO SEA INFERIOR O IGUAL A 22 CM Y EL OTRO SEA INFERIOR O IGUAL A 36 CM, MEDIDAS SIN PLEGAR
|400
|8445199000 LAS DEMAS MAQUINAS PARA LA PREPARACION DE MATERIA TEXTIL
|400
|7318240000 PASADORES, CLAVIJAS Y CHAVETAS, DE FUNDICION, HIERRO O ACERO.
|397
|8482400000 RODAMIENTOS DE AGUJAS.
|394
|7320209000 LOS DEMAS MUELLES DE HIERRO O ACERO
|393
|5508101000 ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR
|390
|8536491900 RELES P` UNA TENSION > 60 V PERO <= 260 V E INTENSIDAD <= 30 A
|370
|7318120000 LOS DEMAS TORNILLOS PARA MADERA, DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO.
|369
|6302600000 ROPA DE TOCADOR O DE COCINA, DE TEJIDO DE TOALLA CON BUCLES, DE ALGODO
|356
|6704110000 PELUCAS COMPLETAS, DE MATERIAS TEXTILES SINTETICAS.
|353
|8907909000 LOS DEMAS ARTEFACTOS FLOTANTES.
|348
|8528520000 APARATOS RECEPTORES APTOS PARA SER CONECTADOS DIRECTAMENTE Y DISEÑADOS PARA SER UTILIZADOS CON UNA MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA PART.84.71
|341
|7326909000 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO
|341
|4910000000 CALENDARIOS DE CUALQUIER CLASE, IMPRESOS, INCLUIDOS LOS TACOS DE CALENDARIO.
|336
|8306100000 CAMPANAS, CAMPANILLAS, GONGOS Y ARTICULOS SIMILARES, NO ELECTRICO, DE METAL COMUN
|324
|7804110000 HOJAS Y BANDAS, DE ESPESOR INFERIOR O IGUAL A 0,2 MM. (SIN INCLUIR EL
|319
|7408210000 ALAMBRE A BASE DE COBRE-ZINC (LATON).
|317
|8451500000 MAQUINAS PARA ENROLLAR, DESENROLLAR, PLEGAR, CORTAR O DENTAR TELAS
|310
|2926302000 INTERMEDIARIO DE LA METADONA (DCI) (4CIANO2DIMETILAMINO4,4DIFENILBUTANO)
|307
|9504301000 DE SUERTE, ENVITE Y AZAR
|306
|8421999000 LAS DEMAS PARTES DE APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR LIQUIDOS O GASES.
|305
|8501403900 LOS DEMAS MOTORES CORRIENTE ALTERNA,MONOFASICOS,750W<POTENCIA<=7,5KW
|299
|8543709000 LOS DEMÁS ACELERADORES DE PARTÍCULAS
|299
|9603309000 PINCELES PARA ESCRIBIR, Y PINCELES SIMILARES PARA LA APLICACION DE COS
|297
|7318190000 LOS DEMAS ARTICULOS ROSCADOS, DE FUNDICION, HIERRO O ACERO.
|291
|6106100029 DEMAS BLUSAS ALGD.C/ABERT.DELANT.PARC,C/CUELLO Y PUÑO TEJIDO ELASTICO
|288
|4010199000 LAS DEMÁS CORREAS TRANSPORTADORAS O DE TRANSMISIÓN, DE CAUCHO VULCANIZADO
|288
|6110112000 CHALECOS
|285
|9030390000 LOS DEMÁS, CON DISPOSITIVO REGISTRADOR
|285
|9020000000 LOS DEMAS APARATOS RESPIRATORIOS Y MASCARAS ANTIGAS, EXCEPTO LAS MASCARAS DE PROTECCI
|280
|8301200000 CERRADURAS DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS EN VEHICULOS AUTOMOVILES
|280
|5204110000 HILO DE COSER, DE ALGODON >= 85%, SIN ACONDICIONAR P` VTA. POR MENOR
|279
|8473300000 PARTES Y ACCESORIOS DE MAQUINAS DE LA PARTIDA 84.71.
|276
|7318160000 TUERCAS DE FUNDICION DE HIERRO O ACERO
|274
|7310299000 LOS DEMÁS DEPÓSITOS, BARRILES, TAMBORES, BIDONES, LATAS O BOTES, CAJAS Y RECIPIENTES SIMILARES, PARA CUALQUIER MATERIA (EXCEPTO GAS COMPRIMIDO O LICUADO), DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO, DE CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 300 L, SIN DISPOSITIVOS MECÁNICOS
|260
|6307200000 CINTURONES Y CHALECOS SALVAVIDAS
|257
|7002100000 BOLAS DE VIDRIO (EXCETO LAS MICROESFERAS DE LA PARTIDA 70.18), SIN TRA
|250
|6309000000 ARTÍCULOS DE PRENDERÍA
|240
|8716801000 CARRETILLAS DE MANO
|240
|8512909000 LOS DEMÁS APARATOS ELÉCTRICOS DE ALUMBRADO O SEÑALIZACIÓN (EXCEPTO LOS ARTÍCULOS DE LA PARTIDA NO 85.39), LIMPIAPARABRISAS, ELIMINADORES DE ESCARCHA O VAHO, ELÉCTRICOS, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN VELOCÍPEDOS O VEHÍCULOS AUTOMÓVILES
|236
|6402999000 LOS DEMÁS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLÁSTICO
|234
|9610000000 PIZARRAS Y TABLEROS PARA ESCRIBIR O DIBUJAR, INCLUSO ENMARCADOS.
|228
|8511109000 LAS DEMAS BUJIAS DE ENCENDIDO, EXCEPTO PARA MOTORES DE AVIACION.
|221
|8516400000 PLANCHAS ELECTRICAS
|220
|1106209000 DEMÁS DE HARINA, SEMOLA, Y POLVO DE SAGU O DE LAS RAICES O TUBERCULOS DE LA PARTIDA 07.14 EXCEPTO LA MACA
|218
|6115990000 MEDIAS, CALCETINES Y ARTICULOS SIMILARES, DE PUNTO, DE LAS DEMAS MATER
|216
|1208900000 LAS DEMAS HARINAS DE SEMILLAS O FRUTOS OLEAGINOSOS, EXCEPTO LA HARINA
|214
|8483409100 REDUCTORES, MULTIPLICADORES Y VARIADORES DE VELOCIDAD
|211
|7320900000 LOS DEMAS MUELLES Y BALLESTAS Y SUS HOJAS DE HIERRO O ACERO
|205
|8514400000 DEMAS APARATOS P` TRATAMIENTO TERMICO DE MAT.POR INDUCCION O PERDIDAS DIELECTRICAS
|200
|9018190000 LOS DEMAS APARATOS DE ELECTRODIAGNOSTICO(INCL. LOS APARATOS DE EXPLORACION FUNCIONAL
|200
|1211905000 UÑA DE GATO (UNCARIA TOMENTOSA)
|198
|1208100000 HARINA DE HABAS DE SOYA.
|198
|6214200000 DE LANA O PELO FINO
|190
|1212210000 APTAS PARA LA ALIMENTACIÓN HUMANA
|186
|9026109000 LOS DEMAS INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA LA MEDIDA O CONTROL DEL CAUDAL
|184
|7605290000 ALAMBRES DE ALEACIONES DE ALUMINIO CON LA MAYOR DIMENSION DE LA SECCIO
|184
|5514490000 DEMAS TEJIDOS ESTAMPADOS D FIBRAS DISCONTI. MEZCL C/ALGODON D GRAMAJE>170 G/M2
|180
|4805911000 ABSORBENTES, DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA LA FABRICACIÓN DE LAMINADOS PLÁSTICOS DECORATIVOS
|180
|2528001000 BORATOS DE SODIO NATURALES Y SUS CONCENTRADOS (INCLUSO CALCINADOS)
|173
|9015900000 PARTES Y ACCESORIOS
|169
|7615109000 PARTES DE ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO
|156
|6201190000 DE LAS DEMÁS MATERIAS TEXTILES
|156
|7321909000 LOS DEMÁS ESTUFAS, CALDERAS CON HOGAR, COCINAS (INCLUIDAS LAS QUE PUEDAN UTILIZARSE ACCESORIAMENTE PARA CALEFACCIÓN CENTRAL), BARBACOAS (PARRILLAS), BRASEROS, HORNILLOS DE GAS, CALIENTAPLATOS Y APARATOS NO ELÉCTRICOS SIMILARES
|155
|8414590000 LOS DEMAS VENTILADORES CON MOTOR ELECTRICO INCORPORADO
|154
|7616999000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE ALUMINIO
|150
|3926200000 PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR (INCLUIDOS LOS GUANTES)
|150
|9403200000 LOS DEMAS MUEBLES DE METAL
|150
|6112190000 PRENDAS DE DEPORTE (DE ENTRENAMIENTO), DE PUNTO, DE LAS DEMAS MATERIAS
|144
|8472904000 PERFORADORAS O GRAPADORAS
|138
|4504909000 DEMAS MANUFACTURAS DE CORCHO AGLOMERADO
|134
|8305900000 SUJETADORES, CANTONERAS, CLIPS, Y ART. SIMIL. DE OFICINA, DE METAL COMUN, INCL.PARTES
|132
|3814009000 LOS DEMÁS DISOLVENTES Y DILUYENTES ORGÁNICOS COMPUESTOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE; PREPARACIONES PARA QUITAR PINTURAS O BARNICES
|127
|9505100000 ARTICULOS PARA FIESTAS DE NAVIDAD
|126
|8525502000 DE TELEVISIÓN
|120
|5703100000 ALFOMBRAS Y REVESTIM. P EL SUELO CON MECHON INSERTADO DE LANA O PELO FINO
|119
|8471800000 LAS DEMAS UNIDADES DE MAQUINAS AUTOMATICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS
|108
|5807100000 ETIQUETAS, ESCUDOS Y ARTICULOS SIMILARES DE MATERIA TEXTIL, TEJIDOS, EN PIEZAS, CINTA
|105
|8302200000 RUEDAS DE METALES COMUNES.
