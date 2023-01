Shakira en “BZRP Music Session #53″, la nueva canción que acaba de lanzar con el Dj Bizarrap, no ha dudado en hablar sobre su ex pareja Gerard Piqué y la nueva novia del deportista, la veinteañera Clara Chía Martí. La letra no se guarda nada, al punto que dice que él cambió un Ferrari por un Twingo,

Desde que la famosa relación de más de 12 años entre la cantante y el deportista acabó, la pareja sigue acaparando portadas por la sonada separación y porque la cantante colombiana ha contado, a través de sus tres últimas canciones, parte de la historia con el exjugador del Barcelona.

Su último hit, lanzado en la plataforma Spotify el último 11 de enero ya alcanzó las 30 millones de reproducciones y es posible que alcance el récord de “Monotonía” y “Te felicito”, composiciones con los que la artista colombiana no para de facturar.

Pero la letra de su última canción ha salpicado a marcas de renombre como Rolex, Casio y también Twingo. “Es igualita que tú, cambiaste un Ferrari por un Twingo...”, dice la pegajosa letra.

¿CÓMO ES UN TWINGO, EL VEHÍCULO AL QUE SHAKIRA LO COMPARA CON CLARA CHÍA MARTÍ?

Se trata de un modelo de vehículo que sacó la empresa automotriz Renault. Se fabrica desde 1992. Ahora cuenta con su versión eléctrica, que cuesta US$ 25,000. El Twingo se destaca por ser pequeño y para circular principalmente en la ciudad, pues la idea del fabricante francés es darle dinamismo al conductor en su día a día.

El auto tiene una potencia de 95 CV, es bastante cómodo y rápido para los propietarios. Es de cuatro plazas con carrocería hatchback de tres puertas. Cuenta con un motor trasversal de cuatro cilindros en línea y tracción delantera.

El vehículo ha tenido demanda en varios países por su bajo precio y practicidad. Sin embargo, no se puede comparar con un auto de la firma italiana Ferrari, como se autodenominó Shakira, debido a que estos son de alta gama, cuyo valor parte de los 230 mil dólares.

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DEL TWINGO?

Alimentación: eléctrico

Cambio: automático

Motor: eléctrico

Velocidad máxima: 135.0 km/h

Aceleración: 12,9 s (0-100 km/h)

Precio: US$25,000

Twingo es el modelo de Renault (Foto: Renault)

¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL NOMBRE TWINGO?

El origen de su palabra proviene de la unión de tres palabras Twist, Swing y Tango,que resultan ser tres tipos de baile. A cada una de éstas les extrajeron dos letras para formar: Twingo. El objetivo es que el nombre no sonara mal en ninguna parte del mundo y por el contrario, resultara atractivo.