Sumy Kujón tiene 25 años como diseñadora. Las prendas de sus colecciones “heredan la influencia paterna en su estructura: lineal y reposada”. Mientras que, debido a las raíces de su madre, se interesa en la investigación de materiales, técnicas y texturas que provienen de la selva. La atemporalidad de sus prendas y el halo asiático que las envuelven hicieron posible que su firma llegue al extranjero.

¿En qué consistió la internacionalización de la marca?

Presenté mi colección afuera por primera vez en el 2005. No tenía stock de telas adecuado y mis precios estaban más altos de lo que pensaba.

Entonces, pedí al WGSN, el grupo de tendencias más grande del mundo, que me elabore un reporte.

¿Ha establecido alianzas con otras marcas?

Tuve proyectos con Umbro, hice colecciones para Incalpaca, trabajé con el grupo Michell y ahora con la marca Itessa en hilados.

¿Eso es suficiente?

He construido la marca sola, pero Promperú fue un aliado muy importante porque si el Estado, el creativo y la empresa no están solidificados esto no va. La moda es una industria y se debe entender.

No tiene una tienda en el extranjero...

Ningún diseñador peruano tiene una porque es muy caro.Colocar una tienda medianamente chica afuera no pasa de US$ 200,000. Se agregan los gastos de marketing, administración, ‘warehouse’, ventas online.

¿Cuál es su estrategia de venta?

Presento colecciones afuera y estas se venden en tiendas multimarca.

¿Cuál es su público objetivo?

Es una mujer de 30 a 50 años de poder adquisitivo medio y alto. Es una mujer cosmopolita, que viaja, gusta del arte.

¿En qué se diferencia el público extranjero y nacional?

El público de afuera suele ser más atrevido, audaz. Y el limeño es, en su mayoría, conservador.

¿Separa la creatividad del negocio o estos van de la mano?

A veces pienso: “se tienen que vender más camisas”. Entonces, me siento a diseñar algo más comercial, pero ­lucho para tener tiempo de creati­vidad que es el mayor capital de esta empresa.