La campaña electoral no solo causa incertidumbre en los mercados financieros locales, sino que también ha despertado algunos temores entre personas y empresas sobre el futuro de sus patrimonios.

La reacción ante tales miedos ha sido tratar de poner a buen recaudo los ahorros y recomponer los portafolios de inversión. Las personas y empresas han optado por salir de sus depósitos en dólares en la banca y de sus inversiones en fondos mutuos para llevar su dinero al exterior o para guardarlo bajo el colchón.

Colchones

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), corroboró que los peruanos “más nerviosos” ya han retirado su dinero del sistema financiero. “Eso no necesariamente son salidas del país, muchos dólares pueden estar realmente en los colchones, en las casas”, refirió en la presentación del reporte de inflación.

Justamente, la caída de US$ 7,294 millones que registran desde fines de marzo las Reservas Internacionales Netas (RIN) se explica, en parte, por la disminución de depósitos en moneda extranjera.

Para estimar la reducción de depósitos en dólares, se considera que entre abril y mayo de este año los fondos de encaje en el BCR, componente importante de las RIN, bajaron en US$ 4,500 millones.

Generación

Y puesto que la tasa de encaje es de 35% (porcentaje de los depósitos en dólares), se infiere que en esos dos meses salieron del sistema financiero depósitos por alrededor de US$ 13,000 millones.

Principalmente las personas mayores de 50 años han decidido sacar esos excedentes fuera del país por temor a perderlos o a que se los quiten, señaló a Gestión Carlos Rojas, CEO de Capia SAFI.

“Esa es una generación que se ha asustado con algunas frases de la campaña electoral, como estatización, nacionalización, reforma agraria, que le recuerdan épocas en las que perdieron su patrimonio. Son los que tienen más ahorros para vivir su vejez”, sostuvo.

Mayor patrimonio

Para abrir una cuenta de ahorros en EE.UU. desde Perú, las personas de alto patrimonio necesitan un depósito de entre US$ 150,000 y US$ 250,000, indicó Paul Rebolledo, director de Financial Valuation.

Según Rojas, los bancos más grandes del país están hoy ofreciendo a sus clientes de mayor patrimonio servicios para abrir depósitos afuera.

“En la mayor parte de casos de personas que no tienen el monto necesario, lo que hacen es viajar a EE.UU. con una cantidad determinada para abrir presencialmente la cuenta”, estimó Rebolledo.

Detalló que los requisitos dependerán de cada entidad financiera. Algunos suelen pedir un social security number, pero también un recibo de agua o luz, que puede ser de un familiar cercano, dijo.

Tres tendencias

Observa tres tendencias en las decisiones de peruanos respecto de sus ahorros e inversiones. La primera es la dolarización de los excedentes para cubrirse de los aumentos del tipo de cambio; la segunda, una reducción de la inversión en activos financieros peruanos y, la tercera, una mayor diversificación internacional, sobre todo en los mercados de EE.UU. y China.

A eso se añade que el inversionista peruano, en promedio, tiene un perfil conservador y se preocupa mucho de la volatilidad, dijo.

“Hoy los inversores de diferente tamaño quieren deshacerse de los activos financieros peruanos, de acciones y bonos, que están muy golpeados”, coincidió en señalar Eduardo Leciñana, wealth manager de Seminario SAB.

Esperar y ver

“En este escenario, están buscando ser antifrágiles comprando dólares, aun cuando esté caro, e invirtiendo en acciones blue chip estadounidenses”, añadió.

Si bien hay quienes están moviendo sus recursos fuera, también existen otros inversionistas con dólares en el colchón o en cuentas de depósito en modo “wait and see” (esperar y ver), pendientes de las señales que brinde el nuevo Gobierno.

Y mientras no se den señales de tranquilidad, todas estas tendencias seguirán, afirmaron los expertos.

Compra de dólares con retiro de CTS

La tendencia a la dolarización de ahorros e inversiones de los peruanos se mantendría, estimó Eduardo Leciñana, wealth manager de Seminario SAB.

“Da igual que el tipo de cambio siga subiendo; es como pagar una prima de seguro, que muchas veces no utilizamos, pero que nos da tranquilidad en el escenario tan complejo que estamos viviendo”, añadió.

Carlos Rojas, CEO de Capia SAFI, señaló que hay mucha gente que está retirando sus depósitos de CTS para comprar dólares. Estimó que la disposición de hasta S/ 17,600 de los fondos de AFP también se estaría destinando a adquirir la divisa estadounidense.

Leciñana refirió que las declaraciones del presidente del BCR, Julio Velarde, quien deslizó la posibilidad de dejar el cargo en el próximo gobierno, fueron tomadas negativamente por los mercados financieros. “Hoy los inversionistas necesitan más confianza, y Velarde es una persona que da tranquilidad y confianza con el manejo monetario y el control de la inflación”, manifestó.