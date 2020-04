Las cuentas básicas de ahorro -a diferencias de las tradicionales- fueron creadas hace nueve años como una alternativa para promover la inclusión financiera. Crearse una ‘cuenta básica’ de ahorros es muy sencilla -solo basta el DNI- tampoco exige un monto mínimo para su apertura ni un saldo mínimo mensual.

No obstante, este producto financiero es ofrecido en mayor medidas por las microfinancieras , a diferencia de los bancos tradicionales. Ante ello, tomando en cuenta la coyuntura excepcional por el estado de emergencia, la SBS realizó una serie de cambios a las operaciones que se realizan en este producto financiero a “fin de captar a un mayor número de peruanos”.

“En este coyuntura de retiro de fondos de CTS y AFP y subvenciones como el bono para independientes -entre otros- se hace necesario dotar de alternativas financieras para evitar las aglomeraciones. Con la cuenta básica de ahorros el usuario ya no tendría que realizar colas, le bastaría usar el cajero u otro mecanismo digital para transacciones. Igualmente podría ser usado como respaldo en caso de solicitar un crédito”, explicó Elías Vargas, intendente de conducta de mercado de la SBS.

El uso de las cuentas básicas de ahorro en el sistema financiero es todavía bajo -agregó Vargas- por lo que también se busca elevar su uso con la ampliación de los límites operacionales: se apunta a que más entidades financieras las ofrezcan como parte de su cartera de productos .

“El uso de las cuentas básicas hasta antes de la pandemia a sido bastante limitado, solo por algunas entidades y no de manera tan masiva, pero creo que ahora -con los cambios que se están implementando- con límites de transacción más arriba, se potencie su uso. Lo que buscamos es que el sistema privado pueda implementarla para ofrecerla al público”, dijo.

Prueba de ello es que son pocos los bancos que lo ofrecen como parte de sus productos. La cuenta básica de ahorros generalmente es promovida por las financieras.

“Ante la alta necesidad de bancarización -ante la emergencia sanitaria- es momento para que las empresas bancarias agilicen el desarrollo de cuentas básicas, que no requiere un conocimiento del cliente muy especifica solo basta su DNI y la dirección de la persona, incluso se puede creer remotamente”, subrayó.

En esa línea, señaló que entre los cambios realizados se establece como límite de cada transacción S/ 3,000 y ya no S/ 1,000 que se aplicaba para depósitos y retiros diarios.

Al respecto, Vargas refiere que la normativa vigente salvaguarda a aquellas persona que quiera retirar hasta S/ 3,000 para evitar posibles robos o fraudes. “Las empresas están obligadas a cumplir con seguridad de la información, por ejemplo, para transacciones a terceros hay mecanismo de identificación robustos para evitar fraudes”.

En el caso del saldo consolidado de cuentas básicas de un mismo titular en una misma empresa, el límite también se amplía de S/ 2,000 a S/ 10,000. Lo que implica que es lo que el usuario tenga en su cuenta.

“En la cuenta básica no se pueden traspasar los límites porque si ello ocurre la operación simplemente no sigue adelante. Por ejemplo, si está con un saldo de S/ 9,000 y va a recibir una transferencia de S/ 2,000 rebasaría el límite, con lo cual la transacción no ocurrirá. Si superan esos límites lo que tiene que hacer el usuario es migrar a una cuenta de ahorros tradicional. No obstante, hay un grupo enorme de personas que van a estar por debajo de ese límite”, manifestó.

Otro cambio implementado es que el límite de transacciones mensuales acumuladas para un mismo titular en una misma empresa, se establece en S/ 15,000; a diferencia del límite anterior de S/ 4,000 para el acumulado de depósitos y retiros mensuales.