|105
|4909000000 TARJETAS POSTALES IMPRESAS O ILUSTRADAS; TARJETAS IMPRESAS CON FELICITACIONES O COMUN
|100
|8480790000 LOS DEMAS MOLDES PARA CAUCHO O PLASTICO
|100
|8544200000 CABLES Y DEMAS CONDUCTORES ELECTRICOS, COAXIALES
|100
|9019100000 APARATOS DE MECANOTERAPIA; APARATOS PARA MASAJES; APARATOS DE SICOTECN
|100
|9032891100 REGULADORES DE VOLTAJE PARA UNA TENSION <= 260 V, E INTENSIDAD <= 30 A
|97
|6115290000 DE LAS DEMÁS MATERIAS TEXTIL
|96
|6108920000 SALTOS DE CAMA, ALBORNOCES, BATAS Y ARTICULOS SIMILARES DE PUNTO, DE F
|96
|9113200000 PULSERAS DE METAL COMUN, INCLUSO DORADO O PLATEADO
|92
|8483909000 LAS DEMAS PARTES DE ORGANOS MECANICOS DE LA PARTIDA 84.83
|92
|8527190000 LOS DEMAS APARATOS DE RADIODIFUSION SIN FUENTE DE ENERGIA EXTERIOR
|90
|8409917000 VALVULAS PARA MOTORES DE LA PARTIDA N°84.07
|89
|8409918000 CARTERES, PARA MOTORES DE EMBOLO DE ENCENDIDO POR CHISPA (MOTORES DE E
|84
|3920490000 LAS DEMAS PLACAS,LAMINAS,HOJAS Y TIRAS DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO CON UN CONTENIDO DE PLASTIFICANTES INFERIOR AL 6% EN PESO
|84
|9029901000 PARTES Y ACCESORIOS DE VELOCIMETROS
|84
|8536501900 DEMAS INTERRUPTORES,SECCIONAD. Y COMMUTADOR. PÏTENSION <= 260 V E INTENSIDAD <= 30 A
|83
|6115109000 CALZAS, ""PANTY-MEDIAS"" Y LEOTARDOS
|83
|8451900000 PARTES DE MAQUINAS Y APARATOS DE LA 84.51 (MAQ`LAVAR,LIMPIAR,ESCURRIR,SECAR,PLANCHAR,
|82
|4202390000 ARTICULOS DE BOLSILLO O DE BOLSO DE MANO, EXCEPTO CON LA SUPERFICIE EX
|80
|6116930000 DE FIBRAS SINTÉTICAS
|78
|4016999000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER
|77
|6211200000 MONOS (OVEROLES) Y CONJUNTOS DE ESQUI
|74
|8413913000 PARTES DE BOMBAS PARA CARBURANTE, ACEITE O REFRIGERANTE DE LOS DEMAS MOTORES
|74
|8421230000 APARATOS P` FILTRAR EL ACEITE EN LOS MOTORES GASOLINEROS O DIESEL
|72
|8533409000 LAS DEMAS RESISTENCIA VARIABLES
|71
|9006910000 PARTES Y ACCESORIOS DE CAMARAS FOTOGRAFICAS
|70
|7321111900 LAS DEMÁS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS, O DE GAS Y OTROS COMBUSTIBLES
|67
|8536901000 APARATOS DE EMPALME O CONEXION PARA UNA TENSION <= A 260 V E INTENSIDAD <= 30 A
|65
|8511309200 BOBINAS DE ENCENDIDO P` MOTORES EXC. P` MOTORES DE AVIACION
|61
|1905909000 PRODUCTOS DE PANADERÍA, PASTELERÍA O GALLETERÍA, INCLUSO CON ADICIÓN DE CACAO; HOSTIAS, SELLOS VACÍOS DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA MEDICAMENTOS, OBLEAS PARA SELLAR, PASTAS SECAS DE HARINA, ALMIDÓN O FÉCULA, EN HOJAS, Y PRODUCTOS SIMILARE
|61
|6302210000 ROPA DE CAMA ESTAMPADA, DE ALGODON,EXCEPTO DE PUNTO.
|60
|9402909000 LAS DEMAS MOBILIARIOS PARA LA MEDICINA, CIRUGIA, ODONTOLOGIA O VETERIN
|60
|9603100000 ESCOBAS Y ESCOBILLAS DE RAMITAS U OTRA MATERIA VEGETAL ATADA EN HACES, INCLUSO CON MA
|60
|6117100000 CHALES, PAÑUELOS DE CUELLO, BUFANDAS, MANTILLAS, VELOS Y ARTÍCULOS SIMILARES
|57
|5808900000 LOS DEMAS TRENZAS EN PIEZA
|51
|7010901000 DE CAPACIDAD SUPERIOR A 1 L
|50
|8409993000 INYECTORES Y DEMAS PARTES PARA SISTEMAS DE COMBUSTIBLE, PARA MOTORES D
|50
|8466940000 DEMAS PARTES Y ACCESORIOS PARA MAQUINAS DE LAS PARTIDAS NO 84.62 U 84.63
|47
|4009110000 SIN ACCESORIOS
|46
|7801100000 PLOMO REFINADO, EN BRUTO.
|45
|8708302500 DISCOS
|45
|8714101000 SILLINES (ASIENTOS)
|45
|6203230000 DE FIBRAS SINTÉTICAS
|43
|4819309000 DEMAS SACOS (BOLSAS) CON UNA ANCHURA EN LA BASE >= A 40 CM.
|43
|6114909000 LAS DEMÁS PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO
|36
|9026101100 MEDIDORES DE CARBURANTE PARA VEHICULOS DEL CAPITULO 87 ELECTRICOS O ELECTRONICOS
|36
|9003110000 MONTURAS(ARMAZONES) DE PLASTICO
|36
|8539210000 LAMPARAS Y TUBOS HALOGENOS DE VOLFRAMIO.
|34
|6108220000 BRAGAS, DE PUNTO , DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES, PARA MUJERES O
|32
|8539292000 LAS DEMAS LAMPARAS Y TUBOS DE INCENDESCENCIA TIPO MINIATURA
|30
|8535909000 LOS DEMÁS APARATOS PARA CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCIÓN, DERIVACIÓN, EMPALME O CONEXIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS (POR EJEMPLO: INTERRUPTORES, CONMUTADORES, CORTACIRCUITOS, PARARRAYOS, LIMITADORES DE TENSIÓN, SUPRESORES DE SOBRETENSIÓN TRANSITORIA
|27
|3917399000 LOS DEMÁS TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: JUNTAS, CODOS, EMPALMES (RACORES)), DE PLÁSTICO
|27
|5401101000 HILO DE COSER DE FILAMENTO SINTETICO ACONDICIONADO PARA LA VENTA AL POR MENOR
|24
|7020009000 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE VIDRIO
|24
|3304300000 PREPARACIONES PARA MANICURAS O PEDICUROS
|22
|8462990000 LAS DEMAS PRENSAS, EXCEPTO LAS HIDRAULICAS, PARA TRABAJAR LOS METALES
|21
|9405300000 GUIRNALDAS ELECTRICAS DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS EN ARBOLES DE NAVIDAD
|20
|8211910000 CUCHILLOS DE MESA DE HOJA FIJA
|20
|6108910000 SALTOS DE CAMA, ALBORNOCES, BATAS Y ARTICULOS SIMILARES DE PUNTO, DE A
|20
|4823909099 LOS DEMÁS PAPELES, CARTONES, GUATA DE CELULOSA Y NAPA DE FIBRAS DE CELULOSA, CORTADOS EN FORMATO; LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE PASTA DE PAPEL, PAPEL, CARTÓN, GUATA DE CELULOSA O NAPA DE FIBRAS DE CELULOSA
|19
|3920430000 CON UN CONTENIDO DE PLASTIFICANTES SUPERIOR O IGUAL AL 6% EN PESO
|15
|8422409000 LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS PARA EMPAQUETAR O ENVOLVER MERCADERIAS.
