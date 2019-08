Comida, movilidad, entretenimiento, compras en línea.

Viajes, videojuegos y suscripciones digitales son solo algunas cosas que forman parte del estilo de vida de los millennials. Los gastos en productos y servicios representan la principal salida de ingresos de esta generación.

Algunos, incluso, suelen gastar más de lo que ganan. Aquí radica el principal problema del por qué los millennials no pueden ahorrar.

Solo piense un segundo, ¿cuánto gastan en servicios digitales? Netflix, Spotify Premiun, PlayStation Plus, HBO, etc. No solo eso, si sumamos las demás actividades de la generación, podríamos entender perfectamente por qué no pueden guardar su dinero.

Si se siente identificado con las primeras líneas, tome en cuenta las siguientes recomendaciones que lo ayudarán a frenar el gasto excesivo durante el mes:

LLEVE UN CALENDARIO

Es recomendable anotar todo. Anote la fecha, por ejemplo, si compra una suscripción. Si considera que no la utilizó mucho y quiere recortar gasto, cancele. Ponga una alarma por lo menos dos días antes de que llegue el día de la renovación automática.

REFLEXIONE

Verifique si su estilo de vida de verdad requiere contratar la suscripción mensual. ¿Cuántas veces a la semana tienes tiempo para disfrutar de ella?, piense que tal vez esté pagando una mensualidad a la que no le saca el provecho suficiente.

Toma en cuenta las siguientes recomendaciones que te ayudarán a frenar el gasto excesivo durante el mes. (Foto: Andina)

DIVIDA Y AHORRE

Si está decidido a realizar el gasto, busque alternativas que le permitan pagar menos. Por ejemplo, algunas membresías de streaming tienen descuento si se adquieren para más de un usuario, puede juntar a su familia o amigos y así disminuir el costo.

TÓMESE UN MINUTO

Al comprar cualquier cosa por Internet, ya sean aplicaciones, juegos, productos traídos de otro país, etc.; espere un momento antes de realizar la compra. Pregúntese si lo quiere o necesita realmente, si lo aprovechará en su totalidad y cómo ese gato afecta a su economía.

INVIERTA

Una vez que logre disminuir sus gastos mensuales, lo primero en su lista de metas debe ser incrementar su capital. Puede utilizar vehículos de inversión que le pueden ayudar en esta tarea.

Si a pesar de todo, el dinero sigue sin alcanzarle hasta quincena, quiere decir que sus finanzas personales están fuera de control y es mejor que busque asesoría financiera.

Finalmente, no es necesario privarte de todo aquello que forma parte de su estilo de vida; sin embargo, es posible reducir gastos innecesarios y así poder disfrutar de una economía más holgada que le permitan cumplir sus principales objetivos que por las deudas no puede lograr.