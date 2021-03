La pandemia por coronavirus ha obligado a cambiar el estilo de vida a muchas personas en todo el mundo. Asimismo, la forma en la que se trabaja, estudia y frecuenta a los familiares se ha transformado.

En la actualidad nuestras actividades más importantes giran en torno a una pantalla y el uso de diversas plataformas que nos permiten comunicarnos con inmediatez y vernos a través de una videollamada.

Sin embargo, en algunos casos la comunicación se vuelve estresante y el contacto visual permanente genera una tensión extra en las personas, convirtiendo las reuniones por Zoom u otras plataformas similares en encuentros mucho más cansadas que las presenciales. Así lo evidencia un estudio publicado por el laboratorio Virtual de Interacción Humana de la Universidad de Stanford (VIHL).

Diversos especialistas en el tema explican a Gestión que las condiciones para trabajar desde casa y por video conferencia son importantes, teniendo en cuenta que se deben tener las comodidades necesarias como una silla ergonómica y un espacio iluminado, fresco, sin distracciones y dedicado solo a esa actividad.

“Hay que buscar lugares tranquilos. Quizás un depósito puede ser convertido en una oficina y cada tarde hacer un break". (Foto: iStock)

Asimismo, confirman que existen elementos que hacen de una conferencia por Zoom más agotadora. José Torres-Llosa, socio a cargo de Interim Management en Amrop Perú, menciona una circunstancia denominada “el factor espejo”. “Cuando una persona se encuentra en una reunión presencial, no se está viendo así mismo, en cambio en Zoom estás frente a una pantalla y una audiencia, tú mismo te estás observando. Esto según los psicólogos genera una ansiedad en las personas porque son más conscientes de su aspecto, sienten que todo el mundo las mira, resultando agotador por lo mismo que el cerebro trata de interpretar todas las miradas que está recibiendo, por ello, se genera un factor de estrés”, explica.

Para aminorar esta tensión, Torres-Llosa aconseja minimizar el mosaico y reducir la imagen en donde “aparece mi rostro” para así dejar ver solo a la persona que está interviniendo en la reunión.

Por otro lado, en algunos casos el manejo de las plataformas como Zoom y Google Meet es agobiante, pues aún hay colaboradores que no son expertos en las herramientas y necesitan ayuda para poder utilizarlas, así lo confirma la doctora María Elena Escuza, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Norbert Wiener.

“Muchas de las personas que tienen reuniones digitales no han nacido con la tecnología, entonces vemos que la gente tiene que pedir ayuda porque de repente se le va la señal, no escucha bien, no está prendido el micro, entonces se tienden a distraer más, se genera estrés”, explica.

De la misma forma, el cambio drástico en nuestras vidas “sobre todo cuando no existe una fecha de retorno y nunca retornaremos a la normalidad como la teníamos”, puede generar un punto más de estrés, más aún cuando los hogares se han convertido en oficinas, pues las cosas cotidianas afectan a las personas, “las ponen tensas porque el perro ladra, los niños hablan o hay algún ruido en la casa”, detalla Escuza.

Igualmente, el tema del horario es un detonante de la fatiga – explica Alexandra Salazar, coordinadora de proyectos de Right Management en ManpowerGroup- porque al trabajar desde casa a través de videollamadas, no hay tiempos definidos, “en muchos casos, las personas no tenemos definido el tiempo para el trabajo, para la casa y los hijos, entonces, te cansa estar frente a la computadora en reunión tras reunión con tu equipo de trabajo, con tu cliente, con el proveedor, además de las reuniones del colegio y la junta del edificio. Todo eso hace que estemos agotados de reuniones”, comenta Salazar.

Así también lo confirma Torres-Llosa, quien explica “no se debe abusar de las video conferencias”, pues existen circunstancias en las que se puede prescindir de herramientas como Zoom, optando por otros tipos de comunicaciones no presenciales, “si puedes hacer una reunión por teléfono entonces hay que hacerlo o ¿por qué no un correo? Ahora, si se trata de negociaciones dependiendo de la complejidad, quizás valga la pena realizar una video conferencia. Pero yo creo que la gente abusa de las plataformas de video llamadas porque simplemente todos lo hacen”, afirma.

Recomendaciones

Para evitar el cansancio en las reuniones por la “falta de la planificación”, señala Alexandra Salazar de ManpowerGroup, “hay que tener una planificación porque hay que ver qué tipo de metodología necesita tu equipo para hacer de la videollamada más dinámica, se debe promover formas de conectar con las otras personas”.

Asimismo, para que las videoconferencias sean productivas y menos cansadas, se debe valorar el tiempo de todos los participantes y solo “convocar aquellas personas que realmente aporten valor a la reunión, limitar el tiempo que debe durar, pues pasarnos horas no es eficiente ni saludable psicológicamente”, detalla José Torres-Llosa de Amrop Perú.

Por otro lado, los entrevistados concuerdan en que una reunión efectiva dura 45 minutos y necesariamente debe tener pausas de aproximadamente 15 minutos para estirarse, ir al baño y refrescarse, poder beber un poco de agua o simplemente despejar la vista de la computadora y respirar. Así desconectas tu cerebro un rato y no te abrumas.

Estirarse un par de minutos entre reunión ayuda a despejar la mente y relajar el cuerpo. (Foto: iStock)

Por último, María Elena Escuza, directora Escuela de Psicología U. Wiener, recomienda a las empresas “cumplir con la normativa del Ministerio de Trabajo sobre las horas laborales y monitorear que los trabajadores lo cumplan”, pues muchas veces se puede “tener una obsesión por el trabajo virtual y eso es muy estresante”.

La especialista también enfatiza en el uso de herramientas y espacios adecuados, “hay que buscar lugares tranquilos. Quizás un depósito puede ser convertido en una oficina y cada tarde hacer un break, pararse a tomar un café, pues hay estudios que indican que un receso es indiscutiblemente beneficioso para las personas que trabajan online”.