|15
|8533290000 LAS DEMAS RESISTENCIAS FIJAS
|14
|8301409000 DEMAS CERRADURAS Y CERROJOS DE METALES COMUNES
|14
|8483109900 LOS DEMAS ARBOLES DE TRANSMISION (INCL. LEVAS Y CIGUEÑALES)
|13
|7318290000 LOS DEMAS ART. SIN ROSCA, DE FUNDICION DE HIERRO O ACERO
|12
|6308000000 JUEGOS CONSTITUIDOS POR PIEZAS DE TEJIDO E HILADOS, INCLUSO CON ACCESORIOS, PARA LA CONFECCIÓN DE ALFOMBRAS, TAPICERÍA, MANTELES O SERVILLETAS BORDADOS O DE ARTÍCULOS TEXTILES SIMILARES
|10
|4414000000 MARCOS DE MADERA PARA CUADROS, FOTOGRAFIAS, ESPEJOS U OBJETOS SIMILARES
|10
|3301909000 DEMAS ACEITES INCL. LOS CONCRETOS O ABSOLUTOS,DISOLUCIONES CONCENTRADAS
|10
|5513110000 TEJIDOS CRUDOS POLIESTER DE LIGAMENTO TAFETAN MEZCL C/ALGODON Y GRAMAJE<=170 G/M2
|9
|5404900000 TIRAS Y FORMAS SIMILARES DE MATERIA TEXTIL SINTETICA
|7
|1005901100 MAIZ DURO AMARILLO
|6
|4009220000 CON ACCESORIOS
|5
|6301900000 LAS DEMÁS MANTAS
|3
|9403890000 LOS DEMÁS MUEBLES Y SUS PARTES
|3
|8511909000 DEMAS PARTES DE APARATOS Y DISPOSITIVOS ELECTRICOS DE ENCENDIDO
|2
|6106100021 CAMIS.BLUS.DE PTO.DE ALG.P`MUJ.O NIÑ,C/ABERT.DEL.PARC,CUE.Y PUÑ.DE T.A.ELAST.UN COLOR
|2
|7318140000 TORNILLOS TALADRADORES, DE FUNDICION DE HIERRO O ACERO
|2
|4412990000 LAS DEMÁS, CON LAS DOS HOJAS EXTERNAS DE MADERA DE CONÍFERAS
|2
|3926300000 GUARNICIONES PARA MUEBLES, CARROCERIAS O SIMILARES
|1
|5602900000 LOS DEMAS FIELTROS, INCLUSO IMPREGNADO, RECUBIERTO O ESTRATIFICADO.
|1
|4818500000 PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, DE PASTA DE PAPEL, PAPEL, GUATA DE C
|1
|8532290000 DEM.CONDENSADORES FIJOS
|1
|8531100000 AVISADORES ELECTRICOS DE PROTECCION CONTRA ROBO O INCENDIO Y APARATOS SIMILARES
|-
|8542390000 LOS DEMÁS CIRCUITOS INTEGRADOS Y MICROESTRUCTURAS ELECTRÓNICAS
|-
|8546901000 DE SILICONA
|-
|8504319000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES, 0,1KVA < POTENCIA <= 1KVA
|-
|9809000030 MERCANCÍA CUYO VALOR FOB SEA SUPERIOR A DOSCIENTOS Y 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 200.00) HASTA UN MÁXIMO DE DOS MIL Y 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 2000.00) POR ENVÍO.
|-
|2935909000 LAS DEMÁS SULFONAMIDAS
|-
|3812399000 LOS DEMÁS ACELERADORES DE VULCANIZACIÓN PREPARADOS; PLASTIFICANTES COMPUESTOS PARA CAUCHO O PLÁSTICO, NO EXPRES. NI COMPREN. EN OTRA PARTE; PREPARACIONES ANTIOXIDANTES Y DEMÁS ESTABILIZANTES COMPUESTOS PARA CAUCHO O PLÁSTICO
|-
|0710809000 LAS DEMAS HORTALIZAS CONGELADAS INCLUSO SILVESTRES
|-
|7306400000 DEMAS TUBOS SOLDADOS, DE SECCION CIRCULAR, DE ACERO INOXIDABLE
|-
|Total
|73,038,568
LO QUE DEMANDA CENTROAMÉRICA
|Descripción Arancelaria
|Valor FOB US$
2021
|TOTAL
|48,091,212
|DEMÁS PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS DE LOS DEMAS POLIMEROS DE PROPILENO
|7,547,178
|LAS DEMAS PLACAS,LAMINAS,HOJAS Y TIRAS DE POLIMEROS DE ETILENO
|5,015,425
|LECHE EVAPORADA SIN AZUCAR NI EDULCORANTE
|4,652,558
|LAS DEMAS BOMBONAS, BOTELLAS FRASCOS , VOCALES, TARROS DE CAPACIDAD SUPERIOR A 0.33 L. PERO INFERIOR O IGUAL A 1L.
|3,579,285
|BOMBONAS (DAMAJUANAS), BOTELLAS, FRASCOS Y ARTICULOS SIMILARES, PREFORMAS
|3,445,875
|LAS DEMAS BOMBONAS, BOTELLAS FRASCOS , VOCALES, TARROS DE CAPACIDAD SUPERIOR A 0.15 L. PERO INFERIOR O IGUAL A 0.33 L.
|2,630,773
|GALLETAS DULCES
|2,233,672
|DEMÁS LIBROS, FOLLETOS E IMPRESOS SIMILARES
|1,738,967
|DEMAS PREPARACIONES ALIMENTIICIAS DE HARINA SEMOLA, ALMIDON, FECULA O EXTRACTO DE MAL
|1,383,377
|GALLETAS SALADAS O AROMATIZADAS
|1,301,429
|DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS SIN CONGELAR
|1,254,884
|ACIDO SULFURICO
|1,069,889
|SACOS, BOLSITAS Y CUCURUCHOS DE POLIMEROS DE ETILENO
|905,093
|BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLINOS FORJADAS DE HIERRO O ACERO
|659,412
|TE NEGRO (FERMENTADO) Y TE PARCIALM.FERMENTADO, PRESENTADOS EN ENVASES DE CONT.< =3KG
|538,946
|HOJAS Y TIRAS DELGADAS DE ALUMINIO, CON SOPORTE, DE ESP. <= 0,2 MM
|522,310
|DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO, ESTRATIFICACIÓN NI SOPORTE O COMBINACIÓN, DE POLIPROPILENO METALIZADA HASTA DE 25 MICRONES DE ESPESOR
|504,952
|DEMÁS LIBROS, FOLLETOS E IMPRESOS SIMILARES, INCLUSO EN HOJAS SUELTAS, PLEGADAS
|482,843
|LAS DEMAS PLACAS,LAMINAS,HOJAS Y TIRAS DE LOS DEMAS POLIESTERES
|475,294
|PARTES DE MAQUINAS Y APARATOS DE LA PARTIDA NO 84.74
|432,569
|PALLARES
|387,768
|ALAMBRE DE PUAS DE HIERRO O ACERO
|349,621
|EXPLOSIVOS PREPARADOS, A BASE DE NITRATO DE AMONIO
|311,090
|BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, EXCEPTO LOS JUGOS DE FRUTAS U OTROS FRUTOS O DE HORTALIZAS DE LA PARTIDA 20.09 EXCEPTO CERVEZA SIN ALCOHOL
|272,803
|JUGO DE CUALQUIER OTRO AGRIO (CITRICO) DE VALOR BRIX INFERIOR O IGUAL A 20
|264,021
|DEMAS PREPARACIONES P LAVAR Y DE LIMPIEZA ACONDIC. P LA VENTA AL POR MENOR
|208,354
|PLACAS Y BALDOSAS, DE CERÁMICA, SIN BARNIZAR NI ESMALTAR, PARA PAVIMENTACIÓN O REVESTIMIENTO CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE AGUA > AL 0,5 % PERO <= A 10 % EN PESO
|181,848
|LOS DEMAS FOSFATOS DE CALCIO
|168,326
|CONTENEDORES (INC.LOS CONTENEDORES CISTERNA Y LOS CONTENEDORES DEPOSITO)
|155,057
|DEMAS TAPONES, TAPAS, CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLÁSTICO
|151,122
|LOS DEMAS EXPLOSIVOS PREPARADOS,EXCEPTO LA POLVORA Y LA DINAMITA
|126,558
|JUGOS DE LIMÓN DE LA SUBPARTIDA 0805.50.21
|125,135
|FILETES CONG. DE LOS DEMÁS PESCADOS
|124,967
|DEMAS MANUFACT. DE PLASTICO Y MANUFACTURAS DE LAS DEMAS MAT. DE PA 39.01 A 39.14
|124,157
|LAS DEMAS HOJAS Y TIRAS DELGADAS DE ALUMINIO, SIN SOPORTE, DE ESP. <= 0,2 MM
|122,966
|PREMEZCLAS
|114,200
|POLI(TEREFTALATO DE ETILENO) CON UN ÍNDICE DE VISCOSIDAD SUPERIOR O IGUAL A 78 ML/G EXCEPTO CON DIÓXIDO DE TITANIO
|106,421
|LAS DEMAS PARTES DE O PARA MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION DE LAS SUBPARTIDAS 8430.41 U 8430.50
|101,852
|CARBONATO DE DISODIO
|98,582
|LAS DEMAS ARVEJAS (GUISANTES, CHÍCHAROS) DE PALO, GANDÚ O GANDUL (CAJANUS CAJAN)
|97,991
|LOS DEMAS CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES DE FUNDICON DE HIERRO O ACERO
|96,693
|LECHE CONDENSADA
|95,657
|CAPSULAS FULMINANTES
|81,322
|DEMAS MEZCLAS DE SUST. ODORIFERAS P INDUST. ALIMENTARIA O DE BEBIDAS .
