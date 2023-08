Paula Oliveira, directora ejecutiva de Turismo de Lisboa, cuenta que “desde el siglo XIX, Cascais fue el lugar elegido por la familia real, la nobleza y la alta burguesía portuguesa para escapar del calor de Lisboa y pasar allí largas temporadas de verano. A inicios del siglo XX se convirtió en refugio de la élite europea y actualmente es elegida para la residencia de celebridades internacionales que buscan la naturaleza, la paz y la seguridad del entorno”.

Su fácil acceso y su proximidad a Lisboa, así como sus villas y palacios, y los 14 hoteles 5 estrellas que posee, lo posicionan como un destino ideal para los viajeros de lujo. Paseos a caballo por el Parque Natural de Sintra-Cascais, la observación de la ciudad a bordo de un helicóptero, una ronda de golf o una jornada de pesca de altura seguida de un taller de cocina son algunos de los planes más exclusivos que recomienda Oliveira.

Destino. Foto: Milagros Vera C.

Hedonismo puro

Cascais nos sorprende con un día soleado. Aunque no es temporada de verano, esta ciudad goza de un clima envidiable todo el año, con 300 días de sol y temperaturas ideales para vacacionar a orillas del Atlántico. La playa La Ribeira suele estar repleta de bañistas, así que es mejor avanzar un poco más hacia la pequeña Cresmina o su vecina Guincho Beach, de belleza salvaje y olas enormes, que la posicionan como la favorita de tablistas, windsurfistas, kitesurfistas y amantes de los deportes náuticos.

A la hora del almuerzo puede elegir entre un menú suculento de propuestas. Fortaleza do Guincho es un restaurante de pescados y mariscos que cuenta con una estrella Michelin. Su menú degustación es un viaje por los sabores portugueses y los frutos del mar frescos. La revista Time Out recomienda el restaurante Cantinho do Avillez del chef José Avillez, cocinero con dos estrellas Michelin, que garantiza una experiencia culinaria de excelencia.

Por la tarde, el punto de encuentro es Boca do Inferno, un arco natural creado por la erosión y el tiempo que fue bautizado así por el rugido que produce el mar al chocar contra las rocas. Este acantilado se ha convertido en el lugar perfecto para ver la puesta de sol, y a eso vamos.

Tras ello, nos perdemos entre las calles empedradas del casco antiguo, que parece detenido en el tiempo, y disfrutamos de una tarde de compras en la calle Frederico Arouca, la más comercial y antigua de la ciudad. La jornada no puede terminar sin probar el mejor helado del mundo, como se le conoce al postre frío hecho de fruta y leche de Santini, la heladería más famosa de Portugal, que funciona desde 1949. Eso sí, prepárese para hacer fila, porque su fama atrae a locales y extranjeros.

Viaje al edén

Aquella mañana la reservamos para navegar. Salimos desde el puerto deportivo en un catamarán de lujo que nos condujo en un paseo inolvidable por la bahía de Cascais y la costa de Estoril. A bordo es posible avistar edificios históricos, fortificaciones erigidas para proteger la ciudad en el siglo XV e impresionantes acantilados.

Si es amante de las actividades al aire libre, puede practicar el deporte estrella de esta bahía: el golf. Por si no lo sabe, en estas tierras se ubica uno de los cien mejores campos del mundo y el mejor de Portugal, que ha sido diseñado por el arquitecto Arthur Hills. El Oitavos Dunes cuenta con 18 hoyos que miran al mar y a la sierra de Sintra.

Visitar el Farol de Santa Marta es también obligado. Se trata de un monumento decorado con azulejos blancos y azules que, en su torre de 20 metros de alto, brinda una panorámica espectacular de Cascais. Este lugar fue refugio de espías durante la Segunda Guerra Mundial y aquí el escritor Ian Fleming concibió al agente secreto James Bond. En su honor, el hotel Palácio Estoril ha creado el 007 Martini, un coctel que le recomendamos para cerrar con broche de oro su visita a este destino de película.

Datos

No hay vuelos directos desde Lima. Iberia, Air Europa, KLM, Air France, Latam y United vuelan a Lisboa con, al menos, una escala.

Desde la capital lusa se puede ir en auto por unos 50 minutos hasta Cascais.

Descanse a cuerpo de rey en alguno de estos hoteles de lujo: Grande Real Villa Itália, The Oitavos o Estoril Vintage Hotel.

Visit Cascais recomienda el taller Winemaker for a Day. De la mano de un enólogo, diseñará su marca de vino.

Destino. Foto: Milagros Vera C.