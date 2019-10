Sotheby's anunció que subastará en Nueva York cuatro obras del pintor estadounidense Jean-Michel Basquiat (1960-1988), entre ellas "Sin título (Pollo frito)" por un precio que estima superior a los US$ 25 millones.

La casa de subastas destacó que el cuadro, compuesto por dos paneles que abarcan 3 metros, data de 1982, un año "esencial" en el que el artista neoyorquino "aterrizó completamente en la escena del arte internacional".

"La pintura tiene toda la iconografía clave de Basquiat, con sus poderosas calaveras, la corona de tres puntas y la densa red de referencias textuales que se repiten y son recurrentes en los trabajos más significativos" del artista.

"Pollo frito" es la principal pintura del conjunto, que procede de la misma colección privada y constata el "desarrollo del lenguaje visual impactante" del aclamado pintor durante la década de los 80.

Otra obra destacada es "Taxi, 45th/Broadway", una colaboración que hizo entre 1984 y 1985 con Andy Warhol, el único artista con el que trabajó en asociación, y que perteneció en su momento a la colección del fallecido diseñador italiano Gianni Versace.

Esa pintura, estimada entre US$ 6 millones y US$ 8 millones, se suma en el lote a otras dos que no tienen título, una de 1982 con varias capas sobre papel (entre US$ 1.5 millones y US$ 2 millones) y otra que Basquiat finalizó en su último año de vida, en 1988 (entre US$ 2 millones y US$ 4 millones).

Los cuatro cuadros formarán parte de la subasta de arte contemporáneo que Sotheby’s celebra el 14 de noviembre en Nueva York.