|80,674
|HIPOCLORITO DE SODIO
|77,222
|LOS DEMÁS NEUMÁTICOS (LLANTAS NEUMÁTICAS) NUEVOS DE CAUCHO
|76,333
|TAPAS CORONA, DE METAL COMUN
|75,087
|LAS DEMAS PREPARACIONES PARA LAVAR Y DE LIMPIEZA, AUNQUR CONTENGAN JABON EXCEPTO PA 34.01
|74,903
|LECHE Y NATA SIN CONCENT.CON UN CONTENI.DE MATER.GRASAS > AL 1% Y <= AL 6%EN PESO,SIN
|73,810
|LOS DEMAS DESINFECTANTES PRESENTADOS EN FORMAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOS O EN ARTÍCULOS QUE CONTENGAN BROMOMETANO (BROMURO DE METILO) O BROMOCLOROMETANO
|72,281
|PARTES DE SISTEMAS DE DIRECCION
|71,646
|RODAMIENTOS DE BOLAS
|69,093
|NEUMÁTICOS (LLANTAS NEUMÁTICAS) NUEVOS DE CAUCHO DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN VEHÍCULOS Y MÁQUINAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, MINERÍA O MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
|68,669
|LAS DEMAS PLACAS,LAMINAS,HOJAS Y TIRAS DE POLITEREFTALATO DE ETILENO
|68,649
|LOS DEMAS EQUIPOS PARA LA CONVERSION DEL SISTEMA DE CARBURACION DE VEHICULOS AUTOMOVI
|67,494
|DEMÁS NEUMATICOS (LLANTAS NEUMATICAS) NUEVOS DE CAUCHO, DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN AUTOMOVILES DE TURISMO, INCLUIDOS LOS DEL TIPO FAMILIAR "BREAK" O "STATION WAGON" Y LOS DE CARRERA
|65,788
|GUARNICIONES DE FRENOS MONTADAS, PARA VEHICULOS DE LAS PARTIDAS 87.01 A 87.05
|63,222
|CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE AGUA INFERIOR O IGUAL AL 0,5 % EN PESO
|62,623
|SACOS MULTIPLIEGOS CON UNA ANCHURA EN LA BASE >= A 40 CM.
|59,517
|VAJILLA Y DEMAS ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE MESA O COCINA, DE PLASTICO
|54,212
|MAIZ DULCE CONGELADO
|53,840
|LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO
|51,961
|MATERIAS COLORANTES DE ORIGEN VEGETAL DE ACHIOTE (ONOTO, BIJA)
|49,030
|LAS DEMAS VAJILLAS, ARTICULOS DE USO DOMESTICO, DE HIGIENE O TOCADOR
|48,523
|AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, C/ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE
|48,130
|CAJAS DE CAMBI, EXCEPTO MECANICAS
|46,958
|LAS DEMAS QUINUA (CHENOPODIUM QUINOA) EXCEPTO PARA LA SIEMBRA
|46,523
|CABEZAS, COLAS, VEJIGAS NATATORIAS Y DEMÁS DESPOJOS COMESTIBLES DE PESCADO
|46,164
|TRACTORES DE CARRETERA PARA SEMIRREMOLQUES
|46,060
|LAS DEMAS PREPARACIONES PARA PERFUMAR O DESODORANTES DE LOCALES.
|45,964
|LAS DEMAS HORTALIZAS DE VAINA,INCLUSO DESVAINADAS,COCIDAS EN AGUA O VAPOR O CONGELADA
|43,800
|LOS DEMAS SISTEMAS DE SUSPENSIÓN Y SUS PARTES, PARA VEHICULOS DE LAS PARTIDAS 87.01 A 87.05
|43,137
|LOS DEMAS TUBOS DE SEC. CIRCULAR DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR
|41,749
|RUEDAS DENTADASY DEMAS ORGANOS ELEMENTALES DE TRASMISION PRESENTADOS AISLADAMENTE
|41,729
|DEMAS TELAS METALICAS, REDES Y REJAS, CINCADAS
|41,099
|LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE LOS VEHÍCULOS DE LAS PARTIDAS 87.11 A 87.13.
|39,317
|LOS DEMAS FRIJOLES COMUNES
|39,170
|BIDES, INODOROS, CISTERNAS PARA INODOROS Y ARTICULOS SANITARIOS O HIGIENICOS SIMIL.
|38,559
|LOS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE CARROCERIA (INCLUIDAS LAS DE CABINA)
|38,364
|AMORTIGUADORES Y SUS PARTES, PARA VEHICULOS DE LAS PARTIDAS 87.01 A 87.05
|35,704
|LAS DEMAS PREPARACIONES CAPILARES
|35,228
|SAL GEMA, SAL DE SALINAS, SAL MARINA Y S
|35,000
|CARBURADORES Y SUS PARTES , PARA MOTORES DE LA PARTIDA N¦84.07
|34,875
|LOS DEMAS CALZADOS CON PARTE SUPERIOR Y SUELA DE CUERO NATURAL
|33,465
|UVAS FRESCAS
|33,459
|BOLIGRAFOS
|32,462
|DEMAS NEUMATICOS (LLANTAS NEUMATICAS) NUEVOS DE CAUCHO, DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN AUTOBUSES O CAMIONES
|31,989
|LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO
|31,514
|PARTES DE EJES CON DIFERENCIAL, PARA VEHICULOS DE LAS PARTIDAS 87.01 A 87.05
|31,392
|LAS DEMAS PALAS MECANICAS, EXCAVADORAS, CARGADORAS Y PALAS CARGADORAS.
|30,000
|LOS DEMÁS SOMBREROS Y TOCADOS, DE PUNTO O CONFEC. C ENCAJE, FIELTRO U OTRO PROD. TEXTIL, EN PIEZA (NO EN TIRAS), INCLUSO GUARNECIDOS
|29,804
|LAS DEMAS MADERA PERFILADA LONGITUDINALMENTE EN UNA O VARIAS CARAS
|28,420
|OTROS ACEITES LUBRICANTES
|26,027
|VINAGRE Y SUCEDANEOS DEL VINAGRE OBTENIDOS A PARTIR DEL ACIDO ACETICO
|25,956
|LAS DEMAS PLACAS.LAMINAS,HOJAS Y TIRAS DE POLIAMIDAS
|25,896
|FRIJOLES DESVAINADOS, PREPARADOS O CONSERVADOS, SIN CONGELAR
|25,622
|SEGMENTOS (ANILLOS) PARA MOTORES DE LA PARTIDA N¦84.07
|25,383
|PARTES DE TRANSMISIONES CARDANICAS
|25,305
|DEMAS INHIBIDORES DE OXIDACION, ADITIVOS PEPTIZANTES, MEJORADORES DE VISCOSIDAD
|25,187
|DEMÁS PARTES Y ACCESORIOS PARA EL MATERIAL DE TRANSPORTE DE LA SECCIÓN XVII, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE
|24,716
|LLAVES PRESENTADAS AISLADAMENTE PARA ESTOS ARTICULOS, DE METALES COMUNES
|21,582
|LOS DEMAS FREG.,LAVAB.,PEDEST.DE LAVABO,BAÑER.,BIDES,INODO.,URINAR.Y APAR.FIJ.SIMIL.D
|21,163
|LAS DEMAS PARTES DE FRENOS Y SERVOFRENOS, PARA VEHICULOS DE LAS PARTIDAS 87.01 A 87.05
|20,956
|RUEDAS Y SUS PARTES
|20,438
|EMBOLOS (PISTONES) PARA MOTORES DE LA PARTIDA N¦84.07
|20,016
|NEUMATICOS (LLANTAS NEUMATICAS) NUEVOS DE CAUCHO, DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN AUTOMOVILES DE TURISMO (INCLUIDOS LOS DEL TIPO FAMILIAR "BREAK" O "STATION WAGON" Y LOS DE CARRERAS), RADIALES
|19,935
|LAS DEMAS HORTALIZAS EXCEPTO ESPARRAGOS
|19,791
|LAS DEMAS PARTES DE EMBRAGUES
|19,374
|GRUPOS ELECTROGENOS PETROLEROS,DE CORRIENTE ALTERNA, POTENCIA <=75KVA
|19,344
|GRUPOS ELECTROGENOS PETROLEROS,DE CORRIENTE ALTERNA, 75KVA<POTENCIA <=375KVA
|19,246
|JUNTAS METALOPLASTICAS
|19,060
|DEMAS PARTES Y ACCESORIOS PARA MAQUINAS DE LAS PARTIDAS NO 84.56 A 84.61
|18,867
|PRODUCTOS Y PREPARACIONES ORGANICOS TENSOACTIVOS PARA EL LAVADO DE LA PIEL, LIQUIDOS O EN CREMA, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR, AUNQUE CONTENGAN JABON
|18,802
|LOS DEMAS CALZADOS CON PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL, QUE CUBRAN EL TOBILLO
|18,500
|CIGUEÑALES
|18,317
|LOS DEMAS TORNILLOS,PERNOS Y ARANDELAS DE FUNDICION DE HIERRO O ACERO
|18,061
|ELEMENTOS FILTRANTES PARA FILTROS DE MOTORES
|17,092
|LOS DEMÁS PESCADOS CONG. EXCEPTO HÍGADOS, HUEVAS Y LECHAS
|16,307
|LOS DEMAS SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS,INCLUSO QUEBRANTADO, EXCEPTO PARA SIEMBRA
|15,761
|DEMAS BROCAS, EXCEPTO LAS DIAMANTADAS
|14,963
|LOS DEMAS MOTORES DE ARRANQUE EXC. P MOTORES DE AVIACION
|14,550
|LAS DEMAS MANUFACTURAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER
|13,265
|LOS DEMAS AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS , NO IONICOS
|13,119
|DEMAS MEDICAMENTOS P USO VETERINARIO Q CONTENGAN VITAMINAS
|13,017
|DEMAS INTERRUPTORES,SECCIONAD. Y COMMUTADOR. P VEHIC. DEL CAP. 87 P´TENSION <= 260 V
|12,979
|LOS DEMAS ASCENSORES Y MONTACARGAS.
