Alexandra Grande, medalla de oro en karate kumite

Antes de la cuarentena tenía como objetivo romper mi récord haciendo sentadillas con 170 kilos de peso. Quería llegar a los 200, pues deseaba aumentar masa muscular ya que estuve casi un mes en Europa. Pero debí cambiar mi entrenamiento mientras permanecí en casa. Como se postergaron los Juegos Olímpicos de Tokio hasta el 2021, me enfoqué en fortalecer el cuerpo, trabajar la parte básica del kumite, perfeccionar la técnica y la flexibilidad. Para mi suerte tengo un ‘dojo’ en casa y he hecho sesiones en vivo con mi entrenador . Casi todos los días colgaba parte de mis entrenamientos en redes.

En paralelo seguí trabajando con las marcas en generar contenido. Por ejemplo, hice un curso básico de karate para niños o principiantes. Asimismo, añadí un segmento en mi Instagram que se llama ‘Detrás de la medalla’, en el que converso con medallistas peruanos y panamericanos sobre la lucha del día a día de un deportista desde su niñez. El caso más exitoso fue el de Natalia Málaga.

Fortalecer mi imagen y ganar visibilidad con mis triunfos

Kimberly García, medalla de plata en marcha atlética

Por ser una deportista de fondo, mi rutina de entrenamiento tiene una duración de dos horas como mínimo. A eso hay que agregarle el gym, la fisioterapia, el sauna y un sinfín de cosas. Ahora en casa tengo una trotadora y se ha convertido este espacio en un minigimnasio. Estoy más de dos horas marchando y es realmente un gran esfuerzo porque no cuento con máquinas, pero sí lo esencial para poder mantenerme en forma. Toda la comunicación con mi entrenador es por WhatsApp.

Por otra parte, estoy muy agradecida con mis auspiciadores que hoy se mantienen conmigo. Este año no hay competencias internacionales, por lo que no hemos tenido ningún nuevo auspicio, pero haber clasificado a las olimpiadas me hace visible para algunas empresas.

Generar contenido a través de ‘stories’ y conferencias

Pilar Jáuregui, campeona panamericana de bádminton

“El preparador físico está atento a las actividades diarias que me encarga y que debo enviarle grabadas. Además, tengo prácticas grupales con todo el equipo vía streaming. Al inicio tuve que adaptar algunos materiales caseros y posteriormente mis auspiciadores me hicieron llegar implementos deportivos. Saqué provecho a los espacios y me puse a jugar contra la pared, vi partidos, revisé estrategias y por videollamadas aprendí a fortalecer mi confianza y control emocional competitivo. Las sesiones por streaming fueron las más significativas, pues me hicieron sentir que a pesar del distanciamiento físico seguíamos manteniendo el espíritu de equipo. Así festejamos cumpleaños, compartido risas y tristezas.

Alejada de las competencias, fue importante mantener el espíritu deportivo y promover el cuidado de la salud en estos tiempos de pandemia. Fue importante el uso de las redes sociales para estar vigente y en constante comunicación con el público.

Promover y transmitir los valores de mis auspiciadores

Carlos Felipa, medalla de plata en lanzamiento de bala

Mis prácticas de lanzamiento de bala estaban muy limitadas, por eso he hecho los entrenamientos básicos con los implementos que tenía. Pude instalar unas barras para tratar de cumplir con los ejercicios de acuerdo al plan de entrenamiento que tenía antes de la emergencia sanitaria.

Cuando elevaba las pesas estas a veces chocaban con el techo y las paredes se han despintado un poco. Los entrenamientos son por Zoom y envío videos de mis rutinas.

En cuanto a mi estrategia de imagen, puedo decir que he trabajado en contenido no solo para seguir cumpliendo con los auspiciadores, sino porque realmente los deportistas hemos llegado a tener una identificación con las marcas. Estas son esenciales en nuestra formación para poder alcanzar nuestros objetivos.

Por eso, hice videos para campañas que incentivan actuar con responsabilidad. Las redes sociales nos ayudan a ser parte estratégica fundamental de nuestros auspiciadores. Así continuamos promoviendo sus productos. Uno de mis auspiciadores es del mercado automotor que se ha parado bastante. Mi contenido ha ayudado a la marca a transmitir sus valores”.