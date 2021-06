Ya más de 600,000 afiliados a las AFP han presentado su solicitud de retiro de fondos de hasta 4 UIT (S/ 17,600), informó la Asociación de AFP. Así, desde el 27 de mayo –fecha de inició de presentación de solicitudes según un cronograma establecido por la Asociación de AFP- hasta el pasado 2 de junio, 668,225 afiliados ya realizaron este trámite.

Ante ello muchas personas ya están pensando cómo invertir ese dinero, especialmente en un contexto de pandemia, ya que algunos lo utilizarán para saldar deudas, el comienzo de un emprendimiento o como cuota inicial para adquirir una vivienda propia.

Es muy común que las personas elijan la inversión en inmuebles como la manera más práctica, segura y amigable de que el dinero crezca.

La tendencia es que el valor de las propiedades aumente con el tiempo, también puedes obtener ganancias adicionales mediante el alquiler, y lo convierte en una persona más confiable ante la banca para solicitar un crédito, entre otros.

Properati, el portal para encontrar una vivienda en Latinoamérica, realizó una investigación en el mercado peruano y encontró los 4 aspectos clave antes de invertir en una vivienda:

1.- Ticket promedio del metro cuadrado: conocer el precio del metro cuadrado antes de adquirir un inmueble permitirá hacer un cálculo entre el presupuesto establecido y la inversión a realizar.

El valor del metro cuadrado promedio de propiedades en venta en Lima Metropolitana ha sido estable con una ligera variación de -1.93% al cierre de abril del 2021 y presenta un ticket promedio de US$ 1,581.

En cuanto a los valores más altos según la zona: Lima Centro US$ 1,721 le sigue Lima Este con US$ 1,256, luego Lima Sur con US$ 982 dólares y Lima Norte con un ticket de US$ 869.

2.- Los distritos más solicitados : en cuanto a los distritos más demandados en Lima Metropolitana para venta: lo lidera La Molina (12%), Santiago de Surco (9%), San Juan de Lurigancho y San Borja(6%) y Los Olivos (5%).

En cuanto a mercado alquiler, se encuentran: Santiago de Surco (10%), Los Olivos y Miraflores (9%), San Miguel y La Molina (ambos con 8%).

3.- Preferencia de metrajes en zonas de Lima : la demanda de departamentos varía según el distrito. Por ejemplo: En Lima Sur el metraje promedio que buscan las personas es de 99 m2 en Lima Centro es de 98 m2; en Lima Este de 92 m2; y en Lima Norte de hasta 79 m2.

Con respecto a casas la La demandada de Lima Sur, Lima Centro y Lima Este se inclina por viviendas de 200 m2 aproximadamente y Lima Norte por espacios de hasta 180 m2.

4.- La opinión de un experto : antes de invertir en una vivienda, es importante asesorarse y recibir la opinión de un experto en el sector, pues esto permitirá encontrar la mejor vivienda posible.

Bajo este orden de ideas, empresas como Properati empezaron a brindar asesoría inmobiliaria personalizada totalmente gratis.