|12,800
|AROS DE OBTURACIÓN (RETENES O RETENEDORES)
|12,743
|MUEBLES DE PLASTICO
|12,247
|SOBRES DE PAPEL O CARTON
|12,105
|NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN MOTOCICLETAS
|11,944
|DISCOS DE FRENOS Y SERVOFRENOS, PARA VEHICULOS DE LAS PARTIDAS 87.01 A 87.05
|11,935
|LAS DEMAS RAICES Y TUBERCULOS FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS O SECOS INC. TROCEADOS O EN PELLETS
|11,922
|LOS DEMAS JUNTAS Y SURTIDOS DE JUNTAS DE DISTINTA COMPOSICION PRESENTADAS EN BOLSAS/S
|11,822
|PASTAS, POLVOS Y DEMAS PREPARACIONES PARA FREGAR
|11,457
|CADENAS DE RODILLOS DE FUNDICION DE HIERRO O ACERO
|11,417
|GUARDAPOLVOS PARA PALIERES
|11,343
|ESTEATITA NATURAL, TALCO, TRITURADOS O PULVERIZADOS
|11,340
|CHAMPUES
|11,311
|REDUCTORES, MULTIPLICADORES Y VARIADORES DE VELOCIDAD
|11,217
|BOMBAS DE CARBURANTE PARA MOTORES DE ENCENDIDO POR CHISPA O COMPRESION
|11,040
|INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIDA O DETECCION DE RADIACIONES IONIZANTES
|11,030
|JUEGOS DE CABLES P BUJIAS DE ENCENDIDO Y DEMAS UTIL. EN MEDIOS DE TRANSPORTE
|10,409
|LAS DEMAS PARTES DE VENTILADORES , BOMBAS DE AIRE O DE VACIO, CAMPANAS ASPIRANTES.
|10,302
|BROCAS DIAMANTADAS
|10,299
|ROTULADORES Y MARCADORES CON PUNTA DE FIELTRO U OTRA PUNTA POROSA
|10,292
|TREPANOS Y CORONAS CON PARTE OPERANTE DE CERMET
|10,189
|BENTONITA
|9,970
|LOS DEMAS PARTES PARA ARTICULOS DE GRIFERIA Y ORGANOS SIMILARES PARA TUBERIAS, CALDERAS, DEPOSITOS, CUBAS, VALVULAS
|9,778
|MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA, POTENCIA <= 37,5W
|9,708
|CARGADORAS Y PALAS CARGADORAS DE CARGA FRONTAL
|9,480
|LOS DEMAS ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE
|9,325
|LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS DE HIERRO O ACERO, SIN SOLDADURA
|9,216
|GUARDAFANGOS, CUBIERTAS DE MOTOR, FLANCOS, PUERTAS, Y SUS PARTES
|9,028
|LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR GASES.
|8,759
|PARTES PARA HORNOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIO, INCLUSO INCINERADORES QUE NO SEAN E
|8,520
|LOS DEMAS EMBRAGUES Y ORGANOS DE ACOPLAMIENTO, INCUIDAS LAS JUNTAS DE ARTICULACION
|8,079
|DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS 8701 A 8705
|7,884
|LAS DEMAS BUJIAS DE ENCENDIDO EXC P MOTORES DE AVIACION
|7,655
|LOS DEMAS UTILES
|7,565
|SULFATO DE HIERRO
|7,539
|DEMAS APARATOS Y DISPOSITIVOS ELECTRICOS DE ARRANQUE P MOTORES EXC. DE AVIACION
|7,470
|LAS DEMAS BOMBAS
|6,993
|EMBOLOS (PISTONES) PARA MOTORES DE LA PARTIDA N¦84.08
|6,655
|PISCO
|6,398
|LOS DEMAS FRIJOLES (FRÉJOLES, POROTOS, ALUBIAS, JUDÍAS) SALVAJES O CAUPÍ (VIGNA UNGUICULATA)
|6,240
|LOS DEMAS APARATOS DE ALUMBRADO UTILIZADOS EN VEHICULOS AUTOMOVILES
|6,117
|LOS DEMAS GENERADORES P MOTORES EXC. P MOTORES DE AVIACION
|6,048
|APARATOS PARA FILTRAR LUBRICANTES O CARBURANTES EN MOTORES DE ENCENDIDO POR CHISPA O
|6,010
|LAMPARAS Y TUBOS DE INCANDESC. P APARAT. DE ALUMBRA. DE CARRETER.O SEÑALIZAC. VISUAL
|5,745
|BOLAS, RODILLOS Y AGUJAS PARA RODAMIENTOS DE BOLAS, DE RODILLOS O DE AGUJAS
|5,707
|BLOQUES Y CULATAS PARA MOTORES DE LA PARTIDA N¦84.07
|5,653
|LACAS COLORANTES;PREPARAC. A Q SE REFIERE LA NOTA 3 DE ESTE CAPIT. A BASE DE LACAS C
|5,400
|BROCAS CON PARTE OPERANTE DE CERMET
|5,346
|LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS O APARATOS DE LA PARTIDA N¦ 84.28
|5,311
|LAS DEMAS UNIDADES DE MAQUINAS AUTOMATICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS
|5,151
|FAROS DE CARRETERA (EXCEPTO FAROS "SELLADOS" DE LA SUBPARTIDA N¦ 8539.10.00)
|4,924
|JUNTAS O EMPAQUETADURAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER
|4,793
|MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORIFERAS, EXCL. P INDUSTRIA ALIMENTARIA O DE BEBIDAS.
|4,784
|BAÐERAS, EXCEPTO REFORZADAS CON FIBRA DE VIDRIO, DUCHAS Y LAVABOS DE PLASTICO
|4,700
|LOS DEMAS ASIENTOS
|4,694
|BASTIDORES DE CHASIS
|4,477
|LOS DEMAS VEHICULOS NO AUTOMOVILES.
|4,428
|MOTORES HIDRAULICOS CON MOVIMIENTO RECTILINEO (CILINDROS)
|4,399
|MEDICAMENTOS Q CONTENGAN OTROS ANTIBIOTICOS P USO VETERINARIO P VENTA AL POR MENOR
|4,335
|ASIENTOS Y TAPAS DE INODOROS
|4,288
|LIQUIDOS P FRENOS HIDRAULICOS Y DEMAS LIQUIDOS PREPAR. P TRANSMISIONES HIDRAULICAS
|4,284
|CLORURO DE SODIO CON MINIMO DE 99,5% DE
|4,250
|LOS DEMAS COMPRESORES DE POTENCIA SUPERIOR O IGUAL A 30 KW (40 HP) E INFERIOR A 262,5
|4,135
|VALVULAS PARA MOTORES DE LA PARTIDA N¦84.07
|4,113
|TERMINALES
|4,083
|ARTICULOS DE BOLSILLO O DE BOLSO DE MANO C/LA SUPERF. EXT. DE CUERO NATURAL, REGENER.
|4,027
|MASCARILLAS DE PROTECCION
|4,000
|DEMÁS SACOS (BOLSAS), BOLSITAS Y CUCURUCHOS DE LOS DEMAS PLASTICOS
|3,830
|LOS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS DE QUEBRANTAR, TRITURAR O PULVERIZAR
|3,690
|PARTES DE LAS DEMAS BOMBAS CON EXCEPCION DE LAS BOMBAS ELEVADORES DE LIQUIDOS
|3,671
|PLACAS,LAMINAS,CINTAS Y DEMAS FORMAS PLANAS AUTOADHESIVAS, EN ROLLOS ANCHO <= 20 CM.
|3,559
|LAS DEMAS ARANDELAS DE FUNDICION DE HIERRO O ACERO
|3,546
|ESLINGAS DE CARGA, INCLUSO CON ACCESORIOS DE METAL COMÚN
|3,486
|CEPILLOS DE DIENTES, INCLUIDOS LOS CEPILLOS PARA DENTADURAS POSTIZAS
|3,347
|LOS DEMAS ART. SIN ROSCA, DE FUNDICION DE HIERRO O ACERO
|3,241
|CAJAS Y CARTONAJES, PLEGABLES, DE PAPEL O CARTON, SIN CORRUGAR
|3,152
|VELOCIMETROS, EXCEPTO ELECTRICOS O ELECTRONICOS
|3,138
|PAPAS (PATATAS), AUNQUE ESTEN COCIDAS EN AGUA O VAPOR, CONGELADAS
|3,069
|BETUNES, CREMAS Y PREPARACIONES SIMILARES PARA EL CALZADO O PARA CUEROS Y PIELES
|3,013
|LOS DEMAS INSTRUMENTOS, APARATOS Y MAQUI
|3,008
|CARROCERIAS DE VEHICULOS, INCLUIDA LAS CABINAS DE LAS PARTI DAS 8701,8704, 8705
|3,000
|LLAVES DE AJUSTE DE MANO DE BOCA FIJA
|2,988
|VALVULAS AUTOMATICAS Y SUS CONTROLES ELECTRICOS EXCL.P AUTOMATIZAR FUNCIONAMIENTO INS
|2,883
|NEUMATICOS (LLANTAS NEUMATICAS) NUEVOS DE CAUCHO, DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN AUTOBUSES O CAMIONES, RADIALES
|2,863
|TUBOS DE CAUCHO REFORZADOS O COMBINADOS DE OTRO MODO CON OTRAS MATERIAS CON ACCESORIOS
|2,799
|LOS DEMAS MUELLES DE HIERRO O ACERO
|2,758
|PREPARACIONES PARA ONDULACION O DESRIZADO PERMANENTES
|2,725
|CAJAS DE CAMBIO MECANICAS
|2,713
|JUNTAS O EMPAQUETADURAS, DE PASTA DE PAPEL, PAPEL, CARTON,GUATA DE CELULOSA O FIBRAS
|2,701
|LAS DEMAS PARTES DE ARBOLES DE TRANSMISION (INCL. LEVAS Y CIGUEÐALES) Y MANIVELAS; C
|2,597
|LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS Y APARATOS DE LAS PARTIDAS N¦ 84.26,84.29 U 84.30
|2,570
|JABON DE TOCADOR (INCLUSO MEDICINAL), EN BARRA, PANES O TROZOS
|2,562
|LOS DEMAS MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA, POTENCIA <=750W
|2,560
|PERFORADORAS O GRAPADORAS
|2,503
|PAÑOS PARA FREGAR O LAVAR(BAYETAS,PAÑOS REJILLA),FRANELAS Y ART.SIMILARES P LIMPIEZA
|2,487
|TUERCAS DE FUNDICION DE HIERRO O ACERO
|2,467
|CARTERES PARA MOTORES DE LA PARTIDA N¦ 84.07
|2,444
|ALAMBRE DE HIERRO O ACERO CINCADO
|2,436
|LAS DEMAS PRENSAS HIDRAULICAS
|2,422
|LOS DEMAS "T-SHIRTS" DE ALGODON, PARA HOMBRES O MUJERES
|2,400
|HERRAMIENTAS DE DOS O MAS DE LAS PARTIDAS NOS 82.02 A 82.05, ACONDIC. EN JUEGOS
|2,359
|ENGRASADORES NO AUTOMÁTICOS
|2,308
|LOS DEMAS PREPARACIONES PARA HIGIENE BUCAL O DENTAL
|2,174
|ARBOLES DE LEVAS
|2,121
|PARTES Y ACCESORIOS DE VELOCIMETROS
|2,115
|VOLANTES Y POLEAS, INCLUIDOS LOS MOTONES
|2,081
|DEMAS TRENSAS,ESLINGAS, Y SIMILARES DE HIERRO O ACERO SIN AISLAR P ELECTRICIDAD
|2,066
|LOS DEMAS ARTICULOS DE GRIFERIA Y ORGANOS SIMILARES
|2,009
|PASADORES, CLAVIJAS Y CHAVETAS DE FUNDICION DE HIERRO O ACERO
|1,967
|LOS DEMAS CABLES DE HIERRO O ACERO SIN AISLAR P ELECTRICIDAD
|1,965
|LAS DEMAS MAQUINAS DE TALADRAR
|1,943
|RADIADORES
|1,927
|LOS DEMAS APARATOS E INSTRUMENTOS PARA PESAR.
|1,907
|ARTICULOS DE OFICINA Y ARTICULOS ESCOLARES
|1,900
|VELOCIMETROS ELECTRICOS O ELECTRONICOS, ESTROBOSCOPIOS
|1,822
|LOS DEMAS ACCESORIOS DE FUNDICION DE HIERRO O ACERO
|1,797
|CAMISAS PARA HOMBRES O NIÑOS, DE ALGODON
|1,768
|LOS DEMAS JUEGOS DE ARTICULOS DE DOS O MAS DE LAS SUBPARTIDAS ANTERIORES
|1,752
|CORDONES DETONANTES
|1,747
|ESCOBILLAS
|1,732
|DEMAS INSECTICIDAS PRESENTADOS EN FORMAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR O EN ARTICULOS A BASE DE BROMURO DE METILO
|1,695
|DEMAS CAJAS,CAJONES, JAULAS Y ARTICULOS SIMILARES, DE PLÁSTICO
|1,692
|ABRASIVOS NAT.O ARTIF.EN POLVO O GRANUL.CON SOPORTE CONSTIT.SOLAM. POR TEJ.MAT.TEXTIL
|1,666
|VIDRIO DE SEGURIDAD CONTRACHAPADO P AUTOMOVILES, AERONAVES, BARCOS U OTROS
|1,638
|LAS DEMAS PARTES DE APARATOS Y DISPOSITIVOS ELECTRICOS DE ARRANQUE DE MOTORES
|1,613
|CORRECTORES LÍQUIDOS ACONDICIONADOS EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR
|1,561
|LÚCUMA (LÚCUMA OBOVATA) SIN COCER O COCIDOS EN AGUA O VAPOR,S/AZUC.O EDULC.CONGEL
|1,554
|DEMAS MANUFACTURAS DE CUERO NATURAL O CUERO REGENERADO
|1,539
|DENTIFRICOS
|1,514
|BOBINAS DE ENCENDIDO P MOTORES EXC. P MOTORES DE AVIACION
|1,484
|LOS DEMAS CUADROS, PANELES, CONSOLAS, ARMARIOS Y DEMAS SOPORTES EQUIPADOS PARA UNA <= A 1.000 V
|1,425
|JUNTAS O EMPAQUETADURAS
|1,408
|DEMAS VINOS EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD <= A 2 L
|1,397
|INSECTICIDAS PRESENTADOS EN FORMAS O ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR O EN ARTÍCULOS
|1,341
|PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA A MAQUINAS DE PART. 85.01 A 85.02
|1,340
|LOS DEMAS CONVERTIDORES ESTATICOS
|1,334
|TAMBORES DE FRENOS Y SERVOFRENOS, PARA VEHICULOS DE LAS PARTIDAS 87.01 A 87.05
|1,277
|BOMBAS DE ACEITE PARA MOTORES DE ENCENDIDO POR CHISPA O COMPRESION
|1,274
|INYECTORES Y DEMAS PARTES PARA SISTEMAS DE COMBUSTIBLE PARA MOTORES DE LA PARTIDA
|1,221
|MEDICAMENTOS Q CONTENGAN PENICILINAS P USO VETERINARIO P VENTA AL POR MENOR
|1,147
|LOS DEMAS, TIZAS PARA ESCRIBIR O DIBUJAR Y JABONCILLOS DE SASTRE
|1,068
|SACOS Y TALEGAS PARA ENVASAR, DE LAS DEMAS FIBRAS TEXTILES DEL LIBER DE LA PARTIDA NO
|1,058
|LOS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DEL CAPITUL
|1,050
|LOS DEMAS CAJAS DE COJINETES SIN RODAMIENTOS INCORPORADOS
|1,032
|JABON EN OTRAS FORMAS
|992
|VOLANTES, COLUMNAS Y CAJAS DE DIRECCION
|988
|APRESTOS Y PROD.DE ACABADO DEL TIPO DE LOS UTILIZ. EN LA INDUSTRIA TEXTIL O SIMILARES
|971
|LOS DEMAS INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA REGULACION O CONTROL AUTOMATICOS
|945
|LAS DEMAS MANUFACTURAS FORJADAS DE HIERRO O ACERO
|931
|CORREAS DE TRANMISION SIN FIN , SIN EXTRIAR, DE SECC. TRAPEZOIDAL DE CIRCUNFERENCIA EXTERIOR >= 60 CM. PERO <= 180 CM.
