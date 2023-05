Una guitarra destrozada en escena por el fallecido líder de Nirvana, Kurt Cobain, se vendió por casi 600.000 dólares, una cantidad 10 veces mayor a la estimada, dijo el sábado una casa de subastas.

La destrozada Fender Stratocaster negra fue rearmada, pero ya no sirve como instrumento pues no puede ser tocada, dijo Kody Frederick de Julien’s Auctions a la AFP a comienzos de mes.

La casa de subastas dijo que esperaba que el instrumento se vendiera por 60,000 dólares en el remate público realizado en el Hard Rock Cafe de Nueva York. Sin embargo, fue vendida en 595,000 dólares, informó Julien’s en un comunicado.

Guitarra de Kurt Cobain ( Foto AFP)

“En el escenario, cuando tocaba, Kurt Cobain era una máquina”, dijo Frederick.

Los éxitos de Nirvana, muchos de los cuales fueron escritos por Cobain, incluyeron “Come As You Are”, “Lithium” y “Smells Like Teen Spirit”, un tema que se convirtió en himno para una generación de adolescentes. Cobain se suicidó en 1994.

La subasta de tres días, que concluye el domingo, también incluye objetos de las carreras de Eddie Van Halen, Elvis Presley, Freddie Mercury, Bill Wyman y Janet Jackson.

Subasta de guitarra de Kurt Kobain de Nirvana





Fuente: AFP

LEA TAMBIÉN:

d