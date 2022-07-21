Oportunidades de negocios para las mypes y pymes peruanas ofrece varios países de Centroamérica, que ante los altos costos de fletes y falta de contenedores, están buscando a socios peruanos. (Foto: PromPerú)
Oportunidades de negocios para las mypes y pymes peruanas ofrece varios países de Centroamérica, que ante los altos costos de fletes y falta de contenedores, están buscando a socios peruanos. (Foto: PromPerú)

La semana pasada se dio cuenta que el Perú no está aprovechando al máximo los acuerdo comerciales suscritos con diversos países para venderles nuestros productos y servicios. Por ejemplo -el domingo pasado- dimos cuenta que hay más de 800 oportunidades comerciales con Australia que no son aprovechadas. Pero no es el único destino que tiene un potencial enorme, que puede ser utilizado por las mypes y pymes.

TAGS RELACIONADOS