|930
|VESTIDOS DE PUNTO PARA MUJERES O NIÑAS, DE ALGODON
|924
|LECHE Y NATA SIN CONCENT.CON UN CONTENI.DE MATER.GRASAS <= AL 1% EN PESO,SIN AZUCAR N
|910
|INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIDA O CONTROL DE PRESION
|907
|LAS DEMAS HERRAMIENTAS NEUMATICAS DE USO MANUAL
|893
|LAS DEMAS BISUTERIAS
|870
|RODAMIENTOS DE AGUJAS
|861
|LAS DEMAS BOMBAS CENTRIFUGAS MULTICELULARES
|853
|LAS DEMAS MATERIAS VEGETALES O MINERALES PARA TALLAR,TRABAJADAS Y MANUFACTURAS DE EST
|825
|LOS DEMAS MUEBLES DE METAL
|806
|LOS DEMAS RECIPIENTES CON PIE PARA BEBER, EXCEPTO LOS DE VITROCERAMICA, A EXCEPCION DE LOS RECIPIENTES DE CRISTAL DE PLOMO
|800
|RELÉS PARA CORRIENTE NOMINAL INFERIOR O IGUAL A 30 A
|799
|LAS DEMAS MANUFACTURAS DE COBRE
|780
|DEMAS FUNDAS, ESTUCHES, BOLSAS Y CONTINENTES SIMIL. CON LA SUPERF. EXT. DE MAT.TEXTIL
|774
|PISTOLAS AEROGRAFICAS Y APARATOS SIMILARES
|768
|GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA(ALTERNADORES), POTENCIA <=18,5KVA
|763
|LAS DEMAS BOMBAS PARA MOTORES DE ENCENDIDO POR CHISPA O COMPRESION.
|747
|TERMOMETROS PARA VEHICULOS DEL CAPITULO 87, ELECTRICOS O ELECTRONICOS
|739
|LOS DEMAS INSECTICIDAS PRESENTADOS EN FORMAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR O EN ARTICULOS
|730
|LOS DEMAS INSTRUM.Y APARATOS QUE NO SEAN ELECTRICOS O ELECTRONICOS P MEDIDA O CONTROL
|725
|MECHAS DE SEGURIDAD
|712
|LOS DEMAS COMPRESORES DE POTENCIA INFERIOR A 30 KW (40 HP)
|700
|OTROS ARTICULOS PARA USOS TECNICOS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER
|687
|CARMIN DE COCHINILLA
|670
|SILENCIADORES Y TUBOS (CAÑOS) DE ESCAPE
|666
|LOS DEMAS DISOLVENTES Y DILUYENTES ORGÁNICOS COMPUESTOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE; PREPARACIONES PARA QUITAR PINTURAS O BARNICES
|616
|ACUMULADORES ELECTRICOS DE PLOMO, UTILIZADOS P ARRANQUE DE MOTORES DE EXPLOSION
|611
|DEMÁS AUTOADHESIVOS
|586
|PRODUCT.CUALQUIER CLASE UTILIZ.COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDIC. P VENTA AL POR MENOR
|574
|REGULADORES DE VOLTAJE PARA UNA TENSION <= 260 V, E INTENSIDAD <= 30 A
|569
|DEMÁS RESINAS EPOXI, EN FORMAS PRIMARIAS
|555
|JUNTAS MECANICAS DE ESTANQUEIDAD
|553
|DEMAS APARATOS P CORTE,SECCIONAMI.,PROTECC.,DERIVACION,EMPALME. P TENS. <= 1000 V
|545
|SISTEMAS HIDRAULICOS DE DIRECCION
|530
|DEMAS BOLSOS DE MANO, INCLUSO CON BANDOLERA O SIN ASAS
|519
|DEPILATORIOS Y DEMAS PREPARACIONES DE PERFUMERIA N.E.
|483
|ROTULAS DE SUSPENSION Y SUS PARTES, PARA VEHICULOS DE LAS PARTIDAS 87.01 A 87.05
|467
|ESPEJOS RETROVISORES PARA VEHICULOS
|459
|PROD.LAMINADOS EN CALIENTE PLANOS DE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS, SIN ENRO.ANCHO>=600MM
|454
|LOS DEMAS TORNOS, CABRESTANTES, CON MOTOR ELECTRICO
|449
|ABRILLANTADORES (LUSTRES) Y PREPARAC. SIMIL. P CARROCERIAS, EXC. P LUSTRAR METALES
|435
|TAPONES Y TAPAS, CAPSULAS P BOTELLAS, Y DEMAS ACCESORIOS PARA ENVASES, DE METAL COMUN
|427
|ARBOLES FLEXIBLES
|415
|LAS DEMAS PREPARACIONES QUE CONTENGAN ACEITE DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO
|414
|LOS DEMAS ARTICULOS PARA TRANSPORTE O ENVASADO DE PLASTICO
|402
|LOS DEMAS VALVULAS DE ALIVIO O SEGURIDAD
|396
|PARTES DE CORTADORAS DE CESPED
|393
|LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE HILADOS, TIRAS O FORMAS SIMILARES DE LAS PARTIDAS 54.04 Ó 54.05, CORDELES, CUERDAS O CORDAJES, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE
|386
|TUBOS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN REFORZAR NI COMBINAR SIN ACCESORIOS
|367
|LOS DEMAS VENTILADORES CON MOTOR ELECTRICO INCORPORADO
|356
|LAS DEMAS EXCEPTO SIERRAS, INCLUIDAS LAS TROZADORAS
|354
|DEMAS INTERRUPTORES,SECCIONAD. Y COMMUTADOR. P´TENSION <= 260 V E INTENSIDAD <= 30 A
|347
|PARTES DE HERRAMIENTAS NEUMATICAS DE USO MANUAL
|334
|FUSIBLES PARA VEHICULOS DEL CAPITULO 87
|331
|IMPRESOS PUBLICITARIOS, CATALOGOS COMERCIALES Y SIMILARES
|330
|LOS DEMAS GATOS EXCEPTUANDO LOS HIDRAULICOS
|328
|LOS DEMAS, IMANES Y ARTICULOS DESTINADOS A SER IMANTADOS PERMANENTEMENTE
|325
|LOS DEMAS INSTRUM. Y APAR.P MEDIDA O CONTROL DE MAGNITUDES ELECTRICAS,MEDIDA O DETEC
|322
|BIELAS PARA MOTORES DE LA PARTIDA N¦84.07
|320
|LOS DEMAS DESINFECTANTES PRESENTADOS EN FORMAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR O EN ARTÍCULOS.
|319
|UTILES DE FRESAR
|314
|ACCESORIOS DE TUBERIAS DE PLASTICO.
|296
|BOLSOS DE MANO, INCL. C/BANDOLERA O S/ASA CON LA SUPERF. EXTER. DE HOJAS DE PLASTICO
|275
|SILLINES (ASIENTOS) DE MOTOCICLETAS (INC. CICLOMOTORES)
|272
|LAS DEMAS PARTES PARA MOTORES DE LAS PARTIDAS 84.07 U 84.08 (EXCEPTO PARA LOS MOTORES DE EMBOLO DE ENCENDIDO POR CHISPA)
|270
|ARTICULOS DE BOLSILLO O DE BOLSO DE MANO C/LA SUPERF. EXT. DE HOJAS DE PLASTICO
|260
|MEDICAMENTOS Q CONTENGAN HORMONAS CORTICOSUPRARRENALES PARA USO VETERINARIO
|257
|DEMÁS TUBOS DE PLASTICO SIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS, SIN ACCESORIOS
|247
|BROCHAS DE AFEITAR, CEPILLOS PARA CABELLO, PESTAÑAS O UÑAS, Y DEMAS CEPILLOS PARA ASE
|246
|HÉLICES PARA BARCOS Y SUS PALETAS
|246
|GUARNICIONES PARA MUEBLES, CARROCERIAS O SIMILARES
|243
|DESODORANTES CORPORALES Y ANTITRASPIRANTES
|242
|TANQUES PARA CARBURANTE
|241
|TORNILLOS, PERNOS, ARANDELAS Y ACCESORIOS ANALOGOS DE USO GENERAL
|239
|BOCINAS
|236
|LOS DEMAS PARTES DE APARATOS PARA FILTRAR LIQUIDOS O GASES.
