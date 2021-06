Estados Unidos es el principal destino para los peruanos que viajar al exterior a vacunarse.

Según datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones, se estima que este año alrededor de 100,000 peruanos ya han viajado al país norteamericano para vacunarse.

No obstante, no todos los que cuentan con los recursos para hacerlo pueden viajar a Estados Unidos, ya que además requieren contar con la visa.

Juan Victor Sáenz, CEO de la agencia de viajes Vacunatravel.com, explicó que si bien la embajada de Estados Unidos en Perú sí está atendiendo solicitudes de visa, debido a la alta demanda y las restricciones de distanciamiento social por el COVID-19 las citas se programan para dentro de varios meses e incluso para el próximo año.

Y debido a que algunas personas buscan vacunarse pronto, miran hacia otros destinos donde no hay exigencia de la visa.

Así, Víctor Sáenz refiere que son tres los destinos que se abren para los peruanos que no pueden viajar a Estados Unidos.

Serbia se ha convertido en un centro de atracción para el turismo de vacunas, debido a que impulsa la inoculación de los extranjeros.

Cuenta con las principales vacunas, como las de Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Sputnik. No obstante, Sáenz comenta que la Johnson & Johnson se agotó en la última semana debido a la gran demanda.

El atractivo de la Johnson & Johnson es que solo requiere de una sola dosis, por lo que demanda un menor tiempo de estadía. Sáenz refiere que están a la espera de se confirme cuándo Serbia volverá a contar con la vacuna de Johnson & Johnson.

El ejecutivo indica que están al tanto de esta información pues para contratar un paquete de viaje a cualquier destino ellos también tramitan la cita para la vacunación.

“Nosotros tramitamos la cita para la vacunación, la cual puede programarse para dentro de siete a quince días. El viajero va con la certeza de su fecha de vacunación”, indicó Sáenz.

Cuando aún había la vacuna de Johnson & Johnson en Serbia, Sáenz comenta que cerraron paquetes de viaje (vuelo y estadía) por una semana con un costo de alrededor US$ 1,500.

Pero mientras no vuelvan las provisiones de Johnson & Johnson, quienes busquen viajar a Serbia deberán recibir dos dosis de algunas de las otras vacunas en un periodo de 21 días. En esos casos, el tiempo de estadía se alarga y el costo sube a entre US$ 2,800 a US$ 3,000, indicó.

Un segundo destino es Rusia, para recibir su famosa vacuna de Sputnik. No obstante, Sáenz refiere que el flujo de extranjeros aún es bajo pues muchos están a la espera de que esta vacuna reciba las aprobaciones de autoridades sanitarias de Europa o Estados Unidos, para así tener más confianza sobre su efectividad.

Un paquete de viaje para vacunarse en Rusia puede costar entre US$ 2,500 a US$ 3,000, agregó el ejecutivo.

Un tercer destino que atrae a los turistas es Cuba, no solo para vacunarse sino para aprovechar las playas de Varadero.

“En Cuba se están aplicando la vacuna Soberana, pero aún no tiene las certificaciones internacionales por lo que nosotros no lo recomendamos. No obstante, hay personas que igual van para allá”, anotó.