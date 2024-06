“Todos los años tenemos desastres naturales (en el Perú). No puede ser que la infraestructura pública no esté asegurada, ¿cuántos millones le cuestan al país esos eventos (que pueden afectar) un puente, un colegio, una posta médica o una locación policial? Todos esos lugares no están cubiertos por un seguro. Entonces, cuando hay un desastre, se genera un deterioro de los servicios públicos y de la seguridad”, indicó César Rivera, gerente general de Pacífico Seguros.

LEA TAMBIÉN: Aseguradoras en Perú empiezan a implementar IA

“Con una fracción muy pequeña del presupuesto público, se puede asegurar infraestructura pública. Si queremos que nuestro país sea resiliente ante eventos catastróficos y que de verdad incluso podamos salir fortalecidos (de esos desastres), necesitamos que existan políticas públicas”, agregó Rivera.

El gerente también se refirió a los seguros de vivienda, particularmente, en el caso de los edificios multifamiliares. En dichas construcciones, advirtió, algunos departamentos están asegurados y otros no, y además se debe pensar en las áreas comunes.

“Tiene que haber obligatoriedad para asegurar las zonas públicas o lugares comunes de las edificaciones”, indicó.

El gerente de Pacífico Seguro se refirió también a la situación en dos países. Primero, Puerto Rico, donde luego de un huracán se dio una iniciativa para asegurar los edificios públicos contra ese tipo de evento catastrófico. Asimismo, en Argentina, ante la presencia de heladas, se amplió el seguro para las zonas agrícolas, comentó el CEO.

Seguro agrícola

Alberto Vásquez, gerente general de La Positiva Seguros, destacó la implementación del Seguro Agrícola Catastrófico (SAC), que arrancó en Perú como una iniciativa de las aseguradoras privadas.

“(El SAC) está dirigido a agricultores que no tienen más de 10 hectáreas y las destinan principalmente a la subsistencia. Los agricultores por sí mismos no iban a contratar el seguro, lo hizo el Gobierno”, apuntó Vásquez.

“La impresión que tenemos en el gremio (de aseguradoras) es que muchas veces los reguladores ejercen más un rol fiscalizador que promotor. Para el segmento al que (las compañías de seguros) todavía no llegamos, son importantes las políticas públicas”, añadió el gerente de La Positiva.

Mediante el SAC, durante la campaña agrícola 2022-2023, se pagaron S/ 49 millones en indemnizaciones para 182 mil agricultores afectados en las 24 regiones del Perú. Así lo informó la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg) en el marco del Insurance Day 2024.

LEA TAMBIÉN: Tres de cada cuatro familias que perdieron a alguien no tenían seguro de vida

La cobertura del SAC fue contra lluvias excesivas o inoportunas, granizo, altas temperaturas, exceso de humedad, inundación, incendio, falta de piso para cosechar, heladas, bajas temperaturas, entre otros similares que pueden afectar los sembríos.

Regiones

Según datos de Apeseg, las regiones del Perú que recibieron más indemnizaciones tras la campaña 2022-2023 por el Seguro Agrícola Catastrófico (SAC) fueron: Puno (S/ 8.6 millones), Apurímac (S/ 8.1 millones), Ayacucho (S/ 7.3 millones), Huancavelica (S/ 6.8 millones) y Cusco (S/ 6.0 millones).