|234
|DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS, CINTAS, TIRAS Y DEMAS FORMAS PLANAS, AUTOADHESIVAS
|222
|TORNILLOS, PERNOS Y TUERCAS
|221
|SACOS Y TALEGAS PARA ENVASAR, DE ALGODON
|220
|IMANES Y ARTICULOS DESTINADOS A SER IMANTADOS PERMANENTEMENTE, DE METAL
|220
|CLAVIJAS Y TOMAS DE CORRIENTE (ENCHUFES)
|216
|CUCHILLAS Y HOJAS CORTANTES P MAQUINAS AGRICOLAS, HORTICOLAS O FORESTALES
|205
|CINTAS
|204
|FILTROS DE ENTRADA DE AIRE PARA MOTORES DE ENCENDIDO POR CHISPA O COMPRESION
|202
|LAS DEMAS REDES DE MALLAS ANUDADAS
|200
|EMBRAGUES
|190
|LOS DEMAS ARTICULOS ROSCADOS DE FUNDICION DE HIERRO O ACERO
|182
|CORTATUBOS, CORTAPERNOS, SACABOCADOS Y HERRAMIENTAS SIMILARES
|176
|CERRADURAS DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS EN VEHICULOS AUTOMOVILES
|174
|PINCELES Y BROCHAS PARA PINTAR, ENLUCIR, BARNIZAR O SIMILARES (EXCEPTO LOS DE LA SUBP
|174
|PLATOS (PRENSAS), DISCOS
|172
|LOS DEMAS RODAMIENTOS DE BOLAS, DE RODILLOS O DE AGUJA , INCL. RODAMIENTOS COMBINADOS
|171
|FAROS O UNIDADES "SELLADOS"
|160
|TUBOS DE CAUCHO VULCANIZADO REFORZADOS O COMBINADOS CON TEXTIL CON ACCESORIOS
|156
|CAMISAS, BLUSAS Y BLUS.CAMISERAS, PARA MUJERES O NIÑAS, DE ALGODON
|154
|DEMAS HERRAMIENTAS DE MANO
|150
|DEMAS ARTIC. DE VIDRIO P COCINA, OFICINA O SIMILARES EXCP. DE CRISTAL AL PLOMO
|150
|LAS DEMAS MANUFACTURAS DE VIDRIO, EXCEPT
|142
|MEDIDORES DE CARBURANTE PARA VEHICULOS DEL CAPITULO 87 ELECTRICOS O ELECTRONICOS
|132
|LOS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS DE OFICINA
|127
|LOS DEMAS MAGNETOS,DINAMOMAGNETOS, VOLANTES MAGNETICOS EXC. P MOTORES DE AVIACION
|123
|LOS DEMAS INTERRUPTORES, SECCIONADORES Y COMMUTADORES
|122
|BOLSOS DE MANO, INCL. C/BANDOLERA O SIN ASA CON LA SUPERFICIE EXTERIOR DE CUERO
|116
|LAS DEMAS HERRAMIENTAS ROTATIVAS NEUMANTICAS DE USO MANUAL
|108
|CUARZO
|96
|PARTES DE BOMBAS PARA CARBURANTE, ACEITE O REFRIGERANTE DE LOS DEMAS MOTORES
|91
|CUBOS DE AJUSTE INTERCAMBIABLES, INCLUSO CON MANGO
|87
|DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN AUTOBUSES O CAMIONES
|86
|PANT.LARG,PANT.CON PETO,PANT.CORT(CALZON) Y SHORTS DE PTO,P HOMBRES O NIÑOS,DE ALGODO
|74
|PARTES DE LOS DEMÁS MOTORES Y MÁQUINAS MOTRICES
|70
|CORREAS DE TRANMISION SIN FIN , EXTRIADAS, DE SECC. TRAPEZOIDAL DE CIRCUNFERENCIA EXTERIOR >= 60 CM. PERO <= 180 CM.
|67
|ARANDELAS DE MUELLE (RESORTE) Y LAS DEMAS DE SEGURIDAD DE FUNDICION DE HIERRO O ACERO
|65
|TERMOSTATOS
|65
|FILTROS ELECTROSTATICOS DE AIRE U OTROS GASES
|64
|TUBOS DE CAUCHO VULCANIZADO REFORZADOS O COMBINADOS CON TEXTIL SIN ACCESORIOS
|64
|REJILLAS DELANTERAS (PERSIANAS, PARRILLAS)
|60
|LOS DEMAS RECIPIENTES PARA BEBER, EXCEPTO LOS DE VITROCERAMICA, A EXCEPCION DE LOS RECIPIENTES PARA BEBER DE CRISTAL DE PLOMO
|60
|MULTÍMETROS, CON DISPOSITIVO REGISTRADOR
|59
|TUBOS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN REFORZAR NI COMBINAR CON ACCESORIOS
|59
|PANT.LARG,PANT.CON PETO, PANT.CORT(CALZON)Y SHORTS DE PTO,PARA MUJE. O NIÑAS,DE ALGOD
|54
|PARTES DE APARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO O SEÑALIZACION, LIMPIAPARABRISAS, ELIMIMINADORES DE ESCARCHA,ELECTRICOS, UTILIZADOS EN VEHICULOS
|50
|VARILLAS Y PERFILES DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER, CELULAR.
|45
|TARJETAS POSTALES IMPRESAS O ILUSTRADAS; TARJETAS IMPRESAS CON FELICITACIONES O COMUN
|45
|DEMAS DESTORNILLADORES
|44
|DEMAS CALCOMANIAS
|44
|DEMAS GUARNICIONES, HERRAJES Y ART. SIMIL. PARA VEHICULOS AUTOMOVILES
|43
|LOS DEMAS ARTICULOS DE GRAFITO U OTROS CARBONES, INCL. CON METAL, P USOS ELECTRICOS
|41
|RELÉS PARA CORRIENTE NOMINAL MAYOR A 30 A PERO INFERIOR O IGUAL A 60 A
|38
|PANT.LARG,PANT.CON PETO, PANT.CORT(CALZON)Y SHORTS DE PTO,P MUJER.O NIÑAS,DE FIB.SINT
|36
|T-SHIRTS Y CAMISETAS INTERIORES DE PUNTO DE FIBRAS ACRILICAS O MODACRILICAS
|33
|CINTOS, CINTURONES Y BANDOLERAS DE CUERO NATURAL O CUERO REGENERADO
|33
|PUNTAS,CLAVOS,CHINCHES,GRAPAS APUNTADAS, Y ART. SIMI.DE FUNDICION DE HIERRO O ACERO
|29
|LAS DEMAS RESISTENCIAS FIJAS
|26
|TUBOS FLEXIBLES DE LOS DEMAS METALES COMUNES, INCLUSO CON SUS ACCESORIOS
|24
|DIODOS, EXCEPTO LOS FOTODIODOS Y LOS DIODOS EMISORES DE LUZ
|24
|INDICADORES DE NIVEL ELECTRICOS O ELECTRONICOS
|24
|HILO DE COSER NO P VENTA AL POR MENOR CON UN CONTENIDO DE ALGODON<85% AL PESO
|23
|TAPONES DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER.
|21
|DEMÁS TUBOS RÍGIDOS DE LOS DEMÁS PLÁSTICOS
|21
|LIMAS, ESCOFINAS Y HERRAMIENTAS SIMILARES
|19
|EMBELLECEDORES DE RUEDAS (TAPACUBOS, COPAS, VASOS) Y DEMAS ACCESORIOS
|17
|ENGRANAJES Y RUEDAS DE FRICCION, EXCEPTO LAS SIMPLES RUEDAS DENTADAS
|17
|VALVULAS PARA NEUMATICOS
|17
|LOS DEMAS AGUJAS DE TEJER, PASACINTAS, AGUJAS DE GANCHILLO Y ARTICULOS SIMILARES, DE USO MANUAL, DE HIERRO O ACERO, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE
|17
|LOS DEMAS MUELLES Y BALLESTAS Y SUS HOJAS DE HIERRO O ACERO
|7
|PLACAS, HOJAS Y TIRAS DE MICA AGLOMERADA O RECONSTITUIDA, INCLUSO CON SOPORTE
|4
|DEMÁS ARTICULOS DE CALCETERÍA, INCLUSO DE COMPRESIÓN PROGRESIVA (POR EJEMPLO, MEDIAS PARA VARICES), DE PUNTO, DE FIBRAS SINTETICAS
|3
|DEMÁS PAPELES Y CARTONES, EN BOBINAS ROLLOS, CON UN CONTENIDO TOTAL DE FIBRAS OBTENIDAS POR PROCEDIMIENTO MECANICO O QUIMICO-MECANICO > AL 10% EN PESO DEL CONTENIDO TOTAL DE FIBRAS
|3
|FRESAS (FRUTILLAS) SIN ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE, CONGELADOS
|1
|OXIGENO
|1
|DEMAS TUBOS DE HIERRO O ACERO SOLDADOS, DE SECCION CUADRADA O RECTANGULAR
|0
|PROD. LAMINADOS EN CALIENTE PLANOS DE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS, ANCHO<600MM
|0
|LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR LIQUIDOS.
|0
|LAS DEMAS CARRETILLAS AUTOPROPULSADAS
|0
|PARTES DE BASTIDORES DE CHASIS
|0
|LOS DEMAS REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES, PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS
|0
|VEHICULOS DIESEL PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS CON CARGA > 20 T
|0
|CAMIONES GRUA
|0
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