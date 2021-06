En el marco de la segunda ola de contagios por COVID-19, el Gobierno de Francisco Sagasti empezó a otorgar a mediados de febrero de este año el Bono 600 con el objetivo de dar una asistencia económica a las familias en situación de pobreza o pobreza extrema.

El subsidio de S/ 600 tiene como objetivo beneficiar a un total de 4 millones 722 mil 480 hogares, pero hasta mediados de junio aún faltaban cobrar 458 mil 484 beneficiarios y faltan pocos días para que caduque el plazo.

Si bien, a mediados de febrero se empezó a pagar a los beneficiarios, según una modalidad asignada; hasta la fecha son varios ciudadanos que no han hecho efectivo el cobro, ya que desconocen si fueron incluidos en el padrón para recibir dicho bono y, de haber salido elegidos, no saben cómo es el pago. De ser así, no te preocupes, ya que aún estás a tiempo de cobrar el dinero.

MÁS INFORMACIÓN: Consulta en este link si aún puedes cobrar el Bono 600 y cuándo

¿CÓMO SABER SI SOY BENEFICIARIO DEL BONO 600 SOLES?

Si deseas saber si eres uno de los beneficiarios del Bono 600, solo tienes que ingresar a la página oficial habilitada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y seguir estos pasos:

Ingresa al link https://consultas.bono600.gob.pe/#/ o HAZ CLIC AQUÍ .

o . Coloca tu número de DNI.

Escribe la fecha de emisión de tu DNI.

Haz clic en el recuadro “No soy un robot”.

Marca en el recuadro “Acepto la política de privacidad”.

Y finalmente hacer clic en “Consulta si tu hogar es beneficiario”.

Página oficial del Bono 600. (Foto: Midis)

¿QUÉ HACER SI TENGO PROBLEMAS CON EL COBRO DEL BONO 600?

Si tienes algún problema para hacer efectivo el cobro del Bono 600 soles, puedes reportar tu malestar en la página que implementó el Midis de la siguiente manera:

1. Ingresa a https://casos.bono600.gob.pe o HAZ CLIC AQUÍ.

2. Luego, ingresar estos datos: número de tu DNI, la fecha de emisión de dicho documento, aceptar la política de privacidad, escribir el código CAPTCHA (de cinco letras o números) y finalmente clic en “Ingresar”.

Página oficial del Bono 600. (Foto: Midis)

3. Tras ello se cargará la página “¿Problemas con tu bono?”, donde te mostrará dos opciones: registrar un caso y realizar otra consulta. Haz clic en “Registrar un caso”.

Página oficial del Bono 600. (Foto: Midis)

4. Se abrirá una nueva ventana donde aparecerán seis opciones para que selecciones una de acuerdo con el problema que tienes para cobrar el bono 600 soles. Estos son:

Cambio de perceptor.

Beneficiario posiblemente ha sido suplantado.

Deseo renunciar o devolver el dinero.

No aparece la entidad financiera en mi departamento, provincia, distrito para realizar el cobro del bono.

No me llegó el mensaje de texto SMS.

Me acerqué a la entidad financiera y no tenía el depósito.

5. Una vez que escojas una de las opciones, la plataforma te mostrará una ficha para para completar datos del beneficiario: DNI, nombres, apellido paterno, apellido materno, celular y correo electrónico; así como ubicación actual del beneficiario: departamento, provincia y distrito. Luego ingresa los caracteres que se muestran y clic en “Enviar”. De esta forma, el Midis registrará y atenderá su caso.

Página oficial del Bono 600. (Foto: Midis)

6. Cada caso reportado se verificará tomando en cuenta la particularidad y la conformación del hogar. Para ello, se utilizan las fuentes oficiales del Censo Nacional, Registro Único de Identificación de las Personas Naturales del RENIEC y el Padrón General de Hogares, entre otros.

¿HASTA CUÁNDO PUEDO COBRAR EL BONO 600?

El plazo establecido para hacer efectivo el cobro del Bono 600 vence el 30 junio, pero debido a que son varios los ciudadanos que desconocen si son beneficiarios, el Midis anunció que busca gestionar la extensión de la fecha para el abono de estos recursos con el fin de dar una asistencia económica a las familias en situación de pobreza o pobreza extrema.