El presidente ejecutivo de Tesla Inc, Elon Musk, cumplió su promesa de vender “Tequila Tesla” dos años después de revelar sus planes en un tuit y las botellas -a US$ 250 cada una- volaron rápidamente de la tienda virtual.

Las imágenes muestran una botella brillante con forma de rayo, muy diferente a lo que Musk adelantó cuando promocionó su tequila.

No es la primera vez que el multimillonario de Silicon Valley vende productos extravagantes en ofertas limitadas de una sola ocasión.

Vendió lanzallamas a US$ 500 a principios del 2018, recaudando US$ 10 millones para su emprendimiento de túnel de alta velocidad The Boring Company. Musk también había vendido antes 50,000 gorros de The Boring Company.

Tuiteó la idea del “Teslaquila” el Día de los Inocentes en el 2018, algo que fue considerado como un chiste por muchos de sus seguidores. No obstante, los intentos de Musk por registrar la marca de la bebida en octubre de ese año fueron mal recibidos por los productores mexicanos.

El Consejo Regulador del Tequila de México argumentó en su momento que “el nombre ‘Teslaquila’ evoca la palabra tequila y tequila es una palabra protegida”.

Según el sitio web, el tequila de Tesla estará disponible solo en algunos estados estadounidenses, como Nueva York, California y Washington.

El sitio web describe la bebida, producida por Nosotros Tequila, como tequila de agave añejo envejecido en barriles de roble francés, “con un toque de frutos secos y vainilla ligera en nariz y un final equilibrado de canela y pimienta”.