La última cotización de la minera fue de US$ 113.82 (el 24 de octubre), mientras que el 29 de diciembre del año pasado cerró en US$ 85.5. Es decir, el título registra un avance de 33.12% este 2024.

Tomando lo anterior en cuenta, ¿qué esperan las casas de bolsa hacia adelante? Por su parte, Credicorp Capital estima en un reciente reporte un valor fundamental de US$ 71.1 para Southern Copper, por debajo del último precio de mercado (US$ 113.82).

En su análisis, el holding financiero comienza por lo positivo. Así, destaca que los ingresos cumplieron las expectativas y que el resultado de explotación (antes de descontar impuestos, tributos, amortizaciones y depreciaciones) se habría mantenido en línea con lo esperado del consenso de Bloomberg.

“Si bien hubo cierta moderación en los precios implícitos realizados del cobre en comparación con el trimestre anterior, los resultados se mantuvieron sólidos, impulsados por volúmenes de producción robustos, costos significativamente más bajos y aumentos interanuales en los precios de los metales”, recalcó Credicorp.

Sin embargo, el holding considera que la cotización de Southern ya tiene internalizado el efecto de las eficiencias operativas de la empresa y de los altos precios de los metales. “Creemos que el desempeño positivo ya está reflejado en las acciones”, afirma en el citado informe.

Asimismo, Credicorp prevé que los inversionistas se centrarán en las noticias en torno al yacimiento de Tía María, sobre todo, en lo referente a las reacciones de la comunidad local. Southern estima comenzar la construcción del proyecto en 2025.

Durante el tercer trimestre del 2024, el beneficio neto de Southern Copper fue de US$ 897 millones. Esto significó un incremento de 45% en comparación al mismo periodo del 2023.

Comparativo

¿Qué dicen las otras casas de bolsa sobre esta misma acción? Según la BVL, todas proyectan que la cotización está por encima del valor fundamental. Kallpa Securities, Intéligo SAB y BTG Pactual calculan un valor objetivo de US$ 60, US$ 83.25 y US$ 90, respectivamente.

Asimismo, LarrainVial y Grupo Coril estiman un valor fundamental de US$ 73.30 y US$ 70, cada uno.

El precio objetivo, explica la BVL, es el consenso a 12 meses de analistas research, y se toman cálculos con una antigüedad máxima de 3 meses.

SOBRE EL AUTOR Guillermo Westreicher Herrera Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.





Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

- Acciones de cementeras se revalorizarían en la BVL, ¿por qué?

- Estímulo de China no cubre expectativas: el impacto en bolsa y dólar

- Cementeras y construcción: ¿cuánto pagarían estas acciones en dividendos?