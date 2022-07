La semana pasada se dio cuenta que el Perú no está aprovechando al máximo los acuerdo comerciales suscritos con diversos países para venderles nuestros productos y servicios. Por ejemplo -el domingo pasado- dimos cuenta que hay más de 800 oportunidades comerciales con Australia que no son aprovechadas. Pero no es el único destino que tiene un potencial enorme, que puede ser utilizado por las mypes y pymes.

¿A qué otros destinos nos referimos? Específicamente a los países ubicados en Centroamérica como Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Honduras y hasta Haití que demandan desde cepillos de dientes hasta papelería de todo tipo. En total existen más 1,000 oportunidades comerciales (partidas) que no son aprovechadas al máximo. Hasta el 2020 -explicó a Gestión el especialista de Adex Educación Continúa, Cristhian Dolorier- pese a que país cuenta con un acuerdo comercial con países como Costa Rica, por ejemplo, las exportaciones peruanas a este país alcanzaron los US$ 59 millones el 2020. El año pasado crecieron a US$ 73 millones, pero en lo que va del 2022 (de enero a junio) apenas se han vendido US$ 38 millones. Se espera -precisó el experto- que este resultado mejore hacia el segundo semestre para terminar el año en US$ 80 millones, en el mejor de los escenarios. “No solo Costa Rica, sino también países como República Dominicana, Panamá, Honduras y hasta Haití están empezando a contactar a empresas peruanas debido -principalmente- a los problemas logísticos de Asia y sobre todo por el alto costo del flete y la escasez de contenedores. Los distribuidores con cadenas comerciales en Centroamérica están buscando nuevos proveedores, apuntando a Latinoamérica y a países como Perú que alberga una variedad de mypes y pymes desarrolladas especialmente en sectores como metalmecánica, textil, agroindustria y servicios”, precisó. Es así que las empresas peruanas -sobre todo las mypes con capacidad de producción- están empezando a recibir pedidos de Centroamérica. “Un hecho a aprovechar -en estos momentos- es que los distribuidores de estos países no tienen proveedores debido a que comprarle a China es muy caro por el alto costo de los fletes y la falta de contenedores, por lo que están virando a Latinoamérica”, indicó. Un punto que podría generar problemas a la hora de venderles desde Perú a estos países es que no hay ruta directa para exportar los productos peruanos, ya que el producto tiene que pasar por México para ingresar -recién- a estos países. “Por eso es vital que las mypes exportadoras negocien bien los espacios (en los contenedores) y los fletes”, aconsejó. ¿Qué demandan estos países? en alimentos, por ejemplo, bebidas desarrolladas con productos naturales como maca o kiwicha ; galletas dulces y dulces. También útiles de limpieza así como papelería de todo tipo desde cartones, cajones hasta etiquetas, entre otros. En agroindustria se está exportando uvas, por ejemplo. “Es un buen momento para ingresar a Centroamérica para ello lo ideal es buscar socios en estos países, mandándoles muestras del producto. Lo bueno es que llegan rápidamente. La forma de pago es en dos días. El problema radica en el tiempo, ya que no hay muchas rutas que vayan a Centroamérica, por lo que -la exportación- tiene que realizarse vía México”, comentó. El especialista remarcó que un punto a favor es la afinidad de la cultura peruana con la de estos países, por lo que no es complicado entablar una relación comercial con distribuidores de Costa Rica, Honduras, República Dominicana o Panamá. “Son más abiertos y confían en la palabra. Hay una cultura de confianza, que ayuda a cerrar tratos. Lo que si es vital es adecuar el producto para sus necesidades”. Otro punto a favor es que no se requiere muchos trámites, salvo la que demanda las autoridades peruanas al momento de exportar un producto como factura, documento de embarque, entre otros. “Lo que sí demanda Centroamérica es el certificado de origen , ya que cuando ellos importan nuestro productos necesitan presentar el certificado de origen que certifica -valga la redundancia- que el producto viene de Perú y les permita acogerse al TLC para pagar menos aranceles. Lo que se recomienda es sacar con tiempo este documento ya que demora su emisión. La plataforma que usa el Mincetur debería ser más amigable y fácil para que las mypes lo puedan usar sin problemas”. 