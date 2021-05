De acuerdo a datos de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) de la PNP, entre enero y abril del 2021, se investigan 1,188 casos de delitos informáticos, principalmente relacionados con el fraude informático.

Del total se registraron 600 denuncias de fraudes informáticos hasta abril de este año, refirió a la Agencia Andina el Coronel PNP Erick Ángeles, jefe de la Divindat.

Ello implica la clonación de tarjetas, así como compras fraudulentas por internet, transferencias de fondos no autorizados, retiros no autorizados o transferencias no autorizadas.

Ante enumeró las tres modalidades de cibercrimen más usadas en el Perú:

Páginas clonadas falsas

A través del phishing, los ciberdelincuentes engañan a los usuarios con páginas falsas que simulan ser los sitios web de los bancos o entidades financieras.

Las víctimas registran sus datos personales y, con esa información, las organizaciones criminales realizan depósitos sin autorización de las cuentas bancarias. Los usuarios recibieron un email o mensaje de texto con el enlace fraudulento para actualizar sus datos personales.

Compras fraudulentas

Los ciberdelincuentes ofertan productos en sitios web o redes sociales a muy bajos precios. Entre las plataformas más usadas están Facebook y WhatsApp. Los usuarios son engañados para realizar los pagos en línea o transferencias a cuentas personales, y luego los perfiles de los vendedores son desactivados.

Se recomienda no realizar transferencias a cuentas personales para compras online y solo hacerlo una vez recibido el producto adquirido en internet (modalidad contra entrega).

Si se realiza pagos previos, se debe confirmar que se trata de una empresa formal (con RUC vigente).

Falsas ofertas online

La falsificación de ofertas o descuentos de reconocidas tiendas en línea es cada vez más frecuente. Los usuarios reciben mensajes de texto o notificaciones y acceden a sitios web clonados para realizar pagos en línea.

Por ello, es importante visitar la página web oficial para verificar si las promociones son reales. Los internautas deben comunicarse también por teléfono o email para confirmar la información recibida.

También se puede revisar las cuentas oficiales (con check azul) en redes sociales.

-Así se denuncian los fraudes informáticos-

La PNP recordó que las entidades bancarias no piden datos personales como el número de tarjeta y clave a través de formularios.

Los ciudadanos pueden registrar su denuncia en cualquier comisaría a nivel nacional o en la Divindat, en la Dirincri.

También recomendó -la PNP- guardar el enlace del perfil del vendedor falso o de la página web fraudulenta para que sea analizada por los agentes.

Al mismo tiempo se pueden reportar las cuentas en redes sociales usando los mecanismos disponibles en Facebook, Instagram, WhatsApp, u otra plataforma.

Al realizar una denuncia se pueden incluir capturas de pantalla o documentos (vouchers de la transferencias bancarias, por ejemplo).

Durante el 2020 se recibieron 4,162 denuncias de delitos informáticos.

El fraude informático alcanzó 2,615 denuncias, principalmente por operaciones o transferencias electrónicas o de fondos no autorizados, y se convirtió en el ciberdelito más frecuente.