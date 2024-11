Credicorp Capital estima que el valor objetivo de estos títulos mineros es de US$ 15.4 ¿En qué sustenta su proyección?

En un análisis de los estados financieros de Buenaventura, el holding del BCP destaca algunos aspectos clave. En primer lugar, señalan que alcanzó una utilidad neta de US$ 237 millones en el tercer trimestre del 2024, mientras que el año pasado en el mismo periodo se registró una pérdida de US$ 28 millones.

“La utilidad neta estuvo muy por encima de la previsión, explicada por los buenos resultados operacionales, pero además por la venta de su filial Chaupiloma Royalty Company por US$ 210 millones”, aclara Credicorp.

Como segundo punto, el referido informe asegura que la posición financiera de Buenaventura continúa consolidándose, alcanzando un ratio de apalancamiento de 0.5 al cierre del tercer trimestre del 2024. Ello, destacan, está por debajo del 1.4 del trimestre anterior.

Un tercer factor que eleva las expectativas sobre Buenaventura, según Credicorp, es que recientemente Moody’s subió su calificación a B1 con perspectiva positiva.

Finalmente, el holding financiero hace referencia a varios proyectos en cartera. “Hacia adelante, la compañía espera ejecutar inversiones en el proyecto San Gabriel por entre US$ 240 millones y US$ 250 millones durante el próximo año. Con relación al proyecto Trapiche, la empresa espera recibir la aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental dentro de los próximos seis meses”, recalca el referido análisis.

Otros estimados

Kallpa Securities, Intéligo SAB y Seminario & Cía calculan un valor fundamental para Buenaventura de US$ 20.20, US$ 13.10 y US$ 9.80, respectivamente.

Asimismo, BTG Pactual, LarrainVial y Grupo Coril estiman un valor objetivo de US$ 16.86, US$ 14.80 y US$ 15, cada uno.

Los datos anteriores son recogidos de un reporte oficial de la BVL.

