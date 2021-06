No solo el turismo ha sido afectado por la pandemia, también los programas de intercambio para que estudiantes peruanos viajen a otros países a trabajar. Así lo explica Marita Muro, CEO y founder de la agencia UNE que lleva 20 años trabajando en programas como work and travel, internship, training, entre otros, principalmente con Estados Unidos.

Pasado el temporal de la cuarentena inicial –donde tuvieron que trabajar con Cancillería y la Embajada de Estados Unidos para lograr que todos los estudiantes que estaban en dicho país puedan regresar—, el panorama ahora está más claro. Siguen reclutando estudiantes a la espera que la embajada vuelva a dar citas para otorgar las visas correspondientes.

“Los que no viajaron el año pasado están con el proceso terminado, con el derecho consular pagado, a la espera de poder sacar la visa este año. Calculamos que en setiembre la embajada vuelva a trabajar”, señala Muro, y aclara que el documento para estos programas es la visa J1.

Sobre el tema de las visas, el presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit), Ricardo Acosta, pidió a Cancillería que intervenga para facilitar la ida de los estudiantes, y que abran un canal específico para que no se vean perjudicados.

Añadió que no queda claro por qué no atienden y en qué políticas se basan, “porque ya estamos queriendo volver a la normalidad y los estadounidenses mejor que nadie están reactivando su economía”.

Señaló también que en muchos casos los peruanos están yendo a países como Ecuador para solicitar la visa en los consulados de Estados Unidos, pero ya han empezado a poner restricciones, porque no es lo usual. Mientras que la demanda por visas de turista también es alta, y las citas se están dando para el 2022.

Programas

Respecto a los programas de intercambio cultural, Muro explicó que los más pedidos en UNE son tres.

Work and travel está dirigido a estudiantes de universidades e institutos superiores a nivel nacional, que estén cursando desde el primero al último ciclo. Deben ser mayores de 18 años, tener un inglés conversacional, y no se necesita una carrera en específico. Son contratados para trabajar durante cuatro meses.

Internship es para estudiantes universitarios y de institutos que están terminando la carrera o que hayan egresado hace no más de 12 meses. Aplican a prácticas profesionales remuneradas relacionadas a su profesión por un año y no necesita tener experiencia previa. Deben tener entre 18 y 35 años, y se pide inglés intermedio o avanzado.

Y está el training, que puede ser académico con los mismos requisitos que el internship, pero con un año de experiencia en el área a la que van a postular. Y si no tiene estudios, el postulante (hasta 35 años) debe demostrar que tiene cinco años de experiencia en el área a la cual postula. El intercambio es máximo por un año para casos de hospitalidad (hotelería, turismo, gastronomía y cocina) y para las demás carreras puede ser hasta 18 meses.

Condiciones

El pago para acceder a estos programas es de entre US$ 1,100 y US$ 1,695. “El precio regular es alrededor de US$ 1,900, pero como no hay movimiento se ha reducido, y tenemos la opción de pagar hasta en cuatro cuotas, y si pagan al contado hay un descuento”.

La remuneración para quienes van al intercambio es en promedio US$ 12 la hora, por trabajo a tiempo completo (40 horas). Los que van al programa work and travel tienen la opción de conseguir más de un trabajo.

Estos programas son creados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y buscan estudiantes de todos los países. Ellos designan organizaciones que se denominan sponsors, que son empresas que los representan para llevar a cabo los programas. Y ellos a su vez designan agencias locales en todo el mundo para ayudar a reclutar.

“Cada persona debería probar por lo menos una vez este tipo de experiencias, porque les ayuda a su crecimiento personal, profesional, y ven de distinta manera el mundo. Además, tiene un plus que es la vacunación, sobre todo para los jóvenes”, detalla